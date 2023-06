iPadOS 17

Dopo iOS 17 non poteva che arrivare iPadOS 17: la versione per i tablet della società. Nell’aggiornamento presentato alla WWDC 2023, la società ma mostrato diverse novità come widget interattivi, migliorie nella gestione dei PDF, nuove opzioni di personalizzazione e potenziamenti nella privacy e sicurezza.

Una schermata di blocco più personalizzata

Grazie a iPadOS 17, la schermata di blocco dell’iPad diventa un vero e proprio spazio personale. Ora è possibile scegliere tra diverse immagini di sfondo, stili di font e colori per rendere il dispositivo ancora più personale.

Inoltre, la nuova funzione Live Activities permette di rimanere aggiornato su eventi in tempo reale direttamente dalla schermata di blocco, come ad esempio risultati sportivi o aggiornamenti sulle consegne a domicilio. Un po’ come avviene in iOS.

La nuova schermata di blocco di iPadOS 17

I widget ora diventano interattivi, permettendo agli utenti di svolgere azioni direttamente dal widget stesso. Ad esempio, sarà possibile accendere le luci, riprodurre una canzone o segnare un promemoria come completato, il tutto senza aprire alcuna app.

I nuovi widget interattivi saranno disponibili sia sulla schermata di blocco che sulla Home Screen, rendendo più facile e veloce l’accesso alle informazioni e alle funzioni più utili.

Lavorare con i PDF

iPadOS 17 semplifica notevolmente l’interazione con i documenti in formato PDF. Grazie all’intelligenza artificiale, il sistema operativo sarà in grado di riconoscere automaticamente i campi da compilare nei moduli, permettendo all’utente di inserire rapidamente informazioni come nomi, indirizzi e indirizzi email direttamente dai propri contatti.

Una piccola novità che rende sicuramente più agevole la compilazione dei documenti. Per esempio se al termine del documento viene inserito un campo firma, sarà possibile applicare all’istante la propria firma o crearne una mediante l’Apple Pencil.

Nuove funzioni per l’app Notes

L’app Notes si arricchisce di nuove funzionalità per la gestione dei PDF. Ora è possibile visualizzare i documenti a schermo intero, aggiungere annotazioni e disegni direttamente sul PDF con l’Apple Pencil, e collaborare in tempo reale con altre persone sulla stessa nota.

La nuova gestione dei PDF nell’app Note

Messaggi e FaceTime

Adesso sarà possibile inviare adesivi animati, creare Live Stickers dalle proprie foto e aggiungere effetti alle conversazioni. Inoltre, i nuovi messaggi audio saranno trascritti automaticamente, consentendo agli utenti di leggerli in tempo reale o ascoltarli successivamente.

Anche FaceTime si arricchisce di nuove funzionalità, come la possibilità di lasciare messaggi audio o video e l’integrazione con Apple TV 4K per effettuare videochiamate direttamente dal televisore di casa.

Safari e la sicurezza online: navigare in tutta tranquillità

Le migliorie apportate a Safari in iPadOS 17 permettono agli utenti di essere ancora più produttivi e sicuri durante la navigazione online.

Con i nuovi profili, sarà possibile separare la navigazione tra argomenti lavorativi e personali, mentre la modalità Private Browsing offrirà ulteriori protezioni contro il tracciamento e l’accesso non autorizzato ai propri dati. La ricerca online diventa inoltre più rapida e precisa grazie a filtri avanzati e suggerimenti ottimizzati.

Arriva l’app Salute per iPad

Con iPadOS 17, l’app Salute approda finalmente anche sull’iPad. Ora gli utenti potranno visualizzare e gestire tutte le informazioni relative alla propria salute in un’unica app ottimizzata per il grande schermo del tablet.

L’app Salute ottimizzata per iPad

Dall’app Salute sarà possibile monitorare e gestire le proprie attività fisiche, i propri farmaci, le proprie emozioni e molto altro ancora. Inoltre, grazie all’integrazione con HealthKit, gli sviluppatori potranno creare nuove esperienze innovative per l’iPad utilizzando i dati condivisi dall’app Health.

Protezione della privacy e sicurezza dei dati

Il nuovo sistema operativo introduce nuove funzionalità pensate per proteggere al meglio la privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. Tra queste, troviamo aggiornamenti significativi alla modalità Private Browsing di Safari, nuove funzioni di protezione della comunicazione e l’espansione della modalità Lockdown. Inoltre, Apple rafforza la protezione delle informazioni condivise tra app e dispositivi, garantendo sempre il massimo controllo e la massima sicurezza per gli utenti.

Le nuove funzioni di accessibilità introdotte rendono l’iPad ancora più accessibile a tutti gli utenti. Tra queste, troviamo Assistive Access, un’interfaccia personalizzabile pensata per aiutare gli utenti con disabilità cognitive a utilizzare l’iPad con maggiore facilità e autonomia, e Live Speech, un sistema che permette agli utenti non in grado di parlare di digitare ciò che vogliono dire e farlo leggere ad alta voce durante le telefonate e le videochiamate. Inoltre, la funzione Personal Voice offre la possibilità di creare una voce personalizzata che suoni come quella dell’utente e si integri perfettamente con Live Speech.

iPadOS 17 introduce una serie di funzionalità aggiuntive pensate per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso del dispositivo. Tra queste troviamo, ad esempio, Stage Manager, che offre maggiore flessibilità nella gestione delle finestre e supporta le videocamere integrate nei display esterni, e Freeform, che offre nuovi strumenti per il disegno e la collaborazione.

Disponibilità e compatibilità: quando e su quali dispositivi?

Il programma beta per sviluppatori di iPadOS 17 è disponibile a partire da oggi, mentre la versione pubblica sarà rilasciata il prossimo mese. L’aggiornamento sarà gratuito e compatibile con iPad di sesta generazione e successivi, iPad mini di quinta generazione e successivi, iPad Air di terza generazione e successivi, iPad Pro da 12,9 pollici di seconda generazione e successivi, iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici di prima generazione e successivi.

In conclusione

iPadOS 17 promette di essere un importante aggiornamento per gli utenti di iPad, grazie alle numerose nuove funzionalità e migliorie introdotte. Dalla personalizzazione della schermata di blocco ai widget interattivi, passando per le nuove opzioni di privacy e sicurezza, questo sistema operativo permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità del proprio dispositivo Apple e di vivere un’esperienza utente ancora più coinvolgente e soddisfacente.