Utilizzo Tweetbot da molti anni. È il mio client preferito per l’uso di Twitter. Lo preferisco all’app originale perché non mostra le pubblicità di Twitter, inoltre mi mostra sempre i tweet in ordine cronologico (anziché propinarmi sempre i suggeriti) e il filtro per mutare hashtag e persone funziona bene.

Di recente l’app è arrivata alla versione 6. Come ormai già si temeva da qualche tempo, ha cambiato il suo modello di business arrivando a un piano in abbonamento. Quindi si scarica l’app gratuitamente, la si usa per una settimana e poi si decide se pagare 0,99 € al mese o 6,49 € l’anno. Un prezzo più che onesto.

In cambio, rispetto alla generazione precedente, si riceve il supporto per le nuove API di Twitter. Queste consentono di avere funzioni in più come l’uso delle conversazioni di tendenza, vedere i risultati dei sondaggi, applicare un pin ai tweet, filtrare lo spam e altro.

Ci sono ancora molte cose che le API di Twitter non fanno ancora fare, come la creazione di sondaggi o il concatenamento dei tweet in un’unica conversazione. La società li espanderà in futuro e di pari passo Tweetbot integrerà nuove funzioni.

L’app consente di fare anche altre cose come creare una nota per ogni profilo visitato, sincronizzare con iCloud Sync, cambiare i temi e le icone. In futuro arriveranno altre funzioni. L’app pesa 16,8 MB. Al momento è disponibile per iPhone e iPad. La versione 6 per macOS ancora non c’è.