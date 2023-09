La scheda dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Apple ha recentemente annunciato l’arrivo dei suoi nuovi dispositivi di punta, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. Questi modelli segnano un punto di svolta significativo nella storia dell’iPhone, introducendo una serie di miglioramenti e innovazioni che elevano ulteriormente l’esperienza utente.

Design e Materiali

Uno degli aspetti più evidenti dei nuovi iPhone è il loro design. Entrambi i modelli presentano un design elegante e resistente, con un display di nuova generazione e un corpo in titanio di grado aerospaziale (grado 5), lo stesso materiale utilizzato per i veicoli inviati su Marte.

Il titanio è noto per il suo eccellente rapporto resistenza/peso, consentendo ad Apple di realizzare gli iPhone Pro più leggeri di sempre.

Il profilo in titanio è saldato a una nuova struttura interna in alluminio attraverso un processo innovativo, che unisce i due metalli con una forza incredibile. Inoltre, il titanio e l’alluminio utilizzati sono entrambi riciclati al 100%, rispecchiando l’impegno di Apple nella sostenibilità ambientale.

Questo all’atto pratico portano l’iPhone 15 Pro a pesare 187 grammi contro i 206 grammi dei 14 Pro. Le dimensioni passano a 146,6 x 70,6 x 8,25 mm contro i 147,5 x 71,5 x 7,85 mm del 14 Pro.

Per quanto riguarda il Pro Max passa dai precedenti 240 grammi agli attuali 221 grammi. Le dimensioni del 15 Pro Max sono 159,9 x 76,7 x 8,25 mm, mentre prima erano 160,7 x 77,6 x 7,85 mm.

Display Super Retina XDR con ProMotion

I nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sono dotati di un display Super Retina XDR con ProMotion. Questa tecnologia aumenta il refresh rate a 120Hz, offrendo performance grafiche eccezionali quando necessario e risparmiando batteria quando non richiesto.

Inoltre, i modelli Pro presentano la Dynamic Island, una funzionalità che consente agli utenti di interagire con le notifiche importanti e le attività in tempo reale.

Purtroppo chi si aspettava una riduzione significativa delle cornici resterà deluso. Il cambio è praticamente impercettibile, tant’è vero che la risoluzione è immutata.

Potenza del Chip A17 Pro

Al cuore dell’iPhone 15 Pro e dell’iPhone 15 Pro Max si trova il potente chip A17 Pro con architettura a 3 nm. Questo chip porta le prestazioni grafiche a un livello completamente nuovo, rendendo l’iPhone 15 Pro una vera e propria bestia del gioco.

Il chip A17 Pro offre una CPU fino al 10% più veloce, una GPU fino al 20% più veloce e un Neural Engine fino a 2 volte più veloce, eseguendo quasi 35.000 miliardi di operazioni al secondo.

Fotocamera Rivoluzionaria

I nuovi iPhone introducono un sistema di fotocamera avanzato progettato per catturare con precisione i momenti quotidiani della vita. Entrambi i modelli sono dotati di una potente fotocamera principale da 48MP che consente di scattare foto a risoluzione super alta.

Il sensore quad-pixel evoluto sfrutta appieno i 48 megapixel, adattandosi al soggetto che si fotografa per offrire foto ultradettagliate anche in ambienti poco illuminati.

Teleobiettivo di nuova generazione

La fotocamera telescopica degli iPhone 15 Pro Max

L’iPhone 15 Pro Max, in particolare, si distingue per l’introduzione di un teleobiettivo 5x, la lunghezza focale più lunga mai vista su un iPhone (ben 120 mm).

Questa funzionalità offre la possibilità di scattare primi piani più nitidi a distanze maggiori, catturando l’espressione spontanea di un amico o il gol durante una partita con una chiarezza senza precedenti.

Funzioni di Sicurezza

Entrambi i modelli offrono funzioni di sicurezza fondamentali per offrire assistenza quando conta di più. Queste funzioni includono il Rilevamento incidenti e le SOS emergenze via satellite.

Negli Stati Uniti, inoltre, c’è la funzione del soccorso stradale. Con un abbonamento attivo con una delle aziende compatibili, sarà possibile chiamare il soccorso stradale sfruttando la copertura satellitare se il nostro operatore telefonico non ha campo.

Connettività di livello superiore

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max offrono nuovi modi pratici per caricare i dispositivi, trovare gli amici in luoghi affollati e rimanere in contatto anche in viaggio.

Entrambi i modelli utilizzano il connettore USB‑C, uno standard universalmente accettato per la ricarica e il trasferimento dei dati. Inoltre, entrambi i modelli supportano Wi-Fi 6E per connessioni wireless più veloci e affidabili.

A differenza degli iPhone 15 e 15 Plus, la porta USB negli iPhone 15 Pro e Pro Max è 3.0, per un passaggio di dati fino a 10 Gbps.

I nuovi colori degli iPhone 15 Pro e Pro Max

Differenze rispetto ai modelli precedenti

Rispetto ai loro predecessori, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max presentano una serie di miglioramenti significativi. Ad esempio, il chip A17 Pro offre prestazioni superiori rispetto al chip A14 Bionic utilizzato nell’iPhone 14 Pro e nell’iPhone 14 Pro Max.

Inoltre, la fotocamera principale da 48MP offre una risoluzione molto più alta rispetto alla fotocamera da 12MP utilizzata nei modelli precedenti. Per non dimenticare il case in titanio, che è più leggero, e la fotocamera telescopica 5x nei Pro Max.

Prezzi e disponibilità in Italia

In Italia, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno disponibili per l’acquisto dal 22 settembre 2023. Il prezzo di partenza per l’iPhone 15 Pro sarà di 1.239 €, mentre l’iPhone 15 Pro Max sarà disponibile a partire da 1.489 €. Quest’ultimo partirà con un taglio di 256 GB, a differenza del 14 Pro Max che partiva da 128 GB.

I colori disponibili sono: titanio naturale, titanio blu, titanio bianco e titanio nero. Tutti saranno disponibili con iOS 17. Sistema operativo che sarà disponibile per tutti dal 18 settembre.

In conclusione

Ecco, amici, siamo arrivati al termine di questo viaggio tecnologico. L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max sono più che una semplice evoluzione; sono una rivoluzione nel panorama degli smartphone. Dal design in titanio di grado aerospaziale alla potenza bruta del chip A17 Pro, questi dispositivi sono progettati per impressionare.

Il display Super Retina XDR con ProMotion è un altro punto di forza, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti. E non dimentichiamoci della Dynamic Island, una funzionalità che potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

La fotocamera da 48MP è un altro aspetto che non può essere ignorato. Con la capacità di catturare dettagli incredibili, anche in condizioni di scarsa illuminazione, questi dispositivi sono un sogno per gli appassionati di fotografia.

In termini di sicurezza e connettività, i nuovi iPhone non deludono. Con funzioni come il Rilevamento incidenti e le SOS emergenze via satellite, oltre al supporto per Wi-Fi 6E e USB-C 3.0, questi dispositivi sono pronti per il futuro.

E il prezzo? Beh, la qualità ha un prezzo, e in questo caso, è un prezzo che molti saranno disposti a pagare per avere tra le mani il futuro della tecnologia mobile.