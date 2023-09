La scheda delle novità dell’Apple Watch serie 9

Apple, il colosso tecnologico globale, ha recentemente annunciato due nuovi modelli del suo popolare smartwatch: l’Apple Watch serie 9 e l’Apple Watch Ultra 2. Questi nuovi smartwatch promettono di offrire una serie di funzionalità innovative e miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti.

Durante l’evento Wonderlust, la società ha presentato al mondo le nuove generazioni. Entrambi gli smartwatch offrono nuove funzionalità e miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Vediamo quali.

Apple Watch Serie 9

L’Apple Watch Serie 9 è il successore dell’Apple Watch Serie 8 ed è il primo prodotto Apple a raggiungere un traguardo ambientale significativo, essendo completamente ecosostenibile. Questo smartwatch è dotato di un nuovo chip S9 SiP, che migliora le prestazioni e la capacità, e introduce un nuovo gesto magico di doppio tap.

Questo modello ha una serie di app riprogettate e nuove funzionalità per gli allenamenti in bici e di trekking, oltre a strumenti per prendersi cura del benessere mentale.

Grazie a queste caratteristiche, l’Apple Watch Serie 9 non è mai stato così indispensabile per aiutare gli utenti a prendersi cura della propria salute.

Apple Watch Ultra 2

Parallelamente alla Serie 9, Apple ha introdotto l’Apple Watch Ultra 2, che porta nuove funzionalità all’orologio più resistente e capace di Apple. Questo modello offre tutte le funzionalità che gli utenti amano dell’Ultra, più il potente nuovo chip S9 SiP, un magico nuovo gesto doppio tap, il display più luminoso mai realizzato da Apple, una gamma di altitudine espansa, Siri on-device, la funzione Precision Finding per iPhone e capacità avanzate per le avventure acquatiche.

Il nuovo chip S9 degli Apple Watch serie 9 e Ultra 2

Il nuovo modello ha anche un nuovo quadrante modulare. La sua scocca è testata per resistere a 500 metri di profondità nel mare e fino a 9000 metri di altitudine.

Il nuovo chip U2 per l’Ultra Wideband è più preciso del precedente, per trovare gli oggetti con indicazioni più precise.

Design e Display

Dal punto di vista del design non cambia nulla rispetto alla generazione precedente. Il Serie 9 presenta un nuovo case Pink Aluminium, mentre l’Ultra 2 è disponibile in una cassa da 49 mm realizzata in titanio.

Il display di entrambi i modelli è stato notevolmente migliorato. L’Apple Watch Serie 9 ha un display con una luminosità massima di 2000 nit, mentre l’Ultra 2 raggiunge i 3000 nit. Questo permette una maggiore leggibilità anche in condizioni di elevata luminosità.

Apple ha parlato anche di torcia potenziata, probabilmente dovuta proprio alla disponibilità elevata dei nuovi schermi.

Le nuove funzionalità

Una delle funzionalità più interessanti introdotte in entrambi i modelli è il nuovo gesto doppio tap. Questo permette agli utenti di controllare l’Apple Watch con una sola mano e senza toccare il display. Ad esempio, si può usare il doppio tap per rispondere a una chiamata, interrompere un timer, riprodurre e mettere in pausa un brano o posticipare una sveglia.

Si tratta di una nuova gesture inserita nell’accessibilità di watchOS 10. Funzionalità che la società avverte necessita del nuovo processore S9, poiché quest’ultimo offre il doppio della potenza di calcolo con il Neural Engine.

Caratteristiche tecniche

Le novità dell’Apple Watch Ultra 2

Entrambi i modelli sono alimentati dal nuovo chip S9 SiP. Apple afferma che le prestazioni della GPU sono migliorate del 30% e che il nuovo chip comprende un Neural Engine quad-core due volte più prestante.

Entrambi offrono prestazioni notevolmente migliorate rispetto ai modelli precedenti.

L’integrazione avanzata con Siri è un’altra caratteristica importante di questi nuovi modelli. Per la prima volta su Apple Watch, le richieste di Siri possono essere elaborate direttamente sul dispositivo. Questo rende Siri più affidabile e veloce, migliorando l’efficienza e la comodità d’uso dell’Apple Watch.

Impatto ambientale

Un aspetto importante da segnalare è che l’Apple Watch Serie 9 e l’Ultra 2 sono i primi prodotti Apple a essere carbon neutral. Questo rappresenta un traguardo significativo per Apple, che si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale e a raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2030.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, l’Apple Watch Serie 9 avrà un prezzo di partenza di 459 €, mentre l’SE di 289 €. Per quanto riguarda l’Ultra 2 il prezzo di partenza è di 909 €.

Entrambi saranno disponibili a partire dal 22 settembre. watchOS 10, invece, sarà disponibile dal 18 settembre.

In conclusione

Il Serie 9 è un balzo in avanti in termini di velocità grazie al nuovo chip S9 SiP, ma anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Non è nulla di avanzato in termini di sensistica, che resta praticamente immutata.

Per quanto riguarda l’Ultra 2, è il non plus ultra degli smartwatch. Con un display più luminoso, un nuovo chip e funzionalità avanzate per le avventure acquatiche. La sua autonomia resta immutata.

E poi c’è il nuovo gesto del doppio tap, una piccola ma significativa innovazione che rende l’uso dello smartwatch ancora più intuitivo.

In termini di prezzo, l’Ultra 2 è certamente un investimento importante, ma per chi cerca il meglio, potrebbe valerne la pena. Il Serie 9, d’altra parte, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, rendendolo accessibile a un pubblico più ampio.

In conclusione, questi nuovi modelli rappresentano un passo avanti, ma molto probabilmente le novità succose sono state rimandate al prossimo anno, quando si festeggeranno i 10 anni dell’Apple Watch.