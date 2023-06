iOS 17

iOS 17 è finalmente arrivato, e Apple non ha deluso le aspettative. L’aggiornamento del sistema operativo porta con sé una serie di nuove funzionalità entusiasmanti che migliorano ulteriormente l’esperienza utente su iPhone e iPad.

Tra le nuove funzionalità di iOS 17 figurano: Contact Posters, NameDrop, FaceTime, Messaggi, Journal e molto altro ancora.

Con iOS 17, Apple ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Contact Posters che consente agli utenti di creare poster personalizzati per i propri contatti.

Questo significa che ora è possibile creare una foto a tutto schermo per ogni persona nella rubrica, rendendo più facile e personalizzato il comunicare con amici e familiari.

Una volta creato un poster lo si può condividerlo con gli altri tramite iMessage, email o social media. Questo permette di mostrare la creatività e di creare un legame più profondo con le persone a cui si tiene.

I poster permettono un’identificazione del chiamante avanzata, consentendo agli utenti di sapere chi sta chiamando prima di rispondere al telefono.

Live Voicemail: la segreteria testuale

Con Live Voicemail, non è più necessario aspettare che un chiamante termini di lasciare un messaggio per poter capire di cosa si tratta.

Il machine learning trascrive il messaggio automaticamente, permettendo di rispondere ancora prima che il messaggio finisca in segreteria. Inoltre una nuova opzione permette di rifiutare le chiamate di spam automaticamente.

Reactions in FaceTime: Esprimi le tue emozioni in videochiamata

Con le Reactions in FaceTime, è possibile inviare reazioni animate, come cuori, pollice in su o faccine sorridenti, direttamente durante una videochiamata. Queste reazioni appariranno sullo schermo dei partecipanti, basta muovere le mani per attivarle.

iOS 17 consente di personalizzare le Reactions in FaceTime scegliendo tra una vasta gamma di emoji, adesivi e animazioni. Inoltre, è possibile creare reazioni personalizzate utilizzando le proprie foto o Memoji.

Check In in Messaggi: per non far preoccupare gli amici quando si rincasa

Il Check In in Messaggi è una nuova funzionalità di iOS 17 che permette di condividere rapidamente aggiornamenti sul proprio stato e posizione con i propri contatti.

Usando questa funzione è possibile condividere la propria posizione in tempo reale con i contatti selezionati. Particolarmente utile quando si è in viaggio o si partecipa a un evento e si desidera far sapere agli amici dove ci si trova. Oppure semplicemente quando si rincara a casa la sera.

Inoltre l’app Messaggi vede una grafica migliorata, con la possibilità di rispondere ai singoli messaggi, vedere le trascrizioni degli audio e molto altro.

NameDrop: per condividere facilmente le informazioni di contatto

NameDrop è una nuova funzione di iOS 17 che semplifica la condivisione delle informazioni di contatto tra gli utenti iPhone.

Per utilizzare NameDrop, basta avvicinare due dispositivi iPhone e selezionare le informazioni di contatto che si desidera condividere. Le informazioni verranno trasferite istantaneamente, senza la necessità di scambiare biglietti da visita o inserire manualmente i dettagli di contatto.

Con questa funzione, è possibile personalizzare le informazioni di contatto condivise, scegliendo quali dettagli includere e quali omettere.

Il nuovo AirDrop: Condivisione più rapida e versatile

Il nuovo AirDrop, introdotto in iOS 17, rende la condivisione di file tra dispositivi Apple ancora più semplice e veloce.

Usandolo è possibile condividere file con più dispositivi contemporaneamente, senza dover ripetere l’operazione per ogni dispositivo. Basta avvicinare i due dispositivi.

Inoltre questi supporta una gamma più ampia di formati di file, tra cui documenti, foto, video, presentazioni e altro ancora. La condivisione di file avviene in modo più rapido e affidabile, grazie alle migliorie apportate al protocollo di trasferimento.

Funzione StandBy: Informazioni a portata di mano

La funzione StandBy di iOS 17 offre agli utenti la possibilità di visualizzare informazioni importanti a colpo d’occhio mentre l’iPhone è in standby e in carica.

Usandola è possibile visualizzare orario, meteo, promemoria e altri dati importanti direttamente sulla schermata di blocco dell’iPhone, senza dover sbloccare il dispositivo. Questa funzione è particolarmente utile quando si desidera controllare rapidamente le informazioni senza interrompere altre attività.

La schermata StandBy è completamente personalizzabile, permettendo agli utenti di scegliere quali informazioni visualizzare e in che ordine. Inoltre, è possibile applicare temi e sfondi diversi per rendere la schermata StandBy unica e personalizzata. Simile alla funzione Night Stand presente negli Apple Watch.

Journal: Praticare la gratitudine con facilità

Journal è un’app introdotta in iOS 17 che aiuta gli utenti a praticare la gratitudine e a riflettere sulle proprie esperienze quotidiane.

Offre un’interfaccia semplice e intuitiva per registrare pensieri, emozioni e gratitudine. Gli utenti possono scrivere testi, aggiungere foto e persino disegnare direttamente nell’app.

L’app permette di rivedere facilmente le voci passate, offrendo un modo per riflettere sulle proprie esperienze e sul proprio percorso di crescita personale. Inoltre, l’app offre suggerimenti e spunti di riflessione per aiutare gli utenti a focalizzarsi su aspetti positivi e significativi delle loro vite.

Journal si integra perfettamente con altre app di iOS, come Foto, Calendario e Mappe, consentendo agli utenti di aggiungere facilmente contenuti alle loro voci di diario. Inoltre, l’app è protetta da password, garantendo che i tuoi ricordi rimangano privati e sicuri.

In conclusione

iOS 17 introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che rendono l’iPhone ancora più personale e intuitivo. Da Live Voicemail alle Reactions in FaceTime, passando per Check In in Messaggi, NameDrop, il nuovo AirDrop, la funzione StandBy e l’app Journal, iOS 17 promette di migliorare il modo in cui comunichiamo e interagiamo con il nostro dispositivo.

Il nuovo sistema operativo è compatibile dagli iPhone 9 e seguenti, tagliando fuori di fatto gli iPhone 8. La prima beta è stata distribuita agli sviluppatori, mentre la beta pubblica sarà disponibile a luglio.

Per tutti sarà disponibile dal prossimo autunno.