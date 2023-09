Accessori Elago iPhone 15 Pro Max

iPhone nuovo che entra, accessori nuovi che escono. Con l’inizio delle vendite dei nuovi smartphone, come gli iPhone 15 e 15 Pro, sono iniziate le vendite degli accessori come custodie e pellicole, realizzate con le misure aggiornate dei nuovi dispositivi.

A tal proposito Elago, nota azienda che abbiamo incrociato in passato, mi ha spedito alcuni accessori pronti all’uso sul mio iPhone 15 Pro Max. Ho quindi testato questi prodotti e adesso vi riporterò alcune note in merito.

Elago Cover Magnetica Glide

Cover magnetica Glide

Si tratta di uno dei design classici di Elago, ispirato dal design del primo iPhone. Questo modello fece il suo debutto per la prima volta nel 2013.

Sono due custodie in uno: una che aderisce al profilo del telefono e l’altra che vi si appoggia sopra, creando l’effetto bicolore. Realizzata in TPU con policarbonato, protegge il telefono dalle cadute. Anche la fotocamera vede un rinforzo sul suo profilo per evitare danni in caso di cadute.

All’interno troviamo la predisposizione per il sistema MagSafe, in modo da preservare la carica a induzione o l’uso di Wallet magnetici.

La società dichiara che usarla protegge l’iPhone da cadute fino a 3 metri di altezza. Per forza di cose, che potete ben immaginare, non mi sono azzardato a verificare.

Sullo schermo troviamo anche un rialzo di 1,8 mm per evitare che tocchi direttamente il pavimento nel caso cada.

La custodia Glide pesa 70 grammi e si trova in 3 colori: beige, grigio scuro e viola. Usarla significherà nascondere il colore scelto per il vostro smartphone. Si compra su Amazon per 23,99 €.

Elago Cover Magnetica in Silicone

Cover in silicone Elago

Se Apple ha deciso di non realizzare più cover in silicone, Elago ha deciso invece di realizzarle. La classica custodia in silicone colorata, con compatibilità al sistema MagSafe, è disponibile per i nuovi iPhone.

Realizzata partendo dal silicone liquido, ha l’interno foderato in microfilma per abbracciare lo smartphone con delicatezza. Il sistema MagSafe contiene un anello di magneti di tipo N55.

Morbida al tatto, tende ad accumulare polvere sulla sua superficie. Per pulirla la società invita a usare una semplice pezza umida. La copertura per i pulsanti è in alluminio.

Grande 16,5 x 8,1 x 1,2 cm, ha un peso di 41 grammi. La si compra su Amazon per 22,99 € in 7 colori diversi.

Elago Cover Magnetica Trasparente

Custodia trasparente Elago

Il trittico di custodie termina con un grande classico: la custodia trasparente che protegge e lascia visibile il colore del dispositivo.

Si tratta di uno dei modelli più gettonati perché protegge il dispositivo dalle cadute senza comprometterne il design. A parte un maggior spessore e peso con cui gli amanti di questo modello devono convivere.

Costruita con una miscela di TPU e policarbonato, protegge il telefono da cadute di 3 metri di altezza. Lo spessore di 1,3 mm per la fotocamera e lo schermo permettono di avere un grado sufficiente di protezione contro gli urti. Troviamo anche l’anello magnetico MagSafe per attaccare accessori compatibili. L’anello è disponibile nei colori bianco, grigio o nero.

Dal peso di 52 grammi, questa custodia, dichiara la società, non tende a ingiallirsi nel tempo. Il prezzo di vendita su Amazon è di 19,99 €.

Elago Vetro Temperato+

Elago Vetro Temperato+

Ora parliamo di vetro temperato. Devo mettere le mani avanti dichiarando che questa “pellicola” non mi è piaciuta. Nonostante compra lo schermo fino alla cornice del dispositivo, si perde il leggero effetto di angoli arrotondati dello schermo dell’iPhone 15 Pro Max. Avrei preferito una versione più coprente.

