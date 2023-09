Il pulsante Azione programmabile negli iPhone 15 Pro

Qualche tempo fa vi suggerii uno shortcut per l’app Comandi di iOS, in grado di portare chatGPT nell’iPhone e usarlo al posto di Siri. A distanza di circa 1 anno è uno shortcut che sto utilizzando ancora oggi perché permette di dettare cosa si vuole cercare e ottenere una risposta con la voce di Siri.

Ebbene, con i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max è possibile usare il nuovo pulsante azione, quello posto sui pulsanti volumi e programmabile a piacimento, per poter richiamare chatGPT con la voce di Siri in qualsiasi momento.

Si tratta di uno dei tanti consigli che è possibile seguire per dare grande utilità al nuovo pulsante azione. Ora ve ne darò altri.

Altri 13 shortcut utilissimi per il pulsante azione

Ho trovato questo articolo di Matthew Cassinelli con dei consigli per shortcut per il pulsante azione e credo che molte di queste scorciatoie siano veramente utili.

Quindi adesso vado a riportarvele.

Google Assistant

Se avete il sistema domotico di casa gestito con Google Assistant potete creare uno shortcut per gestirlo velocemente. Basta installare l’app di Google Assistant.

Questa fornirà degli shortcut disponibili nell’app Comandi automaticamente. Scegliete quello che più vi è comodo nella sezione Impostazioni > Tasto Azione > Comando rapido.

Shazam

Questa scorciatoia può anche funzionare nel Centro di Controllo se avete installato l’app di Shazam.

A ogni modo, se avete l’app, troverete anche il comando rapido già disponibile nell’elenco di Comandi, pronto per essere usato. In questo modo premendo il pulsante azione potrete iniziare a carpire l’audio in ascolto per sapere come si chiama il brano.

Aggiungi a Things

Se usate l’app di ToDo list di Things, una delle più belle mai create per sistemi Apple, potrete usare uno degli shortcut che appaiono nell’app Comandi dopo averla installata, per aggiungere velocemente una cosa da fare all’elenco.

Se usate un’altra app di ToDo list è probabile che questa abbia un comando rapido da usare nello stesso modo.

Aggiungi a Fantastical

Nello stesso modo in cui potete usare Things, anche Fantastical si può usare con il tasto azione. In questo caso quando premuto non sarà aggiunta una nuova cosa da fare alla ToDO list ma un evento in calendario.

Uno shortcut che si comporta in modo diverso in base all’ora

Gabriel Sharp ha creato questo shortcut che effettua delle azioni diverse in base all’ora del giorno e se rileva o meno il WiFi di casa, quindi in pratica se si è a casa o fuori.

Ve lo lascio perché può servire da base per vostre personalizzazioni. Per usarlo, quindi, non basta installarlo, ma bisogna un po’ giocare con le sue impostazioni, quindi richiede un po’ di esperienza con Shortcut.

Note

Questo shortcut consente di dettare del testo e aggiungerlo a una nota velocemente. Funziona con l’app Note di Apple.

Quindi quando siete in giro e dovete prendere una nota al volo, basta premere il pulsante laterale e dettare la nota. Molto utile per non dimenticare niente.

Apri il libro

Se leggete con l’app Libri troverete in Comandi lo shortcut Apri attuale. Questi vi permette di aprire automaticamente il libro che state leggendo in quel momento.

Quindi se siete in giro, per esempio in sala di attesa o sui mezzi pubblici, potrete aprire velocemente il libro da leggere.

Chiama il mio partner

Se invece vi chiamate spesso con la persona che amate, ma anche un parente o un amico, potrete usare lo shortcut di FaceTime che vi permette di telefonare rapidamente qualcuno.

Aprire o chiudere l’auto

Alcune auto, come la Tesla, hanno un’app che permette di aprire o chiudere la macchina a distanza. Con lo shortcut offerto dall’app di riferimento della vostra auto, potrete usare il pulsante laterale al pari di un telecomando per auto.

Selfie

Per gli amanti del selfie al volo, in Comandi trovate la scorciatoia Selfie nella sezione Fotocamera. Un clic e la fotocamera sarà pronta a scattare.

Aprire o chiudere la porta di casa

Okay this is actually super sweet … ? pic.twitter.com/Rg1hYwJ63S — Mark’s Tech ? Reviews Made Simple (@Marks_Tech) September 22, 2023

Se usate un accessorio domotico, come quello di Nuki, potrete aprire o chiudere la porta di casa con il pulsante laterale.

Quindi il sistema è simile a quello dell’apertura e chiusura dell’automobile, ma questa volta per la porta di casa.

Aprire o chiudere il garage

Con lo stesso principio della porta di casa, potremmo decidere di usare il tasto laterale per aprire o chiudere il garage.

Per farlo bisognerà avere un sensore come quello di Solo Control.

Per fare una puzzetta

Volete una fart machine? Quel dispositivo che consente di emettere il suono di una puzzetta, o altro suono, con un pulsante?

Basta usare l’app Thwip e collegare al pulsante laterale l’apposito shortcut.

In conclusione

Ecco, avete appena fatto un viaggio attraverso 14 modi straordinari per usare il pulsante azione del vostro iPhone 15 Pro. Da chatGPT a Google Assistant, da Shazam a Things, abbiamo esplorato un universo di possibilità che rendono questo piccolo pulsante un vero e proprio centro di controllo tascabile.

Ma non è solo una questione di funzionalità; è anche una questione di libertà. Libertà di personalizzare il vostro dispositivo come mai prima d’ora, di avere il controllo totale su una serie di attività quotidiane, e di farlo con un semplice tocco.

E non dimentichiamo l’aspetto ludico. Chi avrebbe mai pensato che un pulsante potesse diventare una “fart machine”? Ecco, la tecnologia è anche questo: un mix di utilità, personalizzazione e un pizzico di follia creativa.

Quindi non sottovalutate il potere del pulsante azione. È come un piccolo genio della lampada che aspetta di esaudire i vostri desideri. E con un po’ di sperimentazione e personalizzazione, chi può dire quali altre meraviglie vi attendono?