Bluey: Giochiamo, disponibile il gioco ufficiale della serie Bluey

Bluey: Giochiamo

“Bluey” è una delle serie televisive più amate dai bambini. Questa serie australiana, trasmessa su diverse piattaforme come Rai Yoyo in Italia, ha conquistato il cuore di grandi e piccini grazie alla sua dolcezza, originalità e ai valori che trasmette.

E ora, per la gioia di tutti i fan, è disponibile anche il videogame per iPhone e iPad: “Bluey: Giochiamo“.

La Serie TV

La serie TV, nata nel 2018, racconta le avventure di Bluey, una piccola cagnolina di razza Australian Cattle Dog di sei anni, piena di energia e sempre pronta a esplorare il mondo che la circonda.

Bluey vive con suo padre Bandit, un archeologo, sua madre Chilli, che lavora all’aeroporto, e la sorella minore Bingo, di quattro anni. Ogni episodio è un’avventura in cui i piccoli spettatori possono immedesimarsi, scoprendo nuove emozioni e apprendendo importanti lezioni di vita.

Credo che i bambini la adorano così tanto perché i genitori passano gran parte della giornata a giocare con i loro figli. Bluey e Bingo sono così catapultati in un mondo fantastico, dove capitano avventure casalinghe ogni giorno grazie ai genitori che li assecondano in ogni prodezza.

Tradizioni familiari e complicità creano un’atmosfera accogliente. Interessante anche il modo con cui si trattano alcuni argomenti, dal bullismo all’abbandono, dall’accoglienza alle delusioni. I bambini ricevono spiegazioni restando nell’ambiente protetto di una famiglia molto allegra.

Il Videogioco

Il videogame “Bluey: Giochiamo”, disponibile per iPhone e iPad, è un’applicazione interattiva che permette ai bambini di immergersi nel mondo di Bluey, esplorare la sua casa, giocare a fare finta e partecipare a numerose attività giocose.

L’app è stata creata con l’intento di fornire un divertimento sicuro e adatto ai bambini, con giochi d’apprendimento facili e tranquilli pensati per l’età prescolare, ma che possono essere goduti anche da bambini più grandi e dai loro genitori.

Nel videogioco, i piccoli giocatori possono esplorare la casa di Bluey, proprio come nella serie TV, e scoprire tutte le sorprese nascoste. Ogni stanza offre la possibilità di giocare d’immaginazione, proprio come fa Bluey nella serie.

Oltre all’esplorazione, il videogame offre anche la possibilità di giocare in modi differenti. Si può giocare a palleggiare, saltare sul trampolino, fare il bagno in una vasca piena di bolle o dondolarsi nel cortile. Le possibilità sono infinite e il divertimento è garantito.

La casa di Bluey diventa un set di gioco virtuale dove i bambini possono dare libero sfogo alla loro creatività. Possono preparare le loro ricette preferite in cucina, costruire un forno a legna nel cortile o organizzare un tea party.

In pratica è possibile esplorare le varie sezioni della casa di Bluey, che poi sono le stesse della serie, e spostare i personaggi liberamente nella scena, facendoli interagire con gli oggetti presenti in essa.

Il bambino dovrà quindi far finta di creare scene e far parlare i personaggi, un po’ come farebbe con dei personaggi fisici giocando in casa.

Sicurezza e Adattabilità

Molta attenzione è stata posta alla sicurezza e all’adattabilità del gioco ai bambini. “Bluey: Giochiamo” è un gioco interattivo facile da giocare e divertente per i bambini dai 2 ai 9 anni.

L’app “Bluey: Giochiamo” offre abbonamenti mensili. La versione base gratuita permette di accedere a un numero limitato di scene della casa. Pagando 7,99 € al mese si possono sbloccare tutte le scene.

In conclusione

“Bluey: Giochiamo” è un’aggiunta eccezionale al mondo di Bluey, la serie TV che ha catturato il cuore dei bambini di tutto il mondo.

Questo videogioco offre un’esperienza interattiva coinvolgente che permette ai giovani giocatori di esplorare la casa di Bluey, dare sfogo alla loro creatività e immergersi nel mondo fantastico che la serie ha creato.

Il gioco pesa 204,4 MB e si scarica gratuitamente dall’App Store.

3.9 Pros Esperienza interattiva che coinvolge i bambini nell'universo di Bluey.

Promuove la creatività, l'immaginazione e l'apprendimento attraverso il gioco.

Ambiente digitale sicuro con attenzione alla fascia d'età dei giocatori.

Trasferisce i valori positivi e le lezioni di vita della serie TV nel mondo dei videogiochi. Cons Richiede un abbonamento mensile per accedere a tutte le funzionalità.

Potrebbe non essere altrettanto coinvolgente per i bambini che non sono fan della serie TV.

Alcune attività potrebbero risultare ripetitive nel lungo termine.

L'esperienza digitale potrebbe non sostituire completamente il gioco tradizionale.