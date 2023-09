Una pulsantiera di Comandi Rapidi richiamabili dal tasto azione

Ieri abbiamo visto 14 idee interessanti per personalizzare il tasto azione. Il nuovo tasto che Apple ha inserito negli iPhone 15 Pro e 15 Pro Max al posto del tasto vibrazione.

Il mio preferito è quello di chatGPT per dare domande con la voce e ricevere una risposta con la voce di Siri. Però molte di quelle idee proposte sono interessanti. Vorrei usarne più di una.

Qualcuno sui social ha suggerito ad Apple di implementare in futuro diverse combinazioni. Tipo un doppio clic di tasto o uno più lungo e uno più breve per richiamare due o più funzioni. Cosa che probabilmente non avverrà mai per via dell’esperienza utente che sarebbe un po’ confusionaria.

Sta di fatto che sarebbe utile richiamare più funzioni con un solo tasto. Ma è possibile? La risposta è qualcosa che si avvicina molto.

Il tasto azione

Il tasto azione dell’iPhone 15 Pro è un elemento che sembra banale, ma migliora l’interazione con l’utente. È come un compagno fidato, sempre presente quando serve, pronto a eseguire qualsiasi comando con un semplice tocco.

Non si tratta solo di estetica, ma di fornire un’esperienza d’uso senza soluzione di continuità. Apple fornisce alcuni suggerimenti come la funzione torcia, lo scatto fotografico, l’attivazione del Non Disturbare o altro, ma il vero potenziale si esprime mediante l’app Comandi.

Grazie a questa integrazione possiamo far fare al tasto azione tutto quello che vogliamo. Basta uno shortcut per trasformare quel tasto in quello che vogliamo.

La pulsantiera

Se invece di poter richiamare una singola azione volessimo richiamarne più di una? Non contemporaneamente, bisogna ammettere, ma avere una pulsantiera di comandi pronti da utilizzare. Come ottenerla?

Il segreto è richiamare una cartella di comandi anzichè i comandi singoli. Per farlo seguite questa guida.

Come ottenere la pulsantiera

Aprite l’app Comandi Di solito l’app apre “Tutti i Comandi Rapidi”. Premete Indietro in alto a sinistra per andare nella schermata principale “Comandi rapidi”. In alto a destra vedrete l’icona di una cartella con il segno +. Vi permette di creare una cartella. Createne una e datele un nome, tipo “pulsantiera”. Ora tornate in “Tutti i Comandi Rapidi” e selezionate i comandi che volete inserire nella cartella pulsantiera. Spostateli nella cartella con il pulsante “Sposta”. Andate in Impostazioni dell’iPhone e in Tasto Azione. Scegliete “Comando Rapido” nella lista delle personalizzazioni del tasto laterale e nel meni a tendina scrivete “mostra pulsantiera” nel campo di ricerca.

Ora il tasto azione non è impostato su un comando singolo ma su una cartella intera.

Quando premerete il pulsante laterale si aprirà tutta la pulsantiera, vale a dire la cartella con tutti i comandi presenti in essa. Basta sceglierne uno per attivarlo.

Potrete creare la cartella per la domotica, oppure semplicemente creare una cartella con i propri comandi preferiti.

In conclusione

Abbiamo esplorato diverse idee creative per personalizzare il tasto azione degli iPhone 15 Pro, con il mio preferito che consente di porre domande con la voce e ottenere risposte dalla voce di Siri. Tuttavia, ci sono molte altre idee interessanti che vale la pena provare.

Abbiamo anche discusso della possibilità di richiamare più funzioni con un solo tasto, e la risposta è sì, è possibile! Grazie all’integrazione con l’app Comandi, il tasto azione può diventare il vostro compagno multifunzione, pronto a eseguire qualsiasi comando desideriate. E se desiderate una vera e propria pulsantiera di comandi, abbiamo spiegato come ottenerla in pochi passaggi.

In definitiva, il tasto azione dell’iPhone 15 Pro è molto più di un semplice pulsante. È un mezzo per personalizzare l’esperienza utente in modi sorprendenti e utili.