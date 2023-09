Apple Event 2023: Tutto Quello che Devi Sapere su iPhone 15, iPhone 15 Pro Max e Wonderlust 4

Oggi, alle ore 19:00 italiane, Apple terrà il suo tanto atteso evento Wonderlust. Sono innumerevoli i rumors che circolano sulle novità che l’azienda presenterà in quella che è ormai considerata una delle date più attese dell’anno per gli appassionati di tecnologia.

Non solo utenti Apple, ma centinaia di milioni di persone guarderanno la registrazione che la società ha preparato per presentare tutte le caratteristiche degli iPhone che ci accompagneranno da qui al 2024.

In questo articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza, raccogliendo e analizzando tutte le indiscrezioni più accreditate riguardo i prodotti che potrebbero essere svelati, con un’attenzione particolare alla nuova gamma di iPhone: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus: cosa sappiamo finora

Partiamo dai modelli standard della nuova linea di iPhone, l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus. Come saprete, infatti, la versione mini di questi smartphone è stata accantonata già dallo scorso anno. Non ci sono indiscrezioni sull’arrivo di un iPhone 15 mini.

Apple sembra intenzionata a rinnovare il design dei suoi smartphone, introducendo la cosiddetta Dynamic Island al posto del classico notch anche nei 15 e 15 Plus. Questa novità, se confermata, rappresenterebbe un passo in avanti significativo, avvicinando l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus agli iPhone Pro in termini di estetica.

Un’altra novità che dovrebbe caratterizzare l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus è l’introduzione di una porta USB-C al posto della tradizionale porta Lightning. Questa mossa, che seguirebbe una nuova normativa dell’Unione Europea, permetterebbe una velocità di trasferimento dei dati più rapida e una carica più efficace. Inoltre, i nuovi dispositivi dovrebbero essere dotati di una batteria più capiente, per garantire una durata maggiore.

Un ulteriore upgrade riguarda il processore. Sia l’iPhone 15 che l’iPhone 15 Plus dovrebbero infatti essere equipaggiati con il nuovo chip A16 Bionic, che garantirebbe prestazioni migliori rispetto al precedente A15.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: le novità più attese

Passiamo ora ai modelli top di gamma, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. Per questi dispositivi, le aspettative sono altissime e i rumors non fanno che alimentare l’hype. Al momento sembra essere stato accantonato il rumors dell’arrivo di un quinto modello, l’iPhone 15 Ultra, che non dovrebbe esserci.

Secondo quanto rivelato da Mark Gurman di Bloomberg e altre fonti, Apple avrebbe intenzione di sostituire i bordi in acciaio inossidabile attualmente presenti sugli iPhone Pro con un materiale più leggero e resistente: il titanio. Questa scelta permetterebbe non solo di migliorare la durata dei dispositivi, ma anche di ridurre le cornici dello schermo, rendendolo più ampio.

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max dovrebbero poi essere dotati del nuovo chip A17 Bionic, basato su un processo di produzione a 3 nanometri, che ne aumenterebbe ulteriormente le prestazioni.

Un’altra novità molto attesa riguarda la fotocamera: il modello Pro Max, in particolare, dovrebbe essere equipaggiato con una fotocamera telescopica, in grado di garantire uno zoom ottico superiore rispetto ai modelli precedenti.

Come per i modelli standard, anche l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max dovrebbero adottare una porta USB-C. Inoltre, secondo alcuni rumors, questi dispositivi potrebbero presentare un innovativo “Pulsante Azione”, che sostituirebbe l’attuale interruttore Silenzioso e permetterebbe di accedere rapidamente a diverse funzioni e impostazioni.

Gli altri prodotti attesi all’evento Wonderlust

Oltre ai nuovi iPhone, l’evento Wonderlust di Apple dovrebbe vedere la presentazione di una serie di altri prodotti. Tra questi, gli esperti del settore prevedono la presentazione di una nuova serie di Apple Watch e di una serie di accessori aggiornati.

Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2

Sul fronte degli smartwatch, le aspettative sono altrettanto alte. L’Apple Watch Series 9, se confermato, dovrebbe presentare un chip migliorato e una batteria più potente, oltre a un design molto simile a quello del suo predecessore. Tuttavia, si prevede anche l’introduzione di un nuovo colore: il rosa.

La schermata Smart Stack di watchOS 10

Anche l’Apple Watch Ultra di seconda generazione dovrebbe presentare una serie di miglioramenti, tra cui un display più grande, una batteria più capiente e la possibilità di personalizzare il dispositivo con componenti stampati in 3D.

Secondo alcune indiscrezioni i cambiamenti estetici nello smartwatch dovrebbero arrivare il prossimo anno, al 10° anniversario dell’Apple Watch, con un presunto Apple Watch X. Questi nuovi modelli dovrebbero essere così diversi, da rendere incompatibili gli attuali cinturini.

I nuovi accessori

L’evento Wonderlust dovrebbe vedere anche il lancio di una serie di nuovi accessori. Tra questi, si prevedono nuovi cavi USB Type-C con supporto Thunderbolt, nuove custodie per iPhone e una nuova serie di cinturini in tessuto intrecciato per Apple Watch.

La società da quest’anno dovrebbe abbandonare l’uso della pelle negli accessori, come le custodie e i cinturini. Anche la collaborazione con Hermes dovrebbe essere stata terminata in vista di questo cambiamento.

Inoltre, si prevede l’introduzione di un nuovo case di trasporto e ricarica per AirPods con porta USB, che dovrebbe diventare lo standard per i futuri modelli di auricolari. Non sono previste nuove funzionalità per gli AirPods quest’anno.

Le aspettative per l’evento Wonderlust di quest’anno sono molto alte. Gli esperti del settore prevedono che i nuovi iPhone e Apple Watch porteranno una serie di innovazioni significative e che gli accessori introdotti completeranno l’offerta di prodotti del marchio.

Inoltre, si prevede che l’evento porterà una serie di sorprese e novità che non sono state ancora svelate. Sorprese che al momento stiamo cercando di carpire dalla grafica dell’invito: il logo di Apple formato da polveri colorate. Indicano i colori dei nuovi iPhone? L’uso del titanio oppure altro?

Il post-evento

Dopo l’evento, si prevede che i nuovi prodotti saranno disponibili per l’acquisto sul sito web di Apple e presso i rivenditori autorizzati dal 22 settembre. Non sappiamo ancora se in quella finestra cadranno anche gli iPhone nella versione Pro.

Gurman dichiara che alcune consegne sono previste già la sera dell’evento presso gli Apple Store. Al momento non sappiamo se si tratta di materiale utile ad allestire le nuove vetrine o di accessori pronti alla vendita.

Per la sera dell’evento dovremmo sapere anche quando saranno disponibili al download per tutti le nuove versioni di iOS 17 e iPadOS 17.

In conclusione

L’adrenalina è alle stelle e le aspettative sono altissime. Dall’iPhone 15 al Pro Max, passando per gli Apple Watch e i nuovi accessori, sembra che Cupertino abbia in serbo una serie di sorprese capaci di farci rimanere a bocca aperta.

La mossa verso la porta USB-C è un segnale forte, un cambio di rotta che potrebbe segnare una nuova era per gli iPhone. E non dimentichiamoci del potenziale impatto del nuovo chip A17 Bionic: se le voci sono vere, stiamo parlando di un salto generazionale in termini di prestazioni.

Ma non è tutto oro quello che luccica. La fine della collaborazione con Hermes e l’abbandono della pelle negli accessori mostrano un cambio di filosofia che potrebbe non piacere a tutti. E poi, c’è sempre il rischio che le aspettative siano troppo alte e che la realtà non sia all’altezza.

In ogni caso, una cosa è certa: il 22 settembre, data prevista per l’uscita dei nuovi prodotti, sarà un giorno da segnare sul calendario. Che siate fan della mela morsicata o semplici curiosi, preparatevi: il futuro è alle porte, e promette di essere entusiasmante.