Ivory

Salvati in calcio d’angolo come si direbbe in questo caso. Tapbots, azienda dietro il famoso TweetBot, ha presentato la stessa app ma ottimizzata per Mastodon. Ne è nata Ivory per iOS.

Come saprete Twitter ha chiuso le API dei client di terzi. Ora è possibile accedere al flusso dei tweet solo attraverso l’app ufficiale. Tapbots aveva sorretto per un decennio il suo business sulla vendita degli abbonamenti per TweetBot. Abbonamento che tra l’altro pagavo anche io.

Avere un’app per Mastodon, social network in continua espansione, ha salvato l’azienda dalla bancarotta. Gli sviluppatori si sono infatti precipitati a caricare e vendere gli abbonamenti per Ivory, altrimenti avrebbero avuto un blocco di flusso di denaro per far andare avanti l’azienda.

Che cos’è Ivory?

Ivory è uno dei migliori client per Mastodon. Lo sto utilizzando da alcuni mesi in fase beta. Offre la stessa esperienza utente di TweetBot. Infatti sto utilizzando sempre meno Twitter e preferendo scrivere direttamente in Ivory, per poi rimandare quei testi sul mio account di Twitter mediante il servizio Moa.party. Questi in pratica fa crossposting dei testi tra le due piattaforme. Se pubblico su Mastodon li ripubblica su Twitter e viceversa.

Da quando Twitter ha ucciso le app di terzi sto sempre di più facendo crossposting inverso.



Cioè pubblico su Mastodon e rimando il toot su Twitter. — Kiro (@melamorsicata) January 23, 2023

Cosa manca in Ivory

Ivory per iOS ha una grafica e un’esperienza utente molto elevate. Si nota, però, la fretta di pubblicare l’app. Infatti mancano molte funzioni. Nel suo sito Tapbots ha pubblicato la roadmap futura:

L’editing del profilo utente

L’edit dei post

La lettura del campo ALT dei contenuti media

Migliorare l’uso degli hashtag

Supportare le emoji personalizzate delle istanze

Migliorare la gestione delle notifiche

Migliorare la gestione dei tab

Nascondere i boost doppi (si tratta del corrispettivo dei retweet)

Nel prossimo aggiornamento, però, è stato già annunciato che saranno disponibili solo dei bug fix.

Quanto costa Ivory?

Ivory è distribuito sempre gratuitamente, ma serve poi un abbonamento dopo la prima settimana di uso gratuito. L’abbonamento costa più di TweetBot. Nello specifico sono richiesti 17,99 € l’anno contro i 6,49 € di TweetBot. Tutto sommato un prezzo onesto.

Gli sviluppatori hanno dichiarato che l’aumento è arrivato dopo due considerazioni: 1) Era TweetBot ad avere un prezzo molto basso per via dell’enorme diffusione dell’app. 2) Al momento ci sono in totale 7 milioni di utenti su Mastodon, contro gli oltre 200 milioni presenti su Twitter, quindi il numero di abbonati sarà necessariamente più basso.

Per evitare di avere poca longevità aziendale, considerando che bisogna affrontare molti sviluppi (visto che Mastodon offre più funzioni di Twitter), serviva un piano in grado di sorreggere l’azienda.

Dopo queste considerazioni c’è chi ha dichiarato di essere disposto a pagare anche di più per finanziare il progetto. Da qui la scelta di Tapbots di offrire anche il piano in abbonamento da 29,99 € l’anno. È lo stesso da 17,99 € ma serve a chi vuole semplicemente pagare di più.

Ivory nell’App Store

Ivory è sicuramente uno dei migliori client per Mastodon. Purtroppo al momento manca la versione per Mac e molte funzioni di base. Tutte mancanze che Tapbots colmerà nel tempo.

Lo trovate gratuitamente nell’App Store con un peso di 123,4 MB.

In conclusione

Ivory è un’app che offre un’esperienza utente simile a TweetBot, ma ottimizzata per Mastodon. La sua creazione è stata necessaria poiché Twitter ha chiuso le API dei client di terzi, rendendo possibile l’accesso al flusso dei tweet solo attraverso l’app ufficiale.

Ivory è una delle migliori app per Mastodon, che sta guadagnando popolarità come alternativa a Twitter. L’espansione di Mastodon ha permesso a Tapbots di salvare la propria azienda dalla bancarotta, vendendo gli abbonamenti per Ivory.

Anche se l’app ha un’alta grafica e un’esperienza utente superiore, alcune funzioni sono mancanti e verranno aggiunte in futuro. Ivory è gratuito per la prima settimana, ma richiede un abbonamento a pagamento dopo.