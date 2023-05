Mona: la nuova app per domare Mastodon

Alcuni screenshot dell’app Mona

Se vi dico “Mastodon”, cosa vi viene in mente? No, non sto parlando del gruppo musicale statunitense, bensì del social network decentralizzato che, lentamente ma inesorabilmente, sta guadagnando sempre più consensi. Ma come gestire al meglio questo interessante e promettente social network? Una delle app più recenti si chiama Mona. Una parola che farà sorridere soprattutto i veneti, ma che molto più probabilmente si ispira alla Monna Lisa.

Mastodon: il social network alternativo

Prima di immergerci nel mondo di Mona, diamo un’occhiata a Mastodon, il protagonista di questa storia. Nato nel 2016, Mastodon è un social network open source, basato su un modello di comunicazione decentralizzato. A differenza dei giganti dei social media come Facebook e Twitter, che centralizzano il controllo delle informazioni e degli utenti, Mastodon si basa su una serie di server indipendenti, chiamati “istanze”, ognuno dei quali può stabilire le proprie regole e politiche.

Questo significa che gli utenti possono scegliere l’istanza che meglio si adatta alle loro esigenze e preferenze, con la possibilità di interagire con chiunque faccia parte della “Fediverso”, la federazione di server di Mastodon.

A tal proposito vi segnalo anche i miei account:

Mastodon vs Bluesky: una sfida aperta

Uno dei maggiori concorrenti di Mastodon è Bluesky, il progetto di social decentralizzato annunciato da Jack Dorsey, ex CEO di Twitter, alla sua uscita dall’azienda.

Con Bluesky, Dorsey si propone di creare un protocollo standard per la comunicazione tra i diversi social network, permettendo così agli utenti di interagire tra loro senza dover passare per intermediari centralizzati. Sebbene sia ancora in fase embrionale, Bluesky rappresenta una sfida aperta a Mastodon e al suo modello di comunicazione federata.

La principale differenza tra i due sta nel fatto che Mastodon è già una realtà consolidata, con un’ampia base di utenti e un ecosistema di app e servizi in continua crescita, come dimostra l’arrivo di Mona.

Bluesky, invece, deve ancora dimostrare di poter competere con Mastodon e di riuscire a convincere gli utenti a migrare verso la sua piattaforma. Al momento, per esempio, si può accedere solo se si riceve un apposito invito.

In ogni caso, la competizione tra questi due progetti può solo essere vista come un segnale positivo: la decentralizzazione dei social network è un tema sempre più attuale, e l’attenzione da parte di figure di spicco come Dorsey non può che alimentare ulteriormente il dibattito.

Mona: probabilmente l’app più completa per Mastodon

Torniamo ora a Mona, l’app che ci permette di gestire al meglio i nostri account Mastodon. Mona è disponibile al download sull’App Store e funziona negli iPhone, iPad e Mac.

Offre un’interfaccia intuitiva e pulita, che si integra perfettamente con il design tipico di iOS. Tra le sue funzioni principali, Mona permette di gestire più account su diverse istanze di Mastodon, visualizzare e interagire con i post degli altri utenti, cercare contenuti e persone, e personalizzare le impostazioni di notifica per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del Fediverso.

Inoltre, Mona integra moltissime opzioni, come:

La sincronizzazione con iCloud tra le app dei propri dispositivi.

La possibilità di aggiungere note private su ogni account.

Il supporto dei controller per videogame da associare a iOS.

Testo e spazio personalizzabile.

Supporto ai temi per Mona.

Traduzione dei tooth.

Notifiche push.

Pin degli account.

Reblog dei tooth degli altri.

Filtri per il mute.

E molto altro.

Il futuro dei social è decentralizzato?

L’arrivo di Mona sull’App Store è un ulteriore segnale dell’importanza che Mastodon sta assumendo nel panorama dei social network. Allo stesso tempo, la sfida lanciata da Bluesky dimostra che la decentralizzazione dei social media è un tema sempre più caldo, e che le soluzioni proposte da questi progetti potrebbero diventare la norma nel futuro.

Per ora, Mastodon può contare su un’ampia base di utenti e su un ecosistema di app e servizi in continua crescita, come dimostra l’arrivo di Mona. Tuttavia, la competizione con Bluesky e altri progetti simili potrebbe spingere Mastodon a migliorare ulteriormente, offrendo sempre più funzionalità e un’esperienza utente ancora più soddisfacente.

In conclusione

Mona rappresenta un passo importante nel mondo dei social network decentralizzati come Mastodon. L’app offre un’esperienza completa e intuitiva per gli utenti, facilitando la gestione dei diversi account e la fruizione dei contenuti all’interno del Fediverso.

La sfida lanciata da Bluesky dimostra che la decentralizzazione dei social media è un tema sempre più attuale e che le soluzioni proposte da questi progetti potrebbero diventare la norma nel futuro.

Sebbene Mastodon possa già contare su un’ampia base di utenti e un ecosistema in continua crescita, la competizione con Bluesky e altri progetti simili potrebbe spingerlo a migliorare ulteriormente. In un mondo sempre più connesso e dipendente dai social media, l’attenzione verso piattaforme decentralizzate come Mastodon e Bluesky è fondamentale per garantire la libertà di espressione e la privacy degli utenti.

Mona rappresenta un’ottima opportunità per esplorare e vivere appieno l’esperienza offerta da Mastodon, un social network che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo online. L’app pesa 28,3 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store. Alcune funzioni premium richiedono un acquisto singolo (quindi non un abbonamento) di 17,99 €.