Ollie's Arcade per iPhone: Rivivi l'Emozione dei Giochi Arcade Classici su iOS

Ollie’s Arcade

Dopo la fine di Tweetbot, rinato con Ivory per Mastodont, i programmatori di Iconfactory hanno deciso di riprendere il filone dei videogiochi, riproponendo una serie di titoli arcade rimasterizzati: Ollie’s Arcade.

Il nome deriva da Ollie, l’uccellino simbolo di Tweetbot che, come ricorderete, era un’app per Twitter che, a sua volta come ricorderete ancora, prima di diventare X si chiamava ancora Twitter e aveva come simbolo un uccellino.

Nel passato, la stessa software house aveva già creato un’app chiamata Ramp Champ con giochi arcade ambientati in un luna park. Ora, con Ollie’s Arcade, gli utenti iOS possono immergersi in un’esperienza di gioco nostalgica, grazie a una collezione di mini-giochi che ricordano i classici titoli arcade e i giochi elettronici portatili.

Un Viaggio nella Nostalgia dei Giochi Arcade

Il debutto di Ollie’s Arcade include tre giochi coinvolgenti.

“ Ollie Soars ” è un gioco simile a Flappy Bird in cui i giocatori devono raccogliere gemme evitando ostacoli.

” è un gioco simile a Flappy Bird in cui i giocatori devono raccogliere gemme evitando ostacoli. “ Snake ” è un gioco familiare in cui l’obiettivo è mangiare mele senza urtare la propria coda.

” è un gioco familiare in cui l’obiettivo è mangiare mele senza urtare la propria coda. “Tranquility Touchdown” è un gioco di esplorazione spaziale che sfida i giocatori a pilotare un modulo lunare sulla superficie di diversi pianeti.

Il team di Iconfactory ha voluto ricreare la magia dei giochi classici che amavano nella loro gioventù. Titoli come “Asteroids,” “Moon Patrol,” e “Battlezone,” così come giochi portatili come “Mattel Football,” “Simon,” e “Merlin,” hanno servito come loro ispirazione.

Trasforma il tuo iPhone in un’Esperienza di Gioco Retro

Con Ollie’s Arcade, gli utenti possono trasformare i loro iPhone o iPad in un’esperienza di gioco retro. L’app consente ai giocatori di rivivere la gioia e l’eccitazione dei giochi con cui sono cresciuti.

Due dei nuovi titoli in Ollie’s Arcade, “Ollie Soars” e “Tranquility Touchdown,” sono stati effettivamente ispirati da Easter Eggs nell’app Twitterific precedentemente interrotta da Iconfactory.

Questi giochi sono stati rivisitati e migliorati per il rilascio di Ollie’s Arcade. Inoltre, il team ha aggiunto il loro tocco personale al classico gioco “Snake” per completare il trio.

I giocatori hanno l’opzione di godere di questi mini-giochi sui loro dispositivi mobili o addirittura con un controller di gioco o una tastiera wireless. L’app è gratuita da scaricare e senza pubblicità, con “Ollie Soars” disponibile immediatamente.

Gli altri due giochi possono essere sbloccati con un acquisto una tantum di 1,99 € ciascuno, rendendo così l’esperienza di gioco senza abbonamenti e senza pubblicità. Molto probabilmente in futuro si aggiungeranno altri titoli per allargare la collezione.

In conclusione

Ah, la nostalgia! Ollie’s Arcade è più di un’app; è un viaggio nel tempo che ci riporta ai giorni d’oro dei giochi arcade. Iconfactory ha fatto un lavoro straordinario nel ricreare l’essenza di quei giochi che hanno segnato la nostra gioventù. Non solo offre un’esperienza di gioco coinvolgente, ma lo fa anche in modo gratuito e senza pubblicità, un dettaglio che non può essere trascurato in un mondo mobile pieno di microtransazioni e annunci invasivi.

“Ollie Soars,” “Snake,” e “Tranquility Touchdown” sono i primi tre titoli disponibili, e c’è la promessa di altri giochi in futuro. L’app è flessibile, consentendo di giocare sia su dispositivi mobili che con controller di gioco o tastiere wireless. E con un acquisto una tantum di 1,99 € per sbloccare i giochi extra, l’esperienza è resa ancora più dolce.

In un’epoca in cui le app di gioco sembrano sempre più omogenee, Ollie’s Arcade si distingue come un omaggio sincero ai classici. È un must per chiunque abbia un debole per i giochi retro e una manna dal cielo per gli utenti iOS in cerca di qualcosa di diverso.

Il videogame si scarica gratuitamente dall’App Store. Pesa 98,5 MB.

3.46 Pros Nostalgia Garantita: L'app offre un'esperienza di gioco che riporta indietro nel tempo, perfetta per gli amanti dei giochi retro.

Senza Pubblicità: Un'esperienza di gioco pulita, senza interruzioni pubblicitarie.

Accessibilità: L'app è gratuita da scaricare, rendendola accessibile a tutti.

Opzioni di Gioco: Puoi giocare sia su dispositivi mobili che con un controller di gioco o una tastiera wireless.

Acquisti Una Tantum: Nessun abbonamento richiesto; un pagamento una tantum di 1,99 € per sbloccare giochi extra.

Qualità Iconfactory: Prodotto da una software house con una solida reputazione.

Futuri Aggiornamenti: Promessa di nuovi giochi in futuro, allargando la collezione. Cons Limitata Selezione Iniziale: Solo tre giochi disponibili al lancio, il che potrebbe non essere sufficiente per alcuni utenti.

Nostalgia Selettiva: Potrebbe non attirare i giocatori più giovani che non hanno un legame emotivo con i giochi arcade.

Acquisti In-App: Anche se l'app è gratuita, devi pagare per sbloccare due dei tre giochi.