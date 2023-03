One Sec

Sarà capitato a tutti di trovarsi a navigare nei social network, come Instagram, TikTok o Facebook, senza un motivo. Magari lo si apre solo per vedere se ci sono delle notifiche. Spesso in automatico, più volte in un’ora.

Ricordo ancora quando anni fa andai al cinema e beccai una persona avanti a me con questa sindrome. Fui costretto alle continue interruzioni del suo schermo luminoso.

Ma come se ne esce? Come disintossicarsi dai social network? Una soluzione è l’app One Sec.

Come funziona One Sec

Sviluppata durante il lockdown, One Sec è un’app che aiuta le persone a creare degli ostacoli per entrare nei social network, così magari poi si stufano e non accedono più.

In passato abbiamo visto app che bloccano completamente l’accesso ai social. Per esempio Apple consente di impostare i blocchi durante determinati orari in Tempo di utilizzo di iOS. One Sec funziona diversamente.

Quest’app permette crea delle automazioni nell’app Comandi. Una volta indicate quale app ostacolare, come Instagram, WhatsApp e così via, l’app obbliga l’utente a un’attività di respirazione di 1 minuto.

Respira, pensa, riduci lo stress e in quell’arco temporale chiediti se vuoi realmente perdere del tempo nei social network.

Volendo, però, possiamo anche decidere di sostituire l’esercizio di respirazione con qualcos’altro, come fissare lo schermo nero e riflettere sulla vita, usare la fotocamera frontale per specchiarsi e aggiustarsi i capelli, oppure seguire un puntino che si muove sullo schermo.

Un sistema di notifiche ci dirà quanto siamo stati bravi durante la giornata, ma si possono anche vedere i grafici che aggregano i tempi spesi sui social network. In questo modo possiamo vedere se la curva scende settimana dopo settimana.

Il sistema vale anche per l’accesso ai siti web decisi da noi.

L’approccio scientifico di One Sec

L’app è stata realizzata in base a degli studi dell’Istituto Max Planck e dell’Università di Heidelberg.

Lo studio dimostra che applicando delle frizioni nell’accesso ai social, che poi sono le stesse frizioni che le aziende dietro le piattaforme cercano di ridurre al minimo, è possibile ridurre del 57% il tempo perso in queste app.

Attendere anche solo 10 secondi per accedere a un social crea una sorta di momento di auto-consapevolezza dell’utente, spingendo a interrompere un’azione creata con la memoria muscolare nella fruizione delle app. È come svegliarsi da una sorta di ipnosi.

Il 32% delle persone dello studio hanno poi deciso di non procedere più nell’accedere al social network dopo l’interruzione.

Quindi One Sec non blocca completamente l’accesso al social network, ma ci spinge ad accedere solo se ne abbiamo realmente bisogno, per esempio per leggere un messaggio o condividere una foto, accettando il tempo di attesa.

I benefici di One Sec

Secondo gli sviluppatori, usando questo sistema si recupera almeno 1 ora di tempo ogni giorno. Tempo che sarebbe stato utilizzato e perso nelle piattaforme social.

Questo significa che ogni anno si recuperano 2 settimane di tempo che si possono utilizzare per cose più utili e gratificanti.

Inoltre l’app proporrà delle alternative di cose da fare, cosa salutari, in alternativa ai social network. Per esempio potremmo essere invitati a meditare, fare dello sport, un po’ di stretching, bere acqua e altre cose simili.

One Sec nell’App Store

L’app funziona negli iPhone, iPad e Mac. Pesa 95,2 MB e si scarica gratuitamente. La prima settimana è gratuita, poi bisogna pagare un abbonamento che costa 4,49 € al mese, 9,99 € all’anno o pagano 47,99 € lo si potrà usare a vita senza ulteriori abbonamenti.

In conclusione

One Sec è un’app che aiuta a disintossicarsi dai social network, riducendo il tempo speso su queste piattaforme e favorendo lo sviluppo di attività alternative e salutari.

La funzionalità di automazione dell’app obbliga l’utente a una pausa di auto-consapevolezza prima di accedere ai social network, creando una sorta di frizione nell’accesso.

L’approccio scientifico dell’app è basato su studi condotti dall’Istituto Max Planck e dall’Università di Heidelberg, che dimostrano l’efficacia delle frizioni nell’accesso ai social network nel ridurre il tempo trascorso in queste app.

L’app è disponibile per iPhone, iPad e Mac, con una settimana di prova gratuita e un abbonamento mensile, annuale o a vita.