Le custodie FineWoven di Apple

Apple, azienda nota per la sua innovazione e design elegante, ha recentemente introdotto la custodia FineWoven per iPhone 15. Nonostante sia un’alternativa alla custodia in pelle, la qualità sembra essere inferiore alle aspettative.

Alcuni la considerano già un flop. Ma cosa rende questa custodia così unica e perché sta ricevendo recensioni così contrastanti? Alla base del problema ci sarebbe la qualità e se c’è di mezzo la qualità significa che in Apple abbiamo un problema.

Il debutto della custodia FineWoven

Apple ha lanciato la custodia FineWoven insieme alla presentazione dell’iPhone 15. A prima vista, la custodia sembra essere un accessorio elegante e di alta qualità, con la sua finitura tessile e la sua struttura sottile e leggera. Tuttavia, nonostante l’aspetto attraente, alcuni utenti e recensori hanno espresso preoccupazioni riguardo alla sua durata e funzionalità.

Caratteristiche uniche della custodia FineWoven

La custodia FineWoven è realizzata in un materiale tessile microtwill lussuoso, con una texture morbida ma resistente. Il tessuto è estremamente fine, con fibre che misurano solo 6 micron di spessore, circa 1/12 della larghezza di un capello umano.

Questo rende la custodia molto sottile e leggera, seguendo il profilo dell’iPhone 15 senza aggiungere ingombro. Alla vista sembra scamosciata, ma qualcuno l’ha definita dozzinale, cheap, una vera schifezza.

iFixIt ha anche effettuato un’analisi dettagliata scoprendo che può macchiarsi e se bagnata ha bisogno di tempo per asciugarsi.

Quali sono le preoccupazioni degli utenti?

Nonostante l’aspetto e la sensazione di alta qualità, sono emersi alcuni problemi con la custodia FineWoven. Prima di tutto, la custodia sembra essere facilmente danneggiabile. A causa della trama del tessuto, i graffi e i segni sono evidenti e permanenti.

Inoltre, senza un trattamento idrorepellente duraturo (DWR), la custodia non è impermeabile e può facilmente assorbire liquidi come caffè o olio, portando a macchie permanenti.

La risposta di Apple alle critiche

In risposta alle critiche, Apple ha inviato una nota ai suoi dipendenti degli Apple Store, fornendo linee guida su come affrontare le domande dei clienti riguardo alla durata, alla struttura del materiale e ad altre preoccupazioni sulla custodia FineWoven.

Nella nota, Apple ha spiegato che la custodia è realizzata in un “microtwill lussuoso” e che eventuali graffi o segni possono diminuire nel tempo. Apple ha anche rassicurato i clienti che la custodia può essere pulita seguendo determinate istruzioni.

Come pulire la custodia FineWoven

Apple ha fornito le seguenti istruzioni per la pulizia della custodia FineWoven:

Immergere un panno senza lanugine in acqua pulita Strizzare fino a quando non è più che leggermente umido Strofinare delicatamente il panno sulla superficie FineWoven per 1 minuto

Questa procedura dovrebbe aiutare a mantenere la custodia pulita e a ridurre la visibilità di eventuali graffi o segni.

Il flop precedente di Apple: la custodia bucherellata per iPhone 5C

La custodia FineWoven non è la prima volta che Apple ha dovuto affrontare critiche per i suoi accessori. La custodia bucherellata per iPhone 5C, ad esempio, è stata considerata un disastro di design.

I fori nella custodia non si allineavano correttamente con il logo e il nome del marchio sull’iPhone 5C, creando un aspetto disordinato e poco attraente. Inoltre, la custodia bucherellata era suscettibile all’accumulo di sporco e detriti, rendendola difficile da mantenere pulita.

In confronto, la custodia FineWoven sembra essere un passo avanti in termini di design e materiali. Tuttavia, rimane da vedere se riuscirà a superare le critiche iniziali e a guadagnarsi un posto come accessorio preferito per iPhone 15.

A oggi sono molto i nostalgici delle custodie in pelle. È vero eticamente sono pessime, ma dal punto di vista dell’ecosostenibilità non è detto siano più inquinanti delle custodie FineWoven. Se queste ultime non saranno vendute, che fine faranno tutte quelle unità prodotte? Non finiranno in discarica generando ancora più inquinamento di quelle in pelle?

In conclusione

La custodia FineWoven di Apple per iPhone 15 ha suscitato un dibattito acceso tra gli utenti e i recensori. Nonostante il suo aspetto elegante e la sua leggerezza, alcune preoccupazioni sulla durata e la resistenza sono emerse, con segni evidenti e macchie permanenti.

Apple ha risposto alle critiche fornendo istruzioni per la pulizia e spiegando che eventuali graffi possono diminuire nel tempo. Ma il confronto con il passato, come la custodia bucherellata per iPhone 5C, mostra una scarsa capacità della società nel costruire questo tipo di accessori.

Resta da vedere se la FineWoven riuscirà a guadagnarsi il cuore degli utenti di iPhone 15. C’è un aspetto etico ed ecologico da considerare: le custodie in pelle, nonostante i loro problemi etici, potrebbero essere più sostenibili rispetto alla FineWoven. Cosa succederà a tutte queste custodie se non saranno vendute? Questa è una domanda importante che merita riflessione.