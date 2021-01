Dan Riccio

Dan Riccio ha quasi sicuramente origini italiane, ma è nato e cresciuto negli Stati Uniti. Entrato in Apple nel 1998, dopo il ritorno di Steve Jobs, si è occupato del design dei prodotti e 12 anni dopo è diventato vice presidente dell’hardware dell’iPad.

La sua carriera è cresciuta così tanto negli anni da portarlo alla cima della piramide. Fino a ieri era vice presidente senior degli ingegneri dell’hardware. In pratica nella scala gerarchica era poco sotto a Tim Cook.

Dan non è andato via da Apple. È stato spostato in un progetto segreto e per farlo ha dovuto lasciare la sua carica di vice presidente degli ingegneri dell’hardware. Al suo posto arriverà John Ternus.

Non sappiamo quale sia il progetto segreto. L’auto di Apple? Il casco per la realtà aumentata? Un altro progetto sconosciuto? Sta di fatto che si deve trattare di qualcosa di molto importante considerando che Apple ha convinto Dan a lasciare la sua prestigiosa posizione.

Lavorare in Apple, poter dedicare il proprio tempo a realizzare i prodotti migliori del mondo collaborando con persone incredibili, è stata davvero una grande opportunità. Dopo 23 anni alla guida dei team Product Design e Hardware Engineering, culminati con l’anno più impegnativo e ambizioso per i nostri prodotti, credo che sia arrivato il momento di cambiare. Continuerò a fare quello che amo di più: dedicare tutto il mio tempo e le mie energie in Apple per creare qualcosa di nuovo e straordinario. E non vedo l’ora di iniziare. Dan Riccio

Non resta che attendere per comprendere quale sia questo enorme progetto che ha richiesto un cambio di vertice così evidente.