macOS Sonoma

Apple ha svelato la nuova versione del suo sistema operativo durante il WWDC 2023: macOS Sonoma, conosciuto anche come macOS 14. Il nuovo macOS si presenta con una serie di funzionalità innovative e miglioramenti che promettono di migliorare l’esperienza d’uso per gli utenti Mac.

Vediamo quali sono le novità previste per quest’anno.

Interfaccia utente rinnovata

Apple ha introdotto un’interfaccia utente migliorata in macOS Sonoma, con nuove icone, animazioni e trasparenze. Questo aggiornamento rende il sistema operativo più moderno e piacevole da utilizzare, mantenendo comunque la familiarità con le precedenti versioni di macOS.

La nuova versione offre notevoli miglioramenti delle prestazioni rispetto alle versioni precedenti, grazie all’ottimizzazione del codice sorgente e all’introduzione di nuove tecnologie. Questi miglioramenti si traducono in tempi di avvio più rapidi, una maggiore efficienza energetica e un’esperienza d’uso più fluida.

Salvaschermi

So che fa sorridere parlare di salvaschermi in un sistema operativo moderno, ma la cosa interessante è che Apple ha preso “in prestito” quelli presenti in tvOS. Quindi ci sono i salvaschermi animati presente nelle Apple TV.

Questi si possono usare anche nella schermata di blocco, prima dell’accesso al computer.

Widget interattivi: Personalizzazione e produttività

Gli utenti possono ora posizionare i widget direttamente sul desktop e accedere facilmente alla galleria dei widget per trovare quelli che amano e utilizzano di più.

La nuova schermata con i widget interattivi sul desktop

I widget si integrano perfettamente con lo sfondo del desktop, permettendo agli utenti di rimanere concentrati sulle loro attività. Grazie alla tecnologia Continuity, è inoltre possibile accedere all’ampio ecosistema di widget per iPhone direttamente sul Mac.

Questi diventano interattivi, come in iOS e iPadOS, consentendo agli utenti di completare promemoria, riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali, controllare dispositivi smart home e svolgere varie attività direttamente dal desktop.

Videoconferenze più intelligenti

macOS Sonoma introduce nuove funzioni per migliorare l’esperienza delle videoconferenze, permettendo agli utenti di presentare e condividere il proprio lavoro in modo più efficace. La nuova funzione Presenter Overlay consente di sovrapporre il video del relatore al contenuto condiviso, mentre le Reazioni permettono di aggiungere effetti video divertenti e di alta qualità, attivabili con un semplice gesto della mano.

La funzione di condivisione schermo è stata semplificata, consentendo agli utenti di condividere applicazioni durante una videochiamata con un solo clic.

Safari: Nuove funzioni per una navigazione avanzata

Safari introduce nuove funzioni che migliorano l’esperienza di navigazione degli utenti Mac. Con l’aggiornamento di macOS Sonoma, la modalità di navigazione privata diventa ancora più sicura, proteggendo gli utenti sia dai tracker online che da eventuali accessi non autorizzati al dispositivo.

Il nuovo macOS Sonoma

Le nuove funzioni di protezione contro il tracciamento e l’impronta digitale rendono ancora più difficile per i siti web tracciare o identificare gli utenti. Inoltre, macOS Sonoma introduce i profili, che permettono di separare la navigazione tra diversi temi o progetti, mantenendo separati cookie, cronologia, estensioni, gruppi di schede e preferiti.

Il browser consente anche di creare web app che si comportano come app normali, offrendo un accesso rapido ai siti preferiti e una barra degli strumenti semplificata per un’esperienza simile a quella delle app.

Un’Esperienza di Gioco Migliorata

Grazie alla potenza dei chip Apple Silicon, gli utenti Mac possono ora sperimentare prestazioni grafiche incredibili su ogni dispositivo. macOS Sonoma introduce la Game Mode, che offre un’esperienza di gioco ottimizzata con frame rate più fluidi e consistenti, garantendo la massima priorità ai giochi su CPU e GPU.

Inoltre, la Game Mode riduce significativamente la latenza dell’audio quando si utilizzano gli AirPods e la latenza degli input con i controller di gioco più popolari, come quelli per Xbox e PlayStation, raddoppiando la frequenza di campionamento Bluetooth. La Game Mode funziona con qualsiasi gioco, compresi tutti i titoli Mac recenti e in arrivo.

Le altre funzioni di macOS Sonoma

macOS Sonoma introduce una serie di altre funzionalità interessanti, tra cui:

PDF migliorati : riempimento automatico dei moduli e raccomandazioni intelligenti per i destinatari.

: riempimento automatico dei moduli e raccomandazioni intelligenti per i destinatari. PDF inline in Note : visualizzazione a schermo intero dei PDF e delle scansioni di documenti, con collegamenti a note correlate.

: visualizzazione a schermo intero dei PDF e delle scansioni di documenti, con collegamenti a note correlate. Siri : attivazione di Siri semplicemente pronunciando “Siri”.

: attivazione di Siri semplicemente pronunciando “Siri”. Password : creazione di gruppi per condividere un insieme di password, con aggiornamenti crittografati end-to-end tramite iCloud Keychain. Inoltre, i codici di verifica ricevuti via email saranno completati automaticamente in Safari.

: creazione di gruppi per condividere un insieme di password, con aggiornamenti crittografati end-to-end tramite iCloud Keychain. Inoltre, i codici di verifica ricevuti via email saranno completati automaticamente in Safari. Messaggi : esperienza di adesivi completamente nuova, con miglioramenti a funzioni come ricerca, risposta, gruppi e sincronizzazione con iMessage su iCloud.

: esperienza di adesivi completamente nuova, con miglioramenti a funzioni come ricerca, risposta, gruppi e sincronizzazione con iMessage su iCloud. Promemoria: liste della spesa intelligenti e organizzazione delle liste in sezioni e colonne per semplificare la pianificazione settimanale.

E molto altro.

Compatibilità e disponibilità

La compatibilità con il nuovo sistema operativo è prevista per:

iMac dal 2019

iMac Pro dal 2017

MacBook Air dal 2018

MacBook Pro dal 2018

Mac Pro dal 2019

Mac Studio dal 2022

Mac mini dal 2018

Attualmente macOS Sonoma è stato distribuito agli sviluppatori in versione beta. La versione beta pubblica dovrebbe arrivare il prossimo mese. Per tutti dovrebbe arrivare il prossimo autunno. Probabilmente con il lancio dei Mac con processori M3.

In conclusione

macOS Sonoma introduce una serie di funzionalità innovative che rendono l’esperienza utente su Mac ancora più potente, personalizzata e coinvolgente.

Grazie ai nuovi widget interattivi, alle funzionalità avanzate per le videoconferenze, all’esperienza di gioco ottimizzata e alle altre caratteristiche del sistema operativo, macOS Sonoma promette di trasformare il modo in cui lavoriamo e ci divertiamo sui nostri dispositivi Apple.