Apple Vision Pro labs

Di recente l’ufficio brevetti americano ha tolto il velo da un brevetto depositato da Apple nel 2007. Questo indica che la società ci stesse lavorando sin dal lancio del primo iPhone. Segno che son stati necessari 15 anni per arrivare a un prodotto di qualità elevata.

Il Vision Pro, il famoso casco per la vision computing o mixed reality di Apple, è stato testato nelle strutture aziendali da un gruppo di sviluppatori selezionati. Questo all’interno del programma Apple Vision Pro developer labs, con obiettivo supportare gli sviluppatori nel creare le prime app per il dispositivo.

Questi appassionati ed esperti professionisti hanno avuto l’opportunità unica di sperimentare in prima persona le incredibili potenzialità di questo dispositivo rivoluzionario.

Introduzione a Vision Pro

Il Vision Pro è il primo computer spaziale di Apple, progettato per fondere senza soluzione di continuità i contenuti digitali con il mondo fisico.

Grazie alla sua tecnologia avanzata e al sistema operativo visionOS, il Vision Pro offre un’esperienza di vision computing senza precedenti, che va oltre i confini dei tradizionali display e introduce un’interfaccia utente completamente tridimensionale, controllata dagli input più naturali e intuitivi possibili: gli occhi, le mani e la voce dell’utente.

Il dispositivo è dotato di un sistema di visualizzazione ad altissima risoluzione, che imballa 23 milioni di pixel su due display, e un chip Apple personalizzato per garantire che ogni esperienza si svolga in tempo reale davanti agli occhi dell’utente.

Tra le sue principali caratteristiche si annoverano:

Un’interfaccia tridimensionale che libera le app dai confini di un display,

Un sistema audio spaziale avanzato per un’esperienza di intrattenimento coinvolgente,

Un sistema di fotocamera tridimensionale per catturare e rivivere i ricordi con audio spaziale,

La possibilità di connettersi con gli altri attraverso FaceTime.



Vision Pro Developer Labs

Apple ha recentemente aperto i suoi Developer Labs a un gruppo selezionato di sviluppatori, offrendo loro la possibilità di testare le proprie applicazioni sul Vision Pro. Questi laboratori, ubicati in diverse città del mondo come Londra, Monaco, Shanghai, Singapore, Tokyo e Cupertino, rappresentano un’opportunità unica per i partecipanti di ottenere un’esperienza pratica diretta e lavorare con esperti di Apple per risolvere eventuali dubbi.

Lo sviluppatore di Flexibits

Michael Simmons, CEO di Flexibits, ha avuto l’opportunità di testare il suo popolare software Fantastical sui laboratori Vision Pro. Ha descritto l’esperienza come “una dimostrazione del futuro“, che ha ampliato i suoi orizzonti e lo ha spinto a pensare oltre i confini tradizionali del software. Simmons ha riferito di aver sentito come se facesse parte dell’applicazione, una sensazione che ha definito totalmente nuova ed emozionante.

Il Podcast Developer David Smith e la sua esperienza

David Smith, un prolifico sviluppatore e podcaster, ha descritto la sua esperienza nei laboratori Vision Pro come una sorta di “prove sul campo“. Dopo aver testato la sua applicazione, Widgetsmith, sul dispositivo, Smith ha affermato che l’esperienza ha superato le sue aspettative.

Ha riferito di aver avuto l’opportunità di testare a fondo l’applicazione, risolvendo problemi e ottimizzando il software in base alle sue scoperte.

Ho fatto finta di essere a casa a sviluppare la prossima funzionalità. David Smith, sviluppatore e podcaster

L’esperienza del Chief Experience Officer di Pixite

Ben Guerrette, Chief Experience Officer di Pixite, ha sottolineato l’importanza dell’esplorazione delle interazioni durante i test del suo editor video Spool sui laboratori Vision Pro.

Guerrette ha riferito che il team ha sperimentato diversi pattern di interazione per affrontare la sfida principale dell’applicazione, ottenendo una preziosa conoscenza che li aiuterà a migliorare ulteriormente l’applicazione.

