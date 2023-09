La scheda con le novità degli iPhone 15 e 15 Plus

Apple ha recentemente annunciato l’arrivo di due nuovi protagonisti nella sua linea di smartphone: l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus. Questi nuovi dispositivi si preannunciano come un significativo passo avanti per la tecnologia mobile, introducendo numerose innovazioni e miglioramenti rispetto ai loro predecessori.

Un nuovo design

Il design dei nuovi iPhone presenta una serie di cambiamenti rispetto ai precedenti modelli. Sia l’iPhone 15 che l’iPhone 15 Plus vantano un nuovo vetro posteriore resistente e colorato, arricchito da un nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio.

Uno degli aspetti più innovativi di questi nuovi dispositivi è la Dynamic Island, un’interfaccia utente innovativa che permette di interagire con notifiche importanti e attività in tempo reale. Questa caratteristica, insieme al sistema di fotocamere avanzato e al potente chip A16 Bionic, fanno dell’iPhone 15 e dell’iPhone 15 Plus strumenti potenti e funzionali.

Confronto con i modelli precedenti

Confrontando i nuovi modelli con i loro predecessori, l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus, emerge che le differenze non si limitano solo al design. Anche dal punto di vista tecnico, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus presentano una serie di miglioramenti da notare.

iPhone 14 vs iPhone 15

Il passaggio dall’iPhone 14 all’iPhone 15 segna un notevole incremento in termini di prestazioni e funzionalità. L’iPhone 15 integra il chip A16 Bionic, che offre prestazioni superiori rispetto al chip A15 Bionic dell’iPhone 14.

Inoltre, l’iPhone 15 dispone di un sistema di fotocamere potenziato, con una fotocamera principale da 48MP e un teleobiettivo 2x, rispetto alla fotocamera da 12MP e al teleobiettivo 1x dell’iPhone 14.

La scheda della nuova fotocamera degli iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Nei nuovi smartphone troviamo un sensore quad-pixel per un autofocus molto più veloce (Focus Pixels). Il nuovo chip offre una elaborazione computazionale superiore. Per esempio, una delle cose pratiche che troviamo negli iPhone 15, è la modalità Ritratto automatica.

Migliorati anche gli scatti con poca luminosità. Batteria e dimensioni restano praticamente immutati. C’è 1 grammo in meno per i nuovi iPhone.

iPhone 14 Plus vs iPhone 15 Plus

Analogamente, l’iPhone 15 Plus rappresenta un significativo upgrade rispetto all’iPhone 14 Plus. Oltre al chip A16 Bionic e al migliorato sistema di fotocamere, l’iPhone 15 Plus offre anche una maggiore durata della batteria e opzioni di connettività avanzate, come il supporto per il 5G e l’USB-C.

Anche in questo caso dimensioni praticamente immutate e batteria con la stessa autonomia: 26 ore di riproduzione video.

Le principali innovazioni di iPhone 15 e iPhone 15 Plus

Tra le principali innovazioni introdotte con l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus, si segnalano:

Design resistente e colorato : Entrambi i modelli presentano un nuovo design con un vetro posteriore resistente e colorato. Il nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio rende i dispositivi ancora più piacevoli al tatto. Inoltre sono facilmente riparabili.

: Entrambi i modelli presentano un nuovo design con un vetro posteriore resistente e colorato. Il nuovo profilo smussato sul guscio in alluminio rende i dispositivi ancora più piacevoli al tatto. Inoltre sono facilmente riparabili. Dynamic Island : Questa nuova interfaccia utente permette di interagire con notifiche e attività in tempo reale, offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva.

: Questa nuova interfaccia utente permette di interagire con notifiche e attività in tempo reale, offrendo un’esperienza utente fluida e intuitiva. Fotocamera avanzata : Entrambi i modelli dispongono di un avanzato sistema di fotocamere, con una fotocamera principale da 48MP e un teleobiettivo 2x. Questo permette di scattare foto di alta qualità e di effettuare zoom ottici a tre livelli.

: Entrambi i modelli dispongono di un avanzato sistema di fotocamere, con una fotocamera principale da 48MP e un teleobiettivo 2x. Questo permette di scattare foto di alta qualità e di effettuare zoom ottici a tre livelli. Chip A16 Bionic : Questo potente chip offre prestazioni elevate, alimentando la Dynamic Island, le funzioni di fotografia computazionale e molto altro.

: Questo potente chip offre prestazioni elevate, alimentando la Dynamic Island, le funzioni di fotografia computazionale e molto altro. Connettività avanzata: L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus supportano il 5G e utilizzano il connettore USB-C, offrendo un’esperienza di connettività veloce e affidabile.

Disponibilità e prezzi in Italia

In Italia, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus saranno disponibili per il preordine a partire dal 15 settembre, con la disponibilità effettiva prevista per il 22 settembre. I prezzi di partenza per l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus sono rispettivamente di € 979 e € 1.129. Entrambi i modelli saranno offerti in cinque colori: rosa, giallo, verde, blu e nero.

I tagli di memoria partono da 128 GB per entrambi i modelli.

iOS 17 sarà disponibile per tutti a partire dal 18 settembre.

In conclusione

E allora, cosa ci riserva il futuro con questi nuovi dispositivi? L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus sono più di una semplice evoluzione: sono una rivoluzione nel mondo degli smartphone.

Il chip A16 Bionic è una passo avanti in termini di prestazioni, rendendo questi dispositivi incredibilmente veloci e efficienti. La Dynamic Island è una chicca che cambierà il modo in cui interagiamo con le notifiche e le attività, rendendo l’esperienza utente più fluida e intuitiva.

Dal punto di vista del design, il nuovo vetro posteriore e il profilo smussato aggiungono un tocco di eleganza, mentre le opzioni di colore offrono una personalizzazione mai vista prima.

E non dimentichiamoci delle fotocamere. Con una fotocamera principale da 48MP e un teleobiettivo 2x, questi iPhone sono pronti a catturare ogni momento con una qualità straordinaria.

In termini di prezzo, non sono certo economici, ma considerando le innovazioni e le funzionalità che offrono, potrebbero essere un investimento che vale ogni centesimo se cambiate smartphone ogni 3 anni o più.