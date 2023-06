Nuove capacità audio lanciate da Apple

Apple continua a migliorare l’esperienza audio e video dei suoi dispositivi e servizi, introducendo nuove funzionalità e potenziamenti nei suoi prodotti di punta.

Di recente la società ha integrato delle nuove funzionalità per le AirPods Pro come l’arrivo di Adaptive Audio e nuove feature in tvOS 17.

AirPods Pro: Adaptive Audio e altre funzionalità

Le AirPods Pro di seconda generazione diventano ancora più performanti grazie a tre nuove funzionalità:

Adaptive Audio

Personalized Volume

Conversation Awareness.

Vediamole nel dettaglio.

Adaptive Audio

Adaptive Audio è una nuova modalità di ascolto che combina dinamicamente la modalità Trasparenza e la Cancellazione attiva del rumore in base alle condizioni dell’ambiente circostante dell’utente. In questo modo, gli AirPods Pro offrono un’esperienza audio ottimale in ogni momento, adattandosi in modo intelligente ai cambiamenti di ambiente e interazione.

Personalized Volume

La funzione Personalized Volume utilizza il machine learning per comprendere le condizioni ambientali e le preferenze di ascolto dell’utente nel tempo. In base a queste informazioni, la funzione regola automaticamente il volume del media in riproduzione, garantendo un’esperienza audio ancora più personalizzata.

Conversation Awareness

Conversation Awareness è una funzione esclusiva degli AirPods Pro di seconda generazione che permette di interagire con le persone vicine senza dover togliere gli auricolari. Avviando una conversazione, questa funzione abbassa automaticamente il volume e migliora la chiarezza delle voci presenti di fronte all’utente, riducendo al contempo il rumore di fondo.

tvOS 17: FaceTime, Control Center e altre novità

tvOS 17 porta numerose novità e miglioramenti all’esperienza offerta da Apple TV 4K e Apple TV HD. Tra queste, spiccano l’arrivo di FaceTime, il nuovo Control Center e altre funzionalità che rendono l’interazione con l’iPhone ancora più fluida e personalizzata.

FaceTime su Apple TV

Una delle novità più attese di tvOS 17 è l’arrivo di FaceTime su Apple TV, che permette agli utenti di effettuare videochiamate direttamente dal televisore. Grazie a questa funzione, sarà possibile avviare chiamate FaceTime direttamente dall’Apple TV o trasferirle dall’iPhone o dall’iPad al televisore.

FaceTime su Apple TV sfrutta il supporto di Continuity Camera per connettersi in modalità wireless alla fotocamera e al microfono dell’iPhone o dell’iPad dell’utente, offrendo un’esperienza di videochiamata immersiva e coinvolgente.

Basta appoggiare il telefono sotto al televisore puntando la fotocamera verso la scena da inquadrare, in modo da consentire all’intelligenza artificiale di gestire automaticamente l’inquadratura.

Centro di Controllo

Il nuovo Control Center di tvOS 17 offre un accesso rapido e semplificato alle principali impostazioni e informazioni del sistema. Grazie a questa funzione, gli utenti potranno visualizzare lo stato del sistema, l’ora e il profilo attivo, oltre ad altre informazioni utili in base all’attività svolta.

Per esempio è possibile localizzare il Siri Remote direttamente dal Control Center dell’iPhone. Inoltre, quando si utilizza il telecomando dell’iPhone per accendere e controllare l’Apple TV, il sistema passerà automaticamente al profilo dell’utente, garantendo l’accesso alle informazioni e alle preferenze personalizzate.

Altre funzionalità di tvOS 17

Oltre alle novità sopra descritte, tvOS 17 introduce altre funzioni e miglioramenti che rendono l’esperienza offerta da Apple TV ancora più completa e personalizzata.

Enhance Dialogue è una funzione che permette agli utenti di sentire più chiaramente i dialoghi dei film e delle serie TV, separandoli dal rumore di fondo e portandoli in primo piano nel canale audio centrale. Questa funzione è disponibile su Apple TV 4K abbinata a HomePod di seconda generazione.

è una funzione che permette agli utenti di sentire più chiaramente i dialoghi dei film e delle serie TV, separandoli dal rumore di fondo e portandoli in primo piano nel canale audio centrale. Questa funzione è disponibile su Apple TV 4K abbinata a HomePod di seconda generazione. Supporto Dolby Vision 8.1 : tvOS 17 offre il supporto al formato Dolby Vision 8.1, garantendo un’esperienza visiva ancora più cinematografica grazie ai metadati dinamici che migliorano la qualità dell’immagine su un’ampia gamma di film e serie TV.

: tvOS 17 offre il supporto al formato Dolby Vision 8.1, garantendo un’esperienza visiva ancora più cinematografica grazie ai metadati dinamici che migliorano la qualità dell’immagine su un’ampia gamma di film e serie TV. Apple Fitness+ e altre funzioni: tvOS 17 introduce anche miglioramenti ad Apple Fitness+, come Custom Plans, Stacks e Audio Focus. Inoltre, il sistema operativo offre il supporto alle VPN di terze parti, rendendo Apple TV una soluzione ideale anche per l’uso in ambito aziendale e didattico.

In conclusione

Le novità introdotte da Apple negli AirPods Pro e in tvOS 17 rappresentano un ulteriore passo avanti nella continua evoluzione dell’esperienza audio e video offerta dai dispositivi e dai servizi del colosso di Cupertino.

Gli utenti potranno beneficiare di un’esperienza ancora più personalizzata, comoda e versatile, sia quando utilizzano gli AirPods Pro per ascoltare musica o effettuare chiamate, sia quando interagiscono con l’Apple TV per guardare film, serie TV o praticare fitness.

Compatibilità AirPods Pro e tvOS 17

Le funzioni recenti di machine learning per le AirPods Pro richiedono almeno la seconda generazione. Mentre la funzione muto con lo stelo durante le chiamate sarà disponibile dalla prima generazione.

Per usare tvOS 17 ci sarà bisogno almeno di un’Apple TV HD o 4K. Quindi esce l’Apple TV di 4° generazione.