L’anello Tapster

Ricordo la prima volta in cui ho visto usare un Apple Watch con Apple Pay. Ero all’aeroporto e un signore straniero, visto che prima del 2017 il sistema non era attivo in Italia, appoggiò il suo smartwatch al POS e pagò in pochi istanti. Nessuna banconota da maneggiare o resto sul conto da gestire. Solo pochi secondi per pagare. In quell’istante vidi il futuro dei pagamenti cashless.

Ora, per usare un Apple Watch bisogna gestire un dispositivo da ricaricare una volta al giorno, spendere un po’ di soldi per averlo e avere anche un iPhone. Non una soluzione alla portata di tutti.

A tal proposito Tapster ha creato una soluzione più popolare. Questa azienda svedese, già attiva nella costruzione di accessori come portachiavi e cinturini NFC, ha pensato di creare qualcosa di più stiloso e personale: un anello.

L’anello di Tapster integra un chip NFC e un’antenna. È leggero, elegante, facile da portare, non va ricaricato perché non ha batterie e consente di pagare ovunque con la sola imposizione delle mani. Fantascienza? Niente affatto. L’ho provato e funziona.

Cos’è l’anello Tapster per i pagamenti

Un chip NFC consuma così tanta poca energia da alimentarsi con il passaggio del segnale ricevuto per la sua lettura. È sicuro e facile da integrare. Anche l’iPhone e l’Apple Watch usano questa tecnologia. È la stessa che trovate nella carta di identità elettronica, ma anche comunemente nelle vostre carte Bancomat. L’unica differenza è che qui lo troviamo in un anello.

L’anello Tapster al dito

L’anello viene spedito in una scatolina con il brand Tapster. Tra le mani sembra un comune anello. Non ha simboli all’esterno, mentre all’interno c’è la T di Tapster, il numero della taglia e il marchio europeo CE.

Se lo fate vedere a un amico non saprà distinguerlo da un anello non tecnologico. È identico. Anche lo spessore è normale. Non è come quei grossi anelli che servono a tracciare i battiti o i passi. Niente del genere. È un comune anello, solo che al suo interno c’è della tecnologia molto piccola e ben integrata.

La società vende l’anello in due varianti: in legno o in ceramica. Personalmente ho preferito il legno perché più naturale e leggero. Il legno usato per costruirlo proviene da foreste sostenibili. Le varianti di colore sono tre: Redwood, Teak e Ebony. Io ho scelto quest’ultima.

Come si configura l’anello Tapster?

Nella fase di acquisto sul sito di Tapster bisogna indicare la carta da associare all’anello. Questo perché il token della carta viene caricato nel chip NFC prima della spedizione.

Al momento, in Italia, non si può associare qualsiasi carta. Possiamo associare solo la carta Curve. Questo servizio, che abbiamo incontrato diverse volte in passato, consente di ottenere una carta Mastercard alla quale possiamo associare diverse carte di credito mediante la sua app ufficiale.

Quindi dopo aver scaricato l’app Curve, iscritti e richiesto la carta, possiamo inserire nell’app le carte che vogliamo usare con questo servizio. In questo modo usando la carta Curve, che tra l’altro è compatibile anche con Apple Pay, possiamo in realtà attingere dalle nostre carte.

Quando arriva l’anello, associato alla nostra carta Curve, possiamo attivarlo mediante il QR Code inserito nella spedizione. Il QR Code consente di attivare l’anello mediante l’app di Fidesmo che andrà ad attivare il token presente nell’anello, permettendoci di usarlo.

Tapster sta anche lavorando allo sviluppo della sua app. In questo modo in futuro non sarà più necessario passare da quella di Fidesmo.

Come si usa l’anello Tapster

Una volta attivato potrete usarlo per effettuare qualsiasi tipo di pagamento contactless: dalla metropolitana fino ai negozi fisici.

Basta farvi attivare il POS per i pagamenti contactless e avvicinare l’anello. A questo proposito potete farlo in due modi: avvicinando la mano aperta o la mano a pugno. La società suggerisce il secondo modo.

Il gesto Taspter per pagare contactless

Il motivo duplice. Con la mano aperta, a mo’ di imposizione delle mani (gesto che in realtà personalmente preferisco all’altro), rischiate che l’antenna sia sul lato opposto del lettore e quindi sia troppo lontana per essere letta. Inoltre questo gesto porta a protrarre le dita troppo in avanti, per avvicinare l’anello al sensore.

Sovrastando il lettore con la mano farà sembrare al negoziante che state in realtà cercando di afferrarlo, piuttosto che pagare. Quindi potrebbe pensare che gli vogliate rubare il lettore.

Con il gesto a pugno, con le dita piegate in avanti, invece si ottiene un avvicinamento costante delle sensore al lettore e il negoziante non crederà che state tentando di afferrare il dispositivo.

Ricordate che l’esperienza utente è esattamente quella di una carta Bancomat o di credito contactless, quindi il limite dei pagamenti sarà di 50 €. Superata questa cifra dovrete inserire il codice PIN della vostra carta Curve.

