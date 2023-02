Primo trimestre fiscale di Apple

Arrivano i dati del primo trimestre fiscale 2023 di Apple. Come era stato predetto, visto i problemi di produzione in Cina, la società ha venduto meno dispositivi. Questo porta il fatturato del primo trimestre a 117,15 mld di $. In calo del 5,5%.

L’utile del trimestre è stato di 30 miliardi di $. In calo del 13,4%.

Ma vendiamo al fatturato per prodotti:

iPhone 65,77 mld $ (-8,2%)

iPad 9,4 mld $ (+29,7%)

Mac 7,34 mld $ (-28,7%)

Dispositivi indossabili, Apple TV e accessori 13,48 mld $ (-8,3%)

Servizi 20,77 mld $ (+6,4%)

Quindi calano gli iPhone, crollano i Mac, ma vola la vendita di iPad e reggono i servizi. A quanto pare la società ha pagato non aver lanciato nuovi Mac per Natale. Cosa che è avvenuta solo a gennaio.

Vediamo le vendite per area geografica:

Americhe 49,28 mld $ (-4,3%)

Europa 27,58 mld $ (-7%)

Cina 23,9 mld $ (-7,3%)

Giappone 6,76 mld $ (-4,8%)

Asia 9,54 mld $ (-2,7%)

Il margine di contribuzione sui prodotti passa dal precedente 38,42% all’attuale 36,95%. Quello sui servizi passa dal 72,39% all’attuale 70,82%.

La spesa in ricerca e sviluppo cresce dai precedenti 6,3 miliardi agli attuali 7,7 miliardi. La liquidità cala dai 135,4 miliardi precedenti agli attuali 128,78 miliardi di dollari.

Per addolcire la pillola, la società ha comunicato di aver superato i 2 miliardi di dispositivi attivi per il mondo. Una base di utenti sterminata che può essere usata per l’ecosistema e i servizi.

Nonostante il lieve calo, Apple ha generato un flusso di cassa di 34 miliardi di dollari e utilizzerà 25 miliardi per acquisto di azioni proprie e per ripagare gli azionisti. Questi riceveranno 0,23 centesimi di dividendo per azione dal 16 febbraio.

In conclusione

La base di utenti attivi di Apple è enorme e può essere utilizzata per l’ecosistema e i servizi. La spesa in ricerca e sviluppo è aumentata e la società continua ad essere un leader nel mercato tecnologico.

Tuttavia, la società dovrà affrontare la concorrenza crescente e le sfide legate alla produzione e alla vendita di dispositivi.