A ogni modo il vetro è trasparente e facile da installare. Nella confezione c’è un panno imbevuto per pulirlo e una pellicola di plastica per attirare la polvere. Non c’è un panno di asciugatura e questo lo trovo una mancanza.

Non è presente nessun kit di installazione, come cornici o cose del genere. Una volta tolta la protezione sul vetro, basta appoggiarlo sullo schermo per farlo aderire in poco tempo. Se vedete apparire micro bolle sotto la pellicola nessuna paura, spariranno da sole.

La copertura protegge da urti, ditate e graffi. Si tratta di un vetro temperato 9H. Il prezzo è basso, appena 10,99 € su Amazon, ma vi direi di attendere qualcosa di migliore.

Elago Privacy Glass+

Elago Privacy Glass+

Terminiamo con uno dei miei crucci: la pellicola per la privacy: il modello Elago Privacy Glass+. Utile per evitare sguardi indiscreti sul telefono, anche se è vero che ormai sono tutti occupati a guardare il proprio schermo e non quello degli altri, questa pellicola è utile se maneggiate informazioni sensibili.

Il problema di queste coperture è che spesso riducono la luminosità dello schermo, portando a consumare più batteria perché si tende ad aumentare la luminosità del display. Inoltre per funzionare usano delle micro lamelle trasversali che, come piccoli specchi, formano una superficie nera se si guarda lo schermo di traverso.

Purtroppo questo tipo di pellicole, per via delle lamelle trasversali, non rende le immagini molto chiare. È come se ci fosse una trama impressa sullo schermo, il che potrebbe dare fastidio. Infatti la Elago Privacy Glass+ non si sottrae a questo effetto.

Considerate anche che queste pellicole proteggono la privacy fintanto che si utilizza lo smartphone in portrait. Se lo si usa in orizzontale non proteggono nulla, perché non sono presenti lamelle trasversali per funzionare anche sul lato lungo.

È in pratica una pellicola in vetro temperato con le lamelle. Per me è un no perché l’effetto generato non mi piace. Ma c’è da dire che tutte le pellicole come queste hanno questi “difetti”, quindi non mi sento di colpevolizzare Elago perché non li ha risolti.

La trovate su Amazon per 10,99 €.

In conclusione

Nella frenesia del lancio degli ultimi modelli di iPhone, gli accessori sono un aspetto cruciale per proteggere e migliorare l’esperienza dello smartphone. In questa recensione, abbiamo esaminato attentamente gli accessori Elago per iPhone 15 Pro Max, tra cui custodie, pellicole e una pellicola per la privacy.

La custodia Elago Cover Magnetica Glide si distingue per il suo design classico ispirato al primo iPhone e una doppia protezione che promette di difendere il tuo iPhone da cadute fino a 3 metri.

La custodia Elago Cover Magnetica in Silicone è una soluzione elegante che offre una piacevole sensazione al tatto, ma tende a raccogliere polvere sulla superficie.

Per gli amanti del design trasparente, l’Elago Cover Magnetica Trasparente è un’ottima scelta. Protegge il tuo dispositivo senza comprometterne l’estetica e offre anche compatibilità con il sistema MagSafe. Tuttavia, è un po’ più spessa e pesante rispetto ad altre custodie.

Passando alle pellicole, l’Elago Vetro Temperato+ offre una protezione standard ma non è la migliore opzione se preferite coprire completamente gli angoli arrotondati del vostro schermo. Mentre è facile da installare, manca di un kit di installazione completo.

Infine, la pellicola Elago Privacy Glass+ è ideale per chi vuole proteggere la privacy delle informazioni sul proprio telefono. Tuttavia, ha il difetto di ridurre la luminosità dello schermo e può creare un effetto di trama che potrebbe non piacere a tutti. Inoltre, funziona solo in modalità verticale.

In sintesi, gli accessori Elago offrono una varietà di opzioni per personalizzare e proteggere il vostro iPhone 15 Pro Max. Tuttavia, la scelta dipenderà dalle vostre preferenze personali in termini di design, protezione e privacy.