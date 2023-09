Il gioco Usagi Shima

Jess Yu quando era bambino quando visitò l’isola di Ōkunoshima, un’isola posta al sud del Giappone, nei pressi dell’Oceano Indiano. In quell’isola ci sono moltissimi conigli.

Essere circondati da conigli su un’isola deve essere un’esperienza molto eccitante per una bambino. È un po’ come entrare in un negozio di giocattoli circondati da peluche. Un’esperienza che Jess ha voluto imprimere in un gioco per iPhone e iPad.

Il gioco si chiama Usagi Shima e vi permette di prendervi cura di una pittoresca isola abitata da adorabili coniglietti. Questa applicazione, disponibile su App Store, vi offre un’esperienza di gioco tranquilla e rilassante, perfetta per staccare dalla frenesia della vita quotidiana.

Introduzione a Usagi Shima

Usagi Shima è un gioco dal ritmo lento che affida la cura di un’isola abbandonata. Man mano che decorate e ricostruite l’isola nel tempo, inizieranno a comparire visitatori curiosi ma adorabili: i coniglietti.

Questo gioco, sviluppato con il motore di gioco Godot Engine e disegnato in Krita, si rifà a giochi carini e rilassanti come Neko Atsume e Animal Crossing.

Lo sviluppatore dietro Usagi Shima

Jess Yu, noto anche come pank0, è lo sviluppatore dietro Usagi Shima. Originariamente, Jess ha lavorato su Usagi Shima come un hobby nelle sue serate e nei weekend, bilanciando il suo lavoro a tempo pieno come sviluppatore software.

Grazie alla risposta estremamente positiva da parte dei suoi follower sui social media, Jess ha deciso di lasciare il suo lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla creazione dell’app.

Come funziona Usagi Shima

In Usagi Shima, potrete acquistare giocattoli e costruire strutture sull’isola abbandonata per attirare i curiosi coniglietti e convincerli a farvi visita.

Esplorate, fotografate e fate amicizia con una varietà di coniglietti che visitano l’isola in base a come l’avete decorata e organizzata. Il gioco è sincronizzato con il tempo reale, e l’atmosfera dell’isola varia a seconda dell’ora del giorno.

Con oltre 30 coniglietti unici da scoprire e registrare e oltre 100 oggetti con cui decorare, l’app offre un’esperienza di gioco varia e coinvolgente.

Ogni coniglietto ha un aspetto e delle caratteristiche uniche, e la loro visita all’isola dipende da come l’avete decorata e organizzata. Potete fare amicizia con loro, fare fotografie e persino ricevere regali speciali una volta che avete stretto un legame di amicizia.

Il successo di Usagi Shima sull’App Store

Dopo il lancio, Usagi Shima ha riscosso un enorme successo sull’App Store. Le recensioni degli utenti lodano il gioco per la sua atmosfera rilassante, la sua grafica originale e i suoi adorabili coniglietti.

Usagi Shima ha anche ricevuto una valutazione media di 4,9 su 5, confermando l’alta qualità dell’esperienza di gioco offerta.

Jess Yu è fortemente impegnato nel supportare e migliorare il suo gioco. Se riscontrate problemi durante il gioco o avete suggerimenti su come migliorarlo, potete contattare lo sviluppatore attraverso la pagina di supporto sul sito di Usagi Shima.

In Conclusione

Usagi Shima è molto più di un semplice gioco per iPhone e iPad; è un’esperienza coinvolgente e rilassante che cattura il fascino di un’isola abitata da coniglietti adorabili. Jess Yu, il creatore di questo gioco, ha trasformato un’infanzia circondata da conigli su un’isola in un’opportunità per tutti di prendersi cura di questi simpatici animali virtualmente.

L’isola che potete decorare e ricostruire è un piccolo mondo di gioia e tranquillità, un rifugio perfetto dalla frenesia della vita quotidiana.

Usagi Shima non è solo un gioco, ma una storia di successo nel mondo del mobile gaming. Jess Yu, alias pank0, ha iniziato a sviluppare questo gioco come un passatempo, ma il suo talento e dedizione hanno portato a un successo straordinario. Ha dimostrato che il sogno di trasformare la propria passione in una carriera è possibile, e oggi è dedicato a migliorare costantemente l’esperienza di gioco per i suoi fan.

In definitiva, Usagi Shima è un gioco che unisce la nostalgia dell’infanzia con la tecnologia moderna, offrendo un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante. Non perdete l’occasione di prendervi cura di questi adorabili coniglietti sull’isola di Usagi Shima.

Il gioco pesa 362,2 MB e si scarica gratuitamente nell’App Store. Ci sono degli acquisti in app, ma i prezzi sono abbordabili. Per esempio se trovate l’offerta giusta periodica potrete rimuovere la pubblicità per 3,99 € o comprare 3.000 carote per 1,99 €.