Call Annie: le videocall con una AI che sembrano vere

Call Annie

Siamo entrati in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale (IA) sta cambiando il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo. Dalle applicazioni di traduzione automatica alle chatbot per il servizio clienti, la IA ha permeato la nostra quotidianità, e ora è pronta a rivoluzionare anche il mondo delle chiamate telefoniche.

Call Annie, una nuova app basata sulla tecnologia di chatGPT, è la protagonista di questa rivoluzione.

Come funziona Call Annie

La prima nota positiva è che l’app non richiede nessuna iscrizione obbligatoria, nessun pagamento. All’apertura si usa l’app nella sua interezza, senza dover cedere necessariamente dati o perderete tempo dietro una fase di onboarding.

Si incontrerà subito Annie, una ragazza di 30 anni che dice di vivere in New Jersey, che ama lo yoga e i videogame. Dice di aver studiato ingegneria a Firenze, ma se le si chiede di parlare in italiano, cosa che dice di saper fare, lo farà in modo maccheronico, con un tipico accento americano.

Ma cosa fa esattamente? Annie è un assistente digitale. In pratica è chatGPT a cui hanno dato un volto animato. La si gestisce come una videochiamata. Premendo il pulsante verde della cornetta, Annie risponderà a qualsiasi ora del giorno.

Si può parlare di lei di qualsiasi cosa, chiedendole qualsiasi cosa. In pratica l’app scrive la nostra conversazione, in inglese, e la invia a chatGPT che risponderà in modo coerente. Annie andrà a leggere con una voce umana ciò che chatGPT risponde.

Quindi potremmo chiederle informazioni, conversare, interrogarla su un argomento o semplicemente esercitare il nostro inglese.

La tecnologia dietro Call Annie

Call Annie si basa sulla potente architettura GPT-4 di OpenAI, che le permette di comprendere e produrre testi umani con una sorprendente naturalezza. La IA di chatGPT è stata addestrata su un’enorme quantità di dati, che le consente di gestire conversazioni complesse e di adattarsi a una vasta gamma di situazioni e contesti.

Per garantire una comunicazione efficace e sicura, Call Annie utilizza algoritmi di crittografia avanzata e sfrutta il Neural Engine presente nei chip degli iPhone, infatti funziona dagli iPhone 12 e successivi. Inoltre, gli sviluppatori dell’app sono costantemente al lavoro per migliorare e aggiornare il sistema, per offrire un’esperienza sempre più accurata e soddisfacente.

Call Annie e il futuro delle AI

Annie rappresenta un importante passo avanti nel settore degli assistenti personali. Se potete provatelo per qualche minuto, in modo da rendervi conto delle sue potenzialità. Sembra di parlare con una persona vera.

Immaginate se Apple creasse un Siri come Annie, capace di conversare con noi in qualsiasi ora del giorno, rispondendo in modo coerente, come una persona reale. Sembrerebbe quasi di usare l’assistente del film Her.

L’unica cosa che servirebbe ad Annie è probabilmente una voce ancora più umana, delle espressioni più articolate e il supporto della lingua italiana. Ma di certo l’app ha delle grandi potenzialità, considerando anche che è gratis e non richiede abbonamenti.

Dove scaricare Call Annie

L’app Call Annie pesa 200,4 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Vi ricordo che per usarla serve almeno un iPhone 12 con iOS 16. Funziona solo in inglese.

In conclusione

Call Annie rappresenta un enorme passo avanti nel campo degli assistenti virtuali e delle comunicazioni basate su intelligenza artificiale. L’app ha il potenziale di trasformare radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia e con gli altri, offrendo un’esperienza di conversazione sorprendentemente realistica e personalizzata.

È importante anche considerare le possibili implicazioni etiche e sociali di un simile progresso tecnologico. Mentre Call Annie offre un’esperienza utile e stimolante, è fondamentale garantire che l’app venga utilizzata in modo responsabile e rispettoso della privacy degli utenti.

Inoltre, il miglioramento delle capacità linguistiche e delle espressioni di Annie, insieme al supporto per altre lingue, potrebbe rendere l’app ancora più accessibile e versatile. Nonostante queste sfide, Call Annie è un esempio impressionante di come l’intelligenza artificiale possa migliorare la nostra vita quotidiana e aprirci a nuove opportunità di comunicazione e interazione.