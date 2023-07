Evie: l’app per gestire la Tesla da iPhone e Apple Watch

Evie, l’app per Tesla da usare negli iPhone e Apple Watch

Sembra che il futuro sia ancora roseo per Tesla, il noto brand di auto elettriche. Nel secondo trimestre fiscale la società ha visto un fatturato di 24,93 miliardi di $, contro i 16,93 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Gli utili passano da 2,26 a 2,7 miliardi di $.

Chi ha una Tesla ha un po’ un iPhone del settore delle auto. Una macchina altamente tecnologica, con fotocamere, sensori e molto altro. Quindi la vicinanza al settore delle app è alta. A tal proposito oggi vi parlo di Evie: un’app molto recente nata per gestire le Tesla dagli iPhone e Apple Watch.

Evie: la nuova app all’avanguardia per Tesla

Evie è un’app che emerge per la sua straordinaria capacità di integrare le funzionalità avanzate di Tesla con l’interfaccia intuitiva e user-friendly di iOS.

L’app, creata dallo sviluppatore indipendente Shihab Mehboob, lo stesso dell’app Race Control, si distingue per la sua interfaccia in stile iOS e la sua compatibilità con le funzionalità moderne di iOS, come le Live Activities.

Caratteristiche principali di Evi

Evie offre una serie di funzionalità progettate per migliorare l’esperienza di utilizzo di un’auto Tesla. Tra queste troviamo:

Controlli rapidi : permette di accedere rapidamente alle funzioni più importanti della Tesla.

: permette di accedere rapidamente alle funzioni più importanti della Tesla. Statistiche sulla batteria e sulla distanza : fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria e sulla distanza percorsa o rimanente.

: fornisce informazioni dettagliate sullo stato della batteria e sulla distanza percorsa o rimanente. Controlli per il clima e la temperatura : permette di regolare la temperatura all’interno del veicolo.

: permette di regolare la temperatura all’interno del veicolo. Impostazioni del limite di velocità : offre la possibilità di impostare un limite di velocità per garantire una guida sicura.

: offre la possibilità di impostare un limite di velocità per garantire una guida sicura. Controllo riscaldamento sedili : permette di regolare il riscaldamento dei sedili per un comfort ottimale.

: permette di regolare il riscaldamento dei sedili per un comfort ottimale. Localizzazione dei punti di ricarica vicini : fornisce informazioni sui punti di ricarica nelle vicinanze.

: fornisce informazioni sui punti di ricarica nelle vicinanze. App per Apple Watch : consente di controllare la tua Tesla direttamente dal tuo polso.

: consente di controllare la tua Tesla direttamente dal tuo polso. Live Activities : mostra lo stato di carica del veicolo sul tuo schermo di blocco o Home Screen.

: mostra lo stato di carica del veicolo sul tuo schermo di blocco o Home Screen. Widgets per lo schermo di blocco e Home Screen: offre un accesso rapido alle informazioni più importanti.

Evie e l’autenticazione Tesla

Per utilizzare Evie, è necessario autenticare le credenziali Tesla attraverso l’app. Shihab sottolinea che Evie non conserva la password Tesla e utilizza il login solo per “ottenere un token di autenticazione” e “salvare il token per elaborare i dati del veicolo”.

Nel futuro, Shihab ha in programma di portare il supporto Siri a Evie con un aggiornamento futuro. Inoltre, potremmo presto vedere un’API Tesla ufficiale che renderà lo sviluppo di app di terze parti per i suoi veicoli più fluido.

Prezzi e disponibilità

L’app Evie – per la tua Tesla è disponibile come download gratuito dall’App Store con acquisti in-app per sbloccare tutte le funzionalità.

L’app richiede un abbonamento. Questi costa 9,99 € al mese, 99,99 € all’anno, o può essere acquistata come acquisto una tantum per averlo a vita al prezzo di 179,99 €.

In conclusione

Evie è un'app che offre una serie di funzionalità per migliorare l'esperienza di utilizzo di un'auto Tesla.

Evie è disponibile come download gratuito dall’App Store con acquisti in-app per sbloccare tutte le funzionalità.

