La X del logo che prenderà il posto di Twitter

Era il 2005 quando il logo di Twitter, o Twittr come si chiamava all’epoca, faceva il suo debutto. All’epoca era verde, ma nel 2010 divenne blu, con l’aggiunta di un uccellino come lo conosciamo adesso. Quell’uccellino ha anche un nome: Larry Bird, ed è diventato uno dei brand più famosi del mondo.

La versione attuale dell’uccellino blu fu disegnato da Martin Grasser, laureato alla Art Center College of Design, che ne creò 24 varianti, tra le quali Jack Dorsey scelse la versione finale.

La stessa azienda, nelle sue pagine, scrive:

Il nostro logo è la nostra risorsa più riconoscibile. Ecco perché siamo così protettivi. Prenditi un momento per pensare a come lo applichi e leggi le nostre linee guida sul marchio per esempi di come ci piace che tu lo usi.

Ebbene, questo tra poche ore potrebbe sparire. Elon Musk, rendendo completamente irrilevante qualsiasi opinione di Linda Yaccarino, attuale CEO della società, sta per cambiare il brand da Twitter a X, con l’uso di un nuovo logo: non più l’uccellino, ma una X.

Il logo Twitter attuale

Una nuova identità per Twitter

L’anno scorso, Elon Musk ha acquisito Twitter per 44 miliardi di dollari. Da allora ha dato indicazioni di voler trasformare il social network in qualcosa di completamente diverso.

And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

“Stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, da domani sarà live in tutto il mondo” – Elon Musk

Musk è sempre stato affascinato dalla lettera X. Dalla Tesla Model X alla società di esplorazione spaziale SpaceX, fino al nome del suo ultimo figlio, “X Æ A-12”, la X è un elemento ricorrente nella vita di Musk. Ma il cambiamento del logo di Twitter in X non è solo un capriccio dell’imprenditore.

Nel contesto di Twitter, la X rappresenta la visione di Musk di trasformare il social network in una “app per tutto”, simile a WeChat in Cina. Questa super app potrebbe essere utilizzata non solo per i social network, ma anche per i pagamenti, la messaggistica e molto altro ancora.

Ma il cambio del logo non è l’unica novità. Musk ha anche cambiato la ragione sociale di Twitter in X Corp, segnalando ulteriormente la sua intenzione di portare l’azienda oltre i limiti dei social media. Questo cambiamento di nome rispecchia le ambizioni grandiose di Musk per la società, che potrebbero portare a una radicale trasformazione del modo in cui usiamo Twitter.

Una delle idee che Musk ha per X è quella di trasformarla in una piattaforma di pagamento mobile peer-to-peer. Gli utenti potrebbero guadagnare interessi sui loro soldi come in una banca. Inoltre, la sua app potrebbe includere una vasta gamma di servizi, tra cui il trasporto urbano e le consegne di cibo.

Il potenziale valore di X

Nonostante la valutazione interna di Twitter sia attualmente di 20 miliardi di dollari, ovvero più del 50% in meno rispetto al prezzo di vendita dello scorso anno, Musk ritiene che il potenziale di X potrebbe permettere alla società di raggiungere una valutazione di 250 miliardi di dollari.

La reazione degli utenti di Twitter però è stata mista. Mentre alcuni sono eccitati per le potenziali nuove funzionalità e opportunità che X potrebbe offrire, altri sono preoccupati per il futuro del social network che conoscono e amano. Solo il tempo dirà se X sarà in grado di soddisfare le aspettative di Musk e degli utenti.

Mentre attendiamo di vedere come si svilupperà X, una cosa è certa: Twitter non sarà più lo stesso. Con il suo nuovo logo, la sua nuova ragione sociale e i suoi piani ambiziosi, X sta reinventando il modo in cui pensiamo ai social network. E con Elon Musk al timone, possiamo aspettarci che ci saranno ancora molte sorprese lungo la strada.

In conclusione

Twitter, il social network di fama mondiale, sta per subire una drastica trasformazione sotto la direzione di Elon Musk. Il logo dell’uccellino blu, che è diventato un simbolo riconoscibile a livello globale, sarà sostituito da una ‘X’. Questo non è solo un cambio di immagine, ma segnala un’evoluzione significativa nella visione stessa di Twitter.

Musk, con la sua affinità per la lettera ‘X’, intenderebbe trasformare Twitter in una “app per tutto”, simile a WeChat in Cina. La futura X Corp potrebbe offrire una gamma di servizi che vanno oltre i social media, incluso i pagamenti, la messaggistica e molto altro.

Nonostante la valutazione attuale di Twitter sia notevolmente inferiore a quella dello scorso anno, Musk crede che l’enorme potenziale di X potrebbe portare la società a una valutazione di 250 miliardi di dollari. Tuttavia, la reazione degli utenti è mista e solo il tempo dirà se X sarà in grado di soddisfare le aspettative.