Il saturimetro OXY-10 di Gima

Il saturimetro è uno strumento indispensabile per monitorare la quantità di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Può essere chiamato anche pulsiossimetro od ossimetro. È uno strumento, come il termometro, che dovrebbe essere presente in ogni famiglia, perché spesso viene utilizzato per diagnosticare difficoltà respiratorie.

È stato molto utilizzato, per esempio, nel periodo Covid per monitorare l’andamento delle salute di chi aveva preso il virus. A tal proposito oggi ci concentriamo sul saturimetro OXY-10 di GIMA, un dispositivo innovativo che unisce funzionalità avanzate con la semplicità d’uso.

Caratteristiche Tecniche

Il saturimetro OXY-10, prodotto da Gima, è dotato di un sensore incorporato che consente la misurazione della frequenza cardiaca, della SpO2 e dell’indice di perfusione. Il dispositivo è unico nel suo genere per due particolari caratteristiche:

Con degli adattatori è utilizzabile anche su bambini e neonati. Ci sono degli appositi sensori riutilizzabili.

Consente il download dei dati su PC con sistema Windows XP e Seven, in modalità wireless. Ma soprattutto si sincronizza con la nuova app GIMApp che prende il posto della precedente iHealth.

Oltre a queste peculiarità, OXY-10 è dotato di allarmi personalizzabili dall’utente e si accende e spegne automaticamente.

Connettività con GIMApp

Il saturimetro OXY-10 può essere collegato a GIMApp, un’applicazione innovativa per smartphone che permette di monitorare una serie di parametri di salute. Tra le molteplici funzionalità offerte da GIMApp, è possibile:

Misurare la temperatura, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il peso e le componenti corporee, la saturazione, l’ECG, il sonno, la glicemia, l’attività fisica e molto altro ancora. Basta collegare l’apposito accessorio per le diverse misurazioni.

Ottenere e conservare dati accurati sul proprio stato di salute, impostare obiettivi personali e visualizzare in forma di grafico i progressi.

Produrre dei “report salute” in formato PDF da condividere con i propri cari o con il proprio medico di fiducia.

La società sta lavorando anche a una serie di nuove funzionalità per quest’app. In piano, per esempio, c’è l’integrazione dei valori rilevati con l’app Salute di iOS. Un po’ come avveniva con iHealth in precedenza.

Compatibilità con piattaforme di telemedicina

Oltre alla connessione con GIMApp, il saturimetro OXY-10 è compatibile con diverse piattaforme di telemedicina, tra cui CGM Health Platform, iTEL e Helthia. Questa funzionalità permette di monitorare in tempo reale la propria salute e condividere le informazioni con i propri medici, favorendo una gestione ottimale della propria salute.

In futuro questa integrazione avverrà direttamente nell’app GIMApp, rendendo il tutto una funzione chiave nel monitoraggio della salute dell’utente.

Se il medico ha un sistema compatibile con quelli supportati per la telemedicina, può verificare a distanza i valori del paziente, evitando la visita di persona per alcune fasi della cura.

Questo sistema può far risparmiare molto tempo sia al paziente che al dottore. Basti pensare che una persona allettata non deve attendere l’arrivo del medico oppure, peggio, recarsi in una struttura medica per la rilevazione di alcuni valori. Nello stesso tempo il medico può avere un quadro veloce della situazione suggerendo al paziente come procedere.

Valutazione Generale

Il saturimetro OXY-10 di GIMA si distingue per la sua versatilità e le sue funzionalità avanzate. Si tratta di un dispositivo affidabile, in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

Grazie alla sua connettività con GIMApp e con le principali piattaforme di telemedicina, OXY-10 rappresenta una soluzione completa e all’avanguardia per il monitoraggio della propria salute.

