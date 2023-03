Bluesky

Il nome Jack Dorsey a qualcuno potrebbe dire non molto. Si tratta di uno dei fondatori di Twitter, noto social network diventato un giocattolo nelle mani di Elon Musk. Dorsey, che da sempre si è considerato un paladino delle informazioni libere, ha utilizzato parte dei suoi averi per fondare un nuovo social network: Bluesky.

Che cos’è Bluesky

Il social network, come potevamo aspettarci che fosse, è decentralizzato. A differenza di Twitter che ha i server proprietari e gestisce quali contenuti sono accettabili e quali bannare, in Bluesky è previsto un protocollo aperto chiamato AT (conosciuto in passato come ADX – Authenticated Transfer Protocol).

Simile ad ActivityPub, usato per esempio in Mastodon, AT non solo consente di creare un social network federato, quindi fatto da server posseduti da varie persone e aziende, ma è anche decentralizzato.

Ed è proprio quest’ultimo punto la vera differenza con Mastodon e soprattutto con Twitter. Il fattore decentralizzazione che permette alle informazioni di passare senza nessun filtro. Quindi tutti possono pubblicare tutto, dalle cose non gradite a un regime totalitario, fino a materiale illegale e offese.

Tra l’altro Bluesky nacque proprio in Twitter, quando Jack Dorsey era ancora CEO. Prese un gruppo di ingegneri e provò a immaginare una Twitter decentralizzata. Cosa che ovviamente non avvenne mai, considerando gli obblighi nei confronti degli azionisti.

Pare che Dorsey abbia poi deciso di abbandonare la guida di Twitter proprio per contentarsi su Bluesky. Decisone arrivata dopo il ban di Trump sul social network. Episodio che fece chiedere al mondo: chi dovrebbe decidere chi può o non può restare su un social network?

Ricordiamo che Trump tentò di rovesciare le ultime elezioni americane, millantando finti voti e cose del genere. Quindi il suo ban fu giustificato per motivi di ordine pubblico.

Bluesky è nell’App Store

Il noto social network ha anche la sua app ufficiale. In questo momento in beta privata. Questo significa che bisogna ottenere un invito per potervi accedere e registrare un account.

Simile a Twitter per esperienza utente, ha un’interfaccia grafica abbastanza brutta. Probabilmente l’app è in versione MVP, quindi non nella sua forma finale.

Come si presenta il feed di Bluesky

Una volta entrati, sarà possibile registrare un account nella forma @username.bsky.social. Però, come Mastodon, si può decidere di scegliere un server diverso se disponibile, quindi il nome dell’account può cambiare in base al server utilizzato.

Il limite massimo dei caratteri è di 256 e si possono allegare delle foto. Molte funzioni non sono ancora presenti e saranno integrate prima del rilascio al pubblico.

Che cos’è il protocollo AT

Il protocollo Authenticated Transfer (AT) è un innovativo protocollo di trasferimento di file peer-to-peer decentralizzato che offre un modo sicuro ed efficiente di trasferire file tra due o più utenti. È stato progettato per essere sicuro e affidabile, garantendo un aumento della velocità e della precisione dei trasferimenti di file.

Il protocollo utilizza una combinazione di firme digitali, crittografia e hashing per garantire la sicurezza dei dati trasferiti, senza la necessità di un’autorità centralizzata. Il protocollo prevede anche l’autenticazione del mittente e del destinatario, garantendo che solo le parti previste possano accedere ai dati.

Il sistema utilizza il “Proof of Work” per verificare l’autenticità dei dati trasferiti. Questo algoritmo richiede al mittente di risolvere un complesso problema matematico per dimostrare di essere il legittimo mittente dei dati. Questo algoritmo aiuta a proteggere i dati dalla manomissione o dal furto da parte di terzi malintenzionati.

Inoltre, il protocollo AT utilizza un algoritmo di “prova di consegna” per garantire che i dati siano consegnati al destinatario. Questo algoritmo richiede al mittente di dimostrare che i dati sono stati consegnati al destinatario previsto. In questo modo si garantisce che i dati vengano consegnati tempestivamente e non vengano danneggiati durante il processo di trasferimento.

In conclusione

Bluesky è il nuovo social network di Jack Dorsey, fondatore di Twitter. La sua idea di creare un social network decentralizzato è stata portata avanti dopo aver lasciato la guida di Twitter, proprio dopo il ban di Trump sul social network.

Bluesky utilizza il protocollo aperto AT, che consente di creare un social network federato fatto da server posseduti da varie persone e aziende, ma soprattutto è decentralizzato. Ciò significa che non ci sono filtri o restrizioni sui contenuti, il che rende il social network aperto a tutti, compresi i contenuti non graditi.

Il protocollo AT garantisce sicurezza e affidabilità attraverso firme digitali, crittografia e hashing, senza la necessità di un’autorità centrale. Il protocollo utilizza anche il “Proof of Work” per verificare l’autenticità dei dati trasferiti e un algoritmo di “prova di consegna” per garantire che i dati vengano consegnati tempestivamente e non vengano danneggiati durante il processo di trasferimento.

Bluesky ha una sua app ufficiale in beta privata, che richiede un invito per accedervi. L’applicazione è simile a Twitter per esperienza utente, ma ha un’interfaccia grafica ancora grezza. Bluesky è sicuramente un’idea interessante per coloro che cercano un social network senza restrizioni, ma con un’attenzione alla sicurezza.