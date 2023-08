Callsheet

Vi capita mai di vedere un film o una serie TV e osservare un attore o un’attrice di cui non ricordate il nome, ma di cui siete sicuri di averlo/a vista in qualche serie precedente. Amazon Prime per queste occasioni ha creato la funzione X-Ray. Purtroppo questa funzione non è disponibile per tutte le piattaforme.

Chi vuole trovare velocemente i nomi degli attori spesso deve andare a cercare su Google, saltando su un sito all’altro fino a trovare il cast e le serie collegate all’artista. Oppure può provare l’app Callsheet.

Quest’app è nata proprio per trovare velocemente l’elenco del cast di un film o serie TV, con tutti i collegamenti su quello specifico attore, come per esempio il nome del personaggio che interpretava nelle altre serie.

Breve panoramica di Callsheet

Callsheet funziona negli iPhone e iPad e consente agli utenti di identificare facilmente il cast e la troupe dei film e delle serie TV. Questa applicazione è stata sviluppata da Casey Liss, un noto sviluppatore indipendente e host del podcast Accidental Tech.

L’obiettivo principale di Callsheet è di fornire un modo veloce e semplice per trovare informazioni sugli attori, registi, sceneggiatori preferiti e molto altro ancora.

L’app offre una serie di funzionalità utili che la distinguono dalle altre applicazioni. Per esempio:

Evitare Spoiler : Callsheet offre la possibilità di nascondere i nomi dei personaggi, il conteggio degli episodi, i titoli degli episodi o le miniature degli episodi per evitare spoiler indesiderati.

: Callsheet offre la possibilità di nascondere i nomi dei personaggi, il conteggio degli episodi, i titoli degli episodi o le miniature degli episodi per evitare spoiler indesiderati. Accesso rapido a Trivia, Wikipedia e altre fonti.

a Trivia, Wikipedia e altre fonti. Consente agli utenti di “ pinnare ” i loro spettacoli, film o persone preferite per un accesso rapido in futuro.

” i loro spettacoli, film o persone preferite per un accesso rapido in futuro. Conserva la cronologia di ricerca per consentire di trovare facilmente cose cercate in passato.

per consentire di trovare facilmente cose cercate in passato. Supporto per la modalità scura e VoiceOver.



Disponibilità e costi di Callsheet

Callsheet è disponibile per il download gratuito sull’App Store. Le prime 20 ricerche sono gratuite, poi bisognerà pagare un abbonamento che costa 1 € al mese o 10 € l’anno.

L’app pesa 5,3 MB e si scarica dall’App Store.

In conclusione

In un mondo in cui il mondo dello streaming e dell’intrattenimento ci offre una vasta gamma di film e serie TV da guardare, può essere frustrante non riuscire a ricordare i nomi degli attori che ci hanno catturato l’attenzione.

Con l’app Callsheet, questa frustrazione diventa un ricordo del passato. Callsheet offre un’esperienza utente straordinariamente intuitiva ed efficiente, consentendo agli utenti di identificare rapidamente il cast e la troupe di film e serie TV.

L’app non solo fornisce informazioni chiave sugli attori, ma offre anche funzionalità aggiuntive come la possibilità di evitare spoiler indesiderati, accesso rapido a fonti informative come Wikipedia e la possibilità di “pinnare” i propri spettacoli o attori preferiti per un accesso futuro rapido.