La Magic Keyboard per iPad Pro

In base ai dati del terzo trimestre fiscale di quest’anno, sappiamo che le vendite degli iPad sono in calo del 20%. La società ne avrebbe venduto circa 10 milioni. Il fatturato dei tablet è il 7% del totale.

Pare che il problema principale sia la concorrenza dei Mac. Le persone si fanno due calcoli e per un budget simile preferisce prendere un Mac, che offre maggiori funzioni di un iPad.

Apple come intende sistemare tutto questo? Al momento non lo sappiamo. Ciò che sappiamo sono alcune indiscrezioni provenienti da Bloomberg.

Mark Gurman ha recentemente gettato un po’ di luce sul possibile futuro dell’iPad Pro 2024, suggerendo che potremmo vedere un grande aggiornamento nel 2024. OLED e un chip M3 potrebbero essere gli elementi chiave di questa evoluzione.

L’arrivo dell’OLED

Per anni, l’OLED è stato una caratteristica esclusiva degli iPhone. Ma nel 2024, questa tecnologia potrebbe finalmente fare il suo debutto sui tablet di Apple. In particolare, si prevede che il nuovo iPad Pro sarà dotato di uno schermo OLED, che promette colori più vividi e un contrasto più elevato rispetto ai display LED tradizionali.

Il chip M3

Il cuore dell’iPad Pro del 2024 potrebbe essere il SoC M3. Questo processore promette prestazioni superiori rispetto al chip M1 che attualmente alimenta l’iPad Air, offrendo maggiore velocità ed efficienza energetica.

Curioso ricordare che gli attuali iMac abbiano un chip M1. Generazioni indietro al futuro tablet della società.

Nel 2024, Apple potrebbe lanciare ben quattro nuovi iPad Pro. Che sono identificati con i codici J717, J718, J720 e J721. Due di questi modelli avranno uno schermo da 11 pollici, mentre gli altri due avranno uno schermo da 13 pollici, leggermente più grande rispetto al modello attuale da 12,9 pollici.

La nuova Magic Keyboard

Chi è un grande fruitore della Magic Keyboard come me, sappia che potrebbe arrivare una nuova generazione. Questa tastiera munita di trackpad, lanciata per la prima volta nel 2020, sarà presumibilmente rivista per rendere l’iPad Pro più simile a un laptop.

Tra le possibili novità, si parla di un trackpad più grande, una caratteristica molto richiesta dagli utenti.

Tempistiche di rilascio dell’iPad Pro 2024

Nonostante le numerose novità in arrivo, è probabile che dovremo aspettare ancora un po’ per vedere l’iPad Pro del 2024. Pare che quest’anno non ci sarà un evento dedicato agli iPad. Almeno per ora.

La società potrebbe dedicarsi al lancio dei nuovi iPhone a settembre e ai nuovi Mac con chip M3 a ottobre, per poi dedicarsi alle nuove generazioni di iPad solo nel 2024.

Quali iPad sono attualmente in commercio?

Allo stato attuale i modelli più recenti della famiglia iPad sono:

iPad Pro 6° generazione

iPad Air 5° generazione

iPad 10° generazione

iPad mini 6° generazione

In conclusione

Le vendite in calo dell’iPad dicono molto sullo stato attuale del mercato dei tablet, ma Apple non sembra pronta a gettare la spugna. Con indiscrezioni che parlano di un iPad Pro nel 2024 equipaggiato con un chip M3 e uno schermo OLED, la Mela si sta chiaramente preparando per una nuova era.

Siamo in un punto in cui i Mac stanno rubando la scena all’iPad, ma chi può dire che non sarà l’iPad a ridefinire il concetto di computer portatile?

L’OLED promette un display più vivido e contrastato, ideale per il design e l’intrattenimento. Il chip M3, d’altro canto, potrebbe essere il colpo di grazia per chi ancora esita tra un Mac e un iPad.

Se l’iPad Pro 2024 sarà così potente come si dice, potremmo essere di fronte a un dispositivo in grado di eseguire compiti ad alta intensità senza batter ciglio, rendendo la scelta tra un tablet e un laptop più difficile che mai.