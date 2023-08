La copertina dell’evento Wonderlust di Apple il 12 settembre

Apple ha finalmente confermato la data circolata da qualche settimana in riguardo all’evento per i prossimi iPhone. La società di Cupertino ha chiamato l’evento Wonderlust. Un gioco di parole che deriva da Wonder, quindi meraviglia, e Wanderlust: una parola che significa avere sempre voglia di muoversi in avanti.

Quindi in pratica Wonderlust significa avere una irrefrenabile voglia di muoversi verso il futuro. Verso cosa?

Quest’anno, l’evento si svolgerà il 12 settembre e vedrà la presentazione dei nuovi modelli di iPhone, tra cui iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Ecco tutto quello che sappiamo finora su questi nuovi prodotti.

Teatro dell’occasione sarà lo Steve Jobs Theater dell’Apple Park. Come sempre sarà trasmesso in diretta sul sito web di Apple e sarà possibile seguirlo anche tramite l’app Apple TV.

Cosa uscirà a settembre Apple?

L’Evento Apple di quest’anno dovrebbe presentare una serie di innovazioni significative per il marchio. Tra queste, i nuovi modelli di iPhone, la linea aggiornata di Apple Watch e una serie di nuovi accessori.

iPhone 15

Il nuovo iPhone 15 dovrebbe presentare un design rivisitato e una serie di nuove funzionalità. Tra queste, si prevede l’introduzione della Dynamic Island su tutta la linea.

iPhone 15 Plus

L’iPhone 15 Plus dovrebbe essere una versione più grande e potente dell’iPhone 15. Si prevede che avrà una serie di funzionalità esclusive e sarà disponibile in una serie di colorazioni.

iPhone 15 Pro

L’iPhone 15 Pro dovrebbe presentare un corpo in titanio e sarà disponibile in una serie di colorazioni, tra cui bianco, grigio chiaro, grigio scuro e blu. Lo schermo dovrebbe essere più ampio, con nuove cornici e dovrebbe avere il nuovo chip A17 a 3 nm.

iPhone 15 Pro Max

Infine, l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere il top di gamma dell’offerta di iPhone di quest’anno. Si prevede che avrà una serie di funzionalità premium, come la fotocamera periscopica per un zoom ottico maggiore e un pulsante programmabile allo stato fisico, che prenderà il posto del pulsante della vibrazione.

Le nuove colorazioni previste per gli iPhone 15 Pro

Gli Apple Watch

Oltre ai nuovi iPhone, l’Evento Apple dovrebbe vedere anche il lancio di una linea aggiornata di Apple Watch. Si prevede che il modello standard Apple Watch 9 avrà un design molto simile al suo predecessore, ma con un chip migliorato e una batteria più potente. Inoltre, si prevede che sarà disponibile in un nuovo colore: rosa.

L’Apple Watch Ultra di seconda generazione, invece, dovrebbe presentare un display più grande e una batteria più capiente. Anche qui, si prevede l’introduzione di un chip migliorato e la possibilità di personalizzare il dispositivo con componenti stampati in 3D.

Gli Accessori

L’Evento Apple dovrebbe vedere anche il lancio di una serie di nuovi accessori. Tra questi, si prevedono nuovi cavi USB Type-C con supporto Thunderbolt, nuove custodie per iPhone e una nuova serie di cinturini in tessuto intrecciato per Apple Watch.

Inoltre, si prevede l’introduzione di un nuovo case di trasporto e ricarica per AirPods con porta USB, che dovrebbe diventare lo standard per i futuri modelli di auricolari.

Le Aspettative

Le aspettative per l’Evento Apple di quest’anno sono molto alte. Gli esperti del settore prevedono che i nuovi iPhone e Apple Watch porteranno una serie di innovazioni significative e che gli accessori introdotti completeranno l’offerta di prodotti del marchio.

Inoltre, si prevede che l’evento porterà una serie di sorprese e novità che non sono state ancora svelate. Sorprese che al momento stiamo cercando di carpire dalla grafica dell’invito: il logo di Apple formato da polveri colorate. Indicano i colori dei nuovi iPhone? L’uso del titanio oppure altro?

Il Post-Evento

Dopo l’evento, si prevede che i nuovi prodotti saranno disponibili per l’acquisto sul sito web di Apple e presso i rivenditori autorizzati dal 22 settembre. Non sappiamo ancora se in quella finestra cadranno anche gli iPhone nella versione Pro.

In conclusione

Wonderlust, il prossimo grande evento di Apple, promette di essere un vero e proprio festival di innovazione, non solo per il nuovo iPhone 15 ma anche per l’intera gamma di prodotti e accessori.

La scelta del nome, “Wonderlust,” è affascinante, un mix tra “meraviglia” e “voglia di muoversi in avanti”. È come se la società stesse dicendo: “Preparatevi, il futuro è dietro l’angolo.”

Segnatevi quella data sul calendario e preparatevi a un viaggio nel futuro della tecnologia. Wonderlust è alle porte e, come sempre, Apple sembra pronta a guidarci in una nuova era.