Le impressioni del Design Technologist Principal di Slack

Chris Delbuck, Principal Design Technologist di Slack, ha inizialmente testato la versione iPadOS della loro applicazione sui laboratori Vision Pro. Tuttavia, l’esperienza ha stimolato il suo pensiero creativo, portandolo a considerare nuove possibilità per l’integrazione di elementi 3D nelle loro offerte.

Lezioni apprese dai laboratori Vision Pro

Gli sviluppatori che hanno partecipato ai laboratori Vision Pro hanno riportato a casa preziose lezioni e conoscenze. Secondo Smith, l’esperienza gli ha permesso di risolvere un numero sufficiente di problemi per avere un’idea delle soluzioni che probabilmente avrebbe dovuto implementare.

Simmons ha descritto i laboratori come un luogo non solo di gioco, ma anche di formazione e affinamento del pensiero del suo team su ciò che potrebbe essere un’esperienza spaziale.

Con Apple Vision Pro e il calcolo spaziale, ho realmente visto come iniziare a costruire per la tela senza limiti – come smettere di pensare a ciò che si adatta a uno schermo. Michael Simmons, CEO di Flexibits

Interfaccia visionOS L’interfaccia di visionOS

EyeSight: Un’innovazione straordinaria

Una delle innovazioni più notevoli del Vision Pro è EyeSight. Questa funzionalità consente agli utenti di rimanere connessi con le persone intorno a loro, rendendo il dispositivo trasparente quando qualcuno si avvicina. In questo modo, l’utente può vedere l’altro individuo e contemporaneamente mostrare i propri occhi.

Il design rivoluzionario del Vision Pro

Il design del Vision Pro è un capolavoro di innovazione. Il dispositivo racchiude un’enorme quantità di tecnologia in un design compatto e leggero. Il telaio in lega di alluminio personalizzato si curva delicatamente attorno al viso dell’utente, mentre il sistema modulare consente una vestibilità su misura per adattarsi a un’ampia gamma di persone.

Innovazioni hardware senza rivali

Il dispositivo è progettato per offrire prestazioni di calcolo fenomenali in un dispositivo indossabile compatto. Dotato di un sistema di visualizzazione ultra-alta risoluzione basato su un chip di silicio Apple, il Vision Pro integra il recente processore M2, ma anche un secondo processore dedicato chiamato R1.

Le tecnologie per sviluppatori dietro il Vision Pro

Come annunciato da Apple durante la WWDC 2023, tutte le app create per iOS e iPadOS potranno essere riprodotte su visionOS mediante delle finestre fluttuanti. Tuttavia, il vero potenziale sarà liberato quando ci saranno app dedicate allo sfruttamento dello spazio disponibile nella vision computing.

Prezzi e disponibilità

Il Vision Pro ha un prezzo di partenza di 3.499 dollari e sarà disponibile all’inizio del prossimo anno su apple.com e nelle posizioni degli Apple Store negli Stati Uniti, con altri paesi in arrivo l’anno successivo.

In conclusione

Il Vision Pro rappresenta un punto di svolta nella storia della vision computing, offrendo una straordinaria combinazione di tecnologia e design.

Dopo 15 anni di sviluppo segreto, la creatività di Apple ha dato vita a un prodotto che va oltre i confini dei tradizionali display. Grazie alla collaborazione con sviluppatori di talento, il Vision Pro promette di trasformare l’esperienza di computing, rendendola più immersiva e naturale.

Gli sviluppatori che hanno partecipato ai laboratori Vision Pro sono entusiasti, e c’è un palpabile senso di anticipazione nell’aria. Il Vision Pro non è solo un prodotto; è una visione, un sogno reso realtà. Un dispositivo che potrebbe davvero cambiare il modo in cui viviamo, lavoriamo e giochiamo. Chi può resistere alla tentazione di dare un’occhiata al futuro?