Lo schermo a colori consente di comprendere facilmente le varie funzioni del dispositivo:

SpO2 (range: 70%-100% e accuratezza: ± 3%)

(range: 70%-100% e accuratezza: ± 3%) Frequenza cardiaca (range: 30-240 bpm e accuratezza: ± 2 bpm o 2%)

(range: 30-240 bpm e accuratezza: ± 2 bpm o 2%) PI (0.2-20%)

(0.2-20%) Curva pletismografica

L’OXY 10 nell’app GIMApp

Quest’ultima serve a comprendere l’afflusso di sangue nel cuore. L’indice di perfusione (PI), invece, serve a comprendere quanto scorre bene il sangue nelle dita.

Molto importante è la semplicità d’uso. Dopo aver inserito le 2 batterie AAA, incluse nella confezione, basta aprire la morsa e inserire il dito al suo interno. Lo schermo OLED, che si orienta in base alla visuale dell’utente mediante l’accelerometro, inizierà a fornire indicazioni sui valori dopo pochi secondi.

L’associazione con l’app GIMApp è altrettanto semplice. La comunicazione avviene mediante il bluetooth. Basta accendere il saturimetro con l’apposito tasto laterale e avvicinarlo all’iPhone, o iPad, con l’app configurata con il proprio account. Dopo aver selezionato l’accessorio nel menu, farà tutto da sola in pochi secondi.

I valori di misurazione potranno quindi essere condivisi nell’app per avere uno storico e ottenere dei grafici.

Altre informazioni sull’OXY-10

Il dispositivo misura 60 x 33 x 30 mm e pesa 35 grammi. Se vi servisse qui trovate il manuale di istruzioni in italiano.

Nella confezione troverete anche un laccio per portarlo al polso e un sacchetto. C’è anche un mini CD ROM con del software per Windows. Dovrete avere un vecchio PC per leggerlo.

Certificato ISO, lo trovate nei negozi di articoli medici. Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno i 119 € nella versione con sensori per neonati. Su Amazon lo trovate per 72,82 euro.

In conclusione

Il saturimetro OXY-10 di GIMA non è solo un dispositivo medico, ma un vero e proprio alleato per la salute. La sua versatilità lo rende adatto sia agli adulti che ai bambini, grazie agli adattatori specifici.

Il contenuto della confezione dell’OXY-10

La possibilità di sincronizzarsi con l’app GIMApp apre un mondo di opportunità per il monitoraggio della salute, non solo in termini di ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca, ma anche per una gamma più ampia di parametri vitali.

La connettività con piattaforme di telemedicina è un altro punto di forza. Questa funzionalità potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il sistema sanitario, rendendo le visite mediche più efficienti e meno invasive.

In un’epoca in cui la salute è sempre più al centro dell’attenzione, avere un dispositivo come l’OXY-10 a portata di mano è più che un lusso, è una necessità.

Il prezzo, seppur non economico, è giustificato dalle numerose funzionalità e dalla qualità costruttiva del dispositivo. Inoltre, la possibilità di trovare il prodotto scontato su piattaforme come Amazon lo rende accessibile a un pubblico più ampio.

In sintesi, se state cercando un saturimetro affidabile, versatile e all’avanguardia, l’OXY-10 di GIMA è la scelta giusta. Un investimento per la vostra salute che si ripagherà nel tempo.

4 Pro Versatilità: Adatto sia a adulti che a bambini grazie agli adattatori specifici.

Connettività Avanzata: Sincronizzazione con l'app GIMApp e compatibilità con diverse piattaforme di telemedicina.

Funzionalità Complete: Misura non solo la saturazione di ossigeno e la frequenza cardiaca, ma anche l'indice di perfusione.

Allarmi Personalizzabili: Possibilità di impostare allarmi specifici per diversi parametri.

Facilità d'Uso: Interfaccia intuitiva e schermo OLED facilmente leggibile. Contro Prezzo: Nonostante sia competitivo, il costo potrebbe essere un ostacolo per alcuni utenti.

Compatibilità Software: Il software incluso è compatibile solo con Windows XP e Seven, limitando gli utenti di altri sistemi operativi.

Mini CD ROM: La presenza di un mini CD ROM per il software potrebbe essere problematica per chi non dispone di un lettore CD.

Batterie AAA: Necessita di batterie AAA, che dovranno essere sostituite periodicamente.