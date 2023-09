La confezione del misuratore di pressione Gima

Spesso in casa abbiamo un cassetto dedicato al medicinale. Si tratta spesso di medicine utile per i malanni momentanei. Ma tra questi varrebbe la pena avere un misuratore di pressione, per quando ci gira la testa o ci sentiamo deboli. L’ideale è averne uno che costi poco, ma nello stesso tempo sia facile da usare e dia misurazioni affidabili.

Gima, nota per la sua competenza nel settore medicale, ha recentemente lanciato un misuratore di pressione sanguigna Bluetooth. Questo strumento permette di monitorare la pressione sanguigna con facilità e precisione, direttamente da casa.

Inoltre, grazie all’implementazione del Bluetooth, il monitor può essere facilmente sincronizzato con l’applicazione GIMapp per iPhone, rendendo la gestione dei dati sanitari un gioco da ragazzi.

Il Misuratore di Pressione Sanguigna Bluetooth di Gima

Il Misuratore di Pressione Sanguigna di Gima è uno strumento medico di classe II A che offre una serie di funzionalità avanzate. Tra queste, la capacità di rilevare l’irregolarità del battito cardiaco e i movimenti eccessivi del corpo durante la misurazione.

Queste funzionalità, insieme al design super-sottile e alla tecnologia senza tubo, rendono il dispositivo una delle scelte più confortevoli e affidabili sul mercato.

Il misuratore di Gima dispone di una serie di caratteristiche tecniche che ne facilitano l’uso e migliorano l’accuratezza dei risultati. Queste includono:

Display LCD grande : il misuratore è dotato di un display LCD di grandi dimensioni (86 x 24 mm) con retroilluminazione blu, che rende facile leggere le misurazioni.

: il misuratore è dotato di un display LCD di grandi dimensioni (86 x 24 mm) con retroilluminazione blu, che rende facile leggere le misurazioni. Cuffia confortevole : la cuffia, realizzata in nylon all’esterno e poliestere all’interno, è progettata per essere confortevole e adatta a una circonferenza del braccio di 22 – 42 cm.

: la cuffia, realizzata in nylon all’esterno e poliestere all’interno, è progettata per essere confortevole e adatta a una circonferenza del braccio di 22 – 42 cm. Indicazione di data, ora e batteria scarica : oltre alle misurazioni della pressione sanguigna, il dispositivo mostra anche la data, l’ora e un indicatore di batteria scarica.

: oltre alle misurazioni della pressione sanguigna, il dispositivo mostra anche la data, l’ora e un indicatore di batteria scarica. Memoria per due utenti: il dispositivo può memorizzare le misurazioni di due utenti diversi, rendendolo ideale per l’uso domestico.

Compatibilità con Dispositivi iOS e Android

Il misuratore di pressione sanguigna Bluetooth di Gima è compatibile con i dispositivi iOS con sistema operativo iOS 8 o superiore (come iPhone 4S, iPhone 5/5C/5S, iPhone 6/6 Plus) e con i dispositivi Android con sistema operativo 4.3 o superiore.

Per rendere la gestione dei dati sanitari ancora più semplice, Gima ha sviluppato l’app GIMapp per iPhone. L’app consente di ottenere e conservare dati accurati sullo stato di salute, impostare obiettivi personali e visualizzare i progressi e le tendenze attraverso grafici dettagliati.

Il misuratore di pressione nell’app GIMapp

Inoltre, è possibile generare “report salute” in formato PDF da condividere con i propri cari o con il proprio medico.

L’app GIMapp offre una serie di funzionalità che aiutano a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio stato di salute e ad adottare uno stile di vita sano. Queste includono:

Misurazione dei valori di salute : in generale, con diversi strumenti, permette di misurare la temperatura, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il peso, la composizione corporea, la saturazione, l’ECG, il sonno, la glicemia, l’attività fisica e molto altro.

: in generale, con diversi strumenti, permette di misurare la temperatura, la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il peso, la composizione corporea, la saturazione, l’ECG, il sonno, la glicemia, l’attività fisica e molto altro. Sviluppo di una maggiore consapevolezza della salute : l’app aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza dello stato di salute e ad adottare uno stile di vita sano.

: l’app aiuta a sviluppare una maggiore consapevolezza dello stato di salute e ad adottare uno stile di vita sano. Condivisione dei dati di salute: è possibile condividere i dati di salute con i propri cari e nei colloqui con il proprio medico.

L’app GIMapp ha ricevuto recensioni molto positive dagli utenti. Alcuni utenti l’hanno descritta come “pratica”, “intuitiva” e “facilissima da usare”. Altri l’hanno lodata per la sua capacità di connettersi rapidamente ai dispositivi Gima tramite Bluetooth e di registrare tutte le rilevazioni, mantenendo un diario personale che può essere condiviso con il proprio medico.

Lo sfigmomanometro

Il dispositivo misura 131 x 73 x 29,4 mm e ha una memoria interna per salvare decine di rilevazioni. La batteria è interna ed è ricaricabile. Consente di effettuare numerose misurazioni.

Il misuratore di pressione di Gima

Per usarlo basta avvolgere la fascia attorno al braccio, tenendola più in alto di almeno 1 cm dall’incavo del braccio. Dopo essersi seduti e aver appoggiato il braccio su un tavolo, in uno stato di calma, basta attivare il pulsante di misurazione e attendere qualche secondo.

La fascia si gonfia e poi si sgonfia da sola, consentendo di rilevare la pressione e i battiti cardiaci. Sullo schermo è possibile vedere anche una tacca intermittente su un lato. Questa lampeggerà nella zona semaforica per indicare se il risultato è positivo oppure no. Quindi dà 3 colori: verde, giallo o rosso.

Il campo di misurazione della pressione nominale bracciale è di 0~299 mmHg, mentre le misurazioni possono essere:

SYS : 60~230 mmHg

: 60~230 mmHg DIA : 40~130 mmHg

: 40~130 mmHg Polso: 40-199 bpm

Se dovesse servirvi, in questa pagina troverete il libretto di istruzioni.

Il dispositivo si può comprare comodamente su Amazon dove è in vendita per 71,20 € invece di 86,08 €.

In conclusione

Allora, avete letto tutto sull’innovativo misuratore di pressione Bluetooth di Gima. È un dispositivo che unisce la comodità domestica con la precisione medica, rendendo il monitoraggio della pressione sanguigna un gioco da ragazzi. L’implementazione del Bluetooth e la compatibilità con l’app GIMapp per iPhone e dispositivi Android elevano questo strumento a un nuovo livello di gestione sanitaria personale.

Non dimentichiamo le funzionalità avanzate come la rilevazione dell’irregolarità del battito cardiaco e i movimenti eccessivi del corpo durante la misurazione. Queste caratteristiche, insieme al design sottile e alla tecnologia senza tubo, lo rendono una delle scelte più confortevoli e affidabili sul mercato. E se siete preoccupati per il prezzo, il dispositivo è attualmente in offerta su Amazon, rendendolo un investimento ancora più sensato.

In un mondo sempre più connesso, la salute non dovrebbe essere un’eccezione. Con il misuratore di pressione di Gima, potete avere un quadro completo della vostra salute direttamente dal vostro smartphone. E se siete del tipo che ama condividere, l’app GIMapp vi permette di generare report in PDF da condividere con i vostri cari o con il vostro medico. Insomma, è come avere un piccolo angolo di clinica direttamente nel vostro salotto.