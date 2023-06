Sarebbe un mondo meraviglioso se tutto passasse per Passkey: il sistema passwordless che alcune aziende, tra cui Apple, stanno introducendo in questi mesi. Nessuna password da salvare e ricordare. Solo riconoscimento biometrico.

Allo stato attuale ci troviamo a gestire decine, se non centinaia, di password. Come ricordarle? Esistono dei gestori di password. Per esempio iCloud ne integra uno sincronizzati con tutti i dispositivi collegati al proprio account Apple.

Ma a volte ci troviamo a usare anche computer con Windows e telefoni con Android. Quindi è utile usare un gestore di password multi piattaforma. Di recente è stato presentato Proton Pass che offre un servizio di crittografia end-to-end.

Progettato con un forte impegno per la privacy e la sicurezza, Proton Pass è un’alternativa valida a iCloud Keychain e 1Password.

La Nascita di Proton Pass

Nel mese di aprile, Proton ha avviato un beta test per Proton Pass, una delle funzionalità più richieste dai suoi utenti. In seguito, il CEO di Proton, Andy Yen, ha annunciato ufficialmente il lancio di Proton Pass per tutti gli utenti desktop, e iOS e Android attraverso un post sul blog.

Siamo felici di annunciare il lancio globale di Proton Pass, ora disponibile come estensione del browser su tutti i principali browser (Chrome, Firefox, Edge, Brave e altri) e su iPhone/iPad e Android. Come suggerisce il nome, Proton Pass è un gestore di password, uno dei servizi più richiesti dalla comunità Proton nei nostri sondaggi annuali dal nostro lancio di Proton Mail, il nostro servizio di posta elettronica crittografata, nel 2014.

Cosa Rende Proton Pass Unico?

Oltre a offrire la crittografia end-to-end per le password, Proton Pass la offre anche per tutti i campi, includendo email/username e indirizzo web, garantendo una maggiore sicurezza.

Proton Pass utilizza anche del codice open source, verificabile da chiunque, per garantire la sicurezza della piattaforma. Inoltre, Proton ha in programma di pubblicare i rapporti dalle audit di sicurezza indipendenti.

Il servizio funziona con i browser più popolari: Chrome, Firefox, Edge, Brave su desktop e iOS/Android. Tuttavia, al momento non c’è supporto per Safari.

Funzionalità di Proton Pass

Una delle caratteristiche distintive di Proton Pass è la presenza di un autenticatore 2FA integrato e uno strumento di importazione password per un passaggio senza problemi da un vecchio gestore di password.

I piani disponibili sono molto interessanti:

Proton Pass Free : login e note illimitate, dispositivi illimitati, e 10 alias hide-my-email (collegati al servizio Proton Mail).

: login e note illimitate, dispositivi illimitati, e 10 alias hide-my-email (collegati al servizio Proton Mail). Proton Pass Plus: in promozione a 1 €/mese (fatturato annualmente) per sempre (normalmente 4,99 €/mese) e include login e note illimitate, dispositivi illimitati, alias hide-my-email illimitati, autenticatore 2FA integrato, casseforti multiple, e altro ancora.

Dai gestori di password alla gestione dell’identità

Mentre la maggior parte dei gestori di password può proteggere la password, Proton Pass va oltre proteggendo anche l’email, che è probabilmente altrettanto preziosa.

Quando ci si iscrive a un servizio online, Proton Pass suggerirà una password sicura e la archivierà in una cassaforte digitale crittografata end-to-end. Proton Pass ti permetterà anche di creare un alias hide-my-email unico per ogni iscrizione.

Un alias di posta elettronica è un indirizzo di posta elettronica generato casualmente che si interpone tra un terzo (come Amazon, Facebook, o Netflix) e il vero account di posta elettronica.

Non solo ciò impedisce al terzo di identificare l’utente, ma filtra anche i tracker e altri strumenti di marketing prima di inoltrare i messaggi alla casella di posta principale.

Sicurezza e affidabilità con Proton Pass

Come tutti gli altri servizi Proton, Proton Pass è progettato in modo diverso a causa del focus sulla privacy e la crittografia. Ad esempio, mentre alcuni altri gestori di password crittografano solo il campo della password, Proton Pass utilizza la crittografia end-to-end su tutti i campi (incluso il nome utente, l’indirizzo web, e altro ancora).

Questo è importante perché informazioni apparentemente innocue (come gli URL salvati, che molti altri gestori di password non crittografano) possono essere utilizzate per creare un profilo molto dettagliato sull’utente.

Proton Pass rispetto a iCloud Keychain e 1Password

iCloud Keychain e 1Password sono i due dei gestori di password più popolari sul mercato. Proton Pass offre una serie di funzionalità uniche che lo distinguono e questo potrebbe renderlo una valida alternativa.

Rispetto a 1Password, Proton Pass si distingue per la sua funzione di alias hide-my-email (che gli utenti iCloud hanno nel servizio iCloud+), che permette di creare un alias di email ogni volta che ci si iscrive online.

C’è anche da dire che, a differenza di 1Password che ha introdotto il supporto di Passkey di recente, Proton Pass non ha questo tipo di supporto.

In conclusione

Proton Pass si presenta come un formidabile strumento per gestire le tue password in maniera sicura e efficace. Questo nuovo gestore di password offre una serie di funzionalità uniche che lo rendono una valida alternativa a soluzioni popolari come iCloud Keychain e 1Password.

L’impegno di Proton per la privacy e la sicurezza è evidente nel suo servizio di crittografia end-to-end e nell’uso di codice open source. Tra le sue funzionalità più distintive, Proton Pass offre un autenticatore 2FA integrato e uno strumento di importazione password, così come una soluzione innovativa per proteggere l’email durante la registrazione online.

Nonostante il servizio sia ancora in fase di sviluppo e manchi di supporto per Safari, Proton Pass dimostra un grande potenziale. La sua capacità di funzionare su diverse piattaforme e browser lo rende uno strumento versatile per la gestione delle password.