Con l’Apple Watch forse siete abituati diversamente, perché l’autenticazione avviene direttamente nello smartwatch, quindi non serve mettere PIN anche superando i 50 € del pagamento.

Ma l’anello Tapster è sicuro?

Ora so cosa state pensando, perché l’ho pensato anche io. Siamo su un mezzo pubblico, viene una persona con un lettore POS e ci tocca la mano facendoci pagare.

Al di là del fatto che non ho mai visto persone su un mezzo pubblico circolare con un POS in mano, il consiglio che posso darvi è di usare la mano dove avete l’anello per appendervi ai corrimano. In questo modo l’anello sarà lontano da tocchi maldestri.

La confezione dell’anello Tapster

Un altro consiglio che posso darvi è di non battere il 5 a chi ha un POS in mano. Per gli altri casi non vedo grossi pericoli. Tra l’altro l’anello non presenta il nome Tapster sulla superficie, quindi appare come un qualsiasi anello.

Se lo perdete potete bloccarlo a distanza dall’app di Fidesmo. Questa operazione richiede pochi secondi. Basta aprire l’app, selezionare l’anello nel vostro account e disabilitarlo. Il token interno non risulterà più attivo. Ovviamente se volete potrete riattivarlo.

Questi non scade. Nel senso che se la vostra carta Curve scade e ne ricevete un’altra in sostituzione, Tapster farà valere automaticamente il token nell’anello con la nuova carta rinnovata. Quindi in pratica l’anello non scade e non dovrete ricomprarlo periodicamente.

Tapster e la comodità di utilizzo

Devo dire che trovo questo anello molto elegante e comodo da portare. Genericamente non mi piacciono gli anelli, quindi prima di prenderlo avevo il timore di ricevere un anello troppo grosso. Non è così. Le dimensioni e le proporzioni sono quelle di un comune anello e infatti lo indosso ogni giorno.

Assicuratevi di prendere la misura giusta. A tal proposito l’azienda ha studiato un sistema interessante per non sbagliarsi. In pratica si compra l’anello e si decide di ricevere, gratuitamente, il kit di misurazione della circonferenza del dito dove volete indossarlo.

Il kit contiene un coupon per ordinare poi l’anello senza spendere altro. Quindi: si paga l’anello, si riceve il kit di misurazione e il coupon, dopo aver capito quale misura vi serve ordinate l’anello nella misura giusta usando il coupon.

L’anello in legno è resistente all’acqua, ma ho notato che lavando le mani dopo qualche settimana il colore si è schiarito, risaltando le venature del legno. Credo sia un fenomeno naturale, ma prendetelo in considerazione quando ne scegliete uno.

Esiste anche una versione in ceramica, che costa uguale, sia nella variante lucida che opaca, in diversi colori: Grafite, Ivory o Ocean. Le taglie vanno dalla misura 6 alla 15.

L’anello Tapster per aprire le auto Tesla

Oltre ai pagamenti NFC, l’anello Tapster può essere usato per aprire le auto Tesla con la chiave elettronica. Al momento i modelli supportati sono i modelli S e X dal 2021 in poi e i modelli 3 e Y.

La funzione per l’apertura delle auto Tesla è garantita dal sistema Fidesmo Car Key e richiede un extra di 50 € sull’acquisto base.

Quanto costa l’anello Tapster?

L’anello Tapster costa 99 € trasporto incluso, indipendentemente dalla variante e colore scelto.

Dall’ordine al ricevimento fisico passa poco meno di una settimana. Vi segnalo anche che in rete, per il lancio con la collaborazione con Curve, ho trovato un coupon per ottenere il 25% di sconto: curve25.

In conclusione

L’anello di Tapster, con la sua tecnologia NFC integrata, è un’opzione innovativa e conveniente per chi cerca un metodo di pagamento contactless sicuro e facilmente accessibile. Offre un’alternativa pratica all’uso di dispositivi più ingombranti come lo smartwatch e non richiede ricarica, rendendolo particolarmente attraente per chi ha uno stile di vita attivo.

Sebbene sia necessario associare la carta Curve all’anello per ora, ciò non dovrebbe essere un ostacolo per la maggior parte degli utenti. La versatilità dell’anello, che include la possibilità di aprire auto Tesla, lo rende un gadget davvero futuristico.

Nonostante qualche lieve preoccupazione sulla sicurezza, l’anello di Tapster sembra essere un’opzione eccellente per coloro che sono alla ricerca di un modo più conveniente e senza problemi di gestire le transazioni quotidiane. Di fatto, l’anello di Tapster rappresenta una tappa importante nella marcia verso una società completamente cashless.

4.7 Pros Facile da usare e comodo da portare.

Non necessita di ricarica.

Sicuro e può essere bloccato a distanza.

Può essere utilizzato per aprire le auto Tesla.

Realizzato con materiali sostenibili. Cons Attualmente può essere associato solo alla carta Curve.

Potrebbe esserci qualche preoccupazione sulla sicurezza.

L'anello in legno può schiarirsi con il tempo se esposto all'acqua.