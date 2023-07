Bear 2

La nota società di sviluppo software ShinyFrog, vincitrice anche di un Apple Design Award nel 2017, ha recentemente lanciato Bear 2, l’attesa nuova versione della sua popolare applicazione per la gestione delle note, plaudita soprattutto dagli utenti di dispositivi Apple.

È un’app interessante dal mio punto di vista per tre ragioni: 1) l’app ha origini italiane; 2) funziona con Apple Watch mentre l’app Note di Apple no; 3) alcune funzionalità nel tempo sono state poi “copiate” anche da Apple in Note, come l’uso degli hashtag e la concatenazione tra note.

Un po’ di storia: da Bear 1 a Bear 2

Bear, l’app di note-taking sviluppata da ShinyFrog, è stata rilasciata per la prima volta nel 2016, entrando immediatamente nel cuore degli utenti di dispositivi Apple. La sua interfaccia moderna, pulita e intuitiva, unita alla compatibilità con il linguaggio Markdown, ha permesso a Bear di ritagliarsi rapidamente un posto di rilievo nel panorama delle app di note-taking.

Dopo cinque anni di successi, l’azienda ha deciso di rinnovare completamente Bear, presentando al pubblico Bear 2. Questa nuova versione dell’app è stata sviluppata da zero, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente e di aggiungere nuove funzionalità richieste dalla community.

Bear 2: un salto evolutivo per l’app di note-taking

Bear 2 introduce una serie di migliorie e novità rispetto alla precedente versione. ShinyFrog ha sviluppato un motore di editing del testo completamente personalizzato.

Tra le nuove funzionalità di Bear 2, troviamo:

Tabelle

Collassamento delle sezioni

Sommario e backlinks

Note a piè di pagina

Stile del testo nidificato

Schizzi

Pinning della sidebar

Anteprima dei link e dei PDF

Ritaglio e ridimensionamento delle immagini

Caratteri font personalizzati e nuovi temi

Bear vs Apple Notes

Bear 2 si posiziona come una valida alternativa ad Apple Notes, l’app di note-taking predefinita sui dispositivi Apple. Nonostante quest’ultima offra una serie di funzionalità basilari e una buona integrazione con l’ecosistema Apple, Bear 2 si distingue per una serie di caratteristiche che la rendono più versatile e completa.

Innanzitutto, Bear 2 supporta nativamente il linguaggio Markdown, permettendo di formattare il testo in modo semplice e veloce. Inoltre, grazie all’implementazione delle tabelle e del collassamento delle sezioni, Bear 2 offre una gestione delle note più strutturata e organizzata rispetto ad Apple Notes.

Con Bear 2 è possibile personalizzare l’aspetto delle note, scegliendo tra diversi temi e caratteri font. Questa funzionalità, assente in Apple Notes, consente agli utenti di creare un ambiente di scrittura più gradevole e in linea con le proprie preferenze.

ShinyFrog ha già annunciato che Bear 2 è solo l’inizio di un percorso di costante evoluzione per l’app. La società ha infatti in programma di rilasciare ulteriori aggiornamenti per implementare nuove funzionalità e migliorare la compatibilità con altre piattaforme.

Ad esempio, è prevista la realizzazione di una versione web dell’app, che permetterà agli utenti di Windows e Android di accedere alle loro note. Inoltre, ShinyFrog sta esplorando la possibilità di sviluppare app native per queste piattaforme, in modo da offrire un’esperienza d’uso ancora più completa.

In conclusione

Bear 2 di ShinyFrog è un’aggiornata e migliorata versione dell’app per la gestione delle note che offre un’esperienza di note-taking più avanzata e versatile rispetto ad Apple Notes. Con una serie di nuove funzionalità, come le tabelle, il collassamento delle sezioni, i sommari e i backlinks, le note a piè di pagina e molti altri, Bear 2 offre agli utenti una vasta gamma di strumenti per organizzare e gestire le proprie note in modo più efficace.

Inoltre, la possibilità di personalizzare l’aspetto delle note, scegliendo tra diversi temi e caratteri font, consente agli utenti di creare un ambiente di scrittura più gradevole e personalizzato. Con il supporto nativo del linguaggio Markdown, formattare il testo diventa semplice e veloce.

L’app si scarica gratuitamente nell’App Store. Pesa 61,1 MB. Alcune funzioni richiedono un abbonamento a pagamento. Il prezzo è di 2,99 € al mese o 34,99 € l’anno.