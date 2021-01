John Ternus – vice presidente senior degli ingegneri hardware

In questi giorni assistiamo a un altro cambiamento epocale nella compagine esecutiva di Apple. La prima linea come viene chiamata nel settore: chi risponde direttamente all’amministratore delegato.

Dan Riccio si occuperà di un progetto segreto di cui al momento non possiamo sapere di più. Al suo posto c’è John Ternus, il nuovo vice presidente senior dell’hardware di Apple.

John, 45 anni, è entrato in Apple appena 3 anni dopo Dan Riccio, precisamente nel 2001. Negli anni si è fatto apprezzare per la sua conoscenza nel settore e la sua affidabilità, tanto da diventare il braccio destro di Dan e quindi diretto successore.

Laureato in ingegneria meccanica presso l’Università della Pennsylvania, ha lavorato per 4 anni presso la Virtual Research come ingegnere, per poi passare in Apple dove lavora da quasi 20 anni.

Ternus ha lavorato all’hardware di progetti come i recenti iPhone 12, il SoC M1 dei Mac e in precedenza anche agli iPod e iPad.

Di recente lo avevamo visto nel video di presentazione dei nuovi MacBook Pro e MacBook Air muniti di SoC proprietario M1.