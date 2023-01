MacBook Pro 2023

Ieri abbiamo visto le recensioni relative al Mac mini 2023, con i nuovi chip M2 e M2 Pro. Oggi è il turno della recensione del MacBook Pro 2023 vista dai media americani. Testate selezionate da Apple per provare il nuovo laptop per una settimana.

Come sono le performance? Ci sono grandi differenze rispetto la versione precedente? Ecco alcune impressioni raccolte in giro.

La recensione di Laptop Mag

Il nuovo MacBook Pro con chip M2 è stato lanciato da Apple e sembra essere un prodotto di alta qualità. Tuttavia, ci si chiede se ci sia davvero bisogno di spendere così tanto denaro per acquistarlo.

L’ipotesi è che la maggior parte delle persone non ha bisogno di aggiornare il proprio MacBook, a meno che non lavorino per Disney, Pixar o per uno studio cinematografico o televisivo di grandi dimensioni. Con una RAM di 96 GB e un prezzo elevato per lo storage, la maggior parte delle persone non avrà bisogno di queste caratteristiche.

Invece, è consigliato considerare l’acquisto di un MacBook Pro M2 13 pollici o di un M1 Pro 14 pollici, che sono ancora potenti e più economici rispetto al nuovo modello. Inoltre, acquistare un hard disk esterno è un’opzione più conveniente per aumentare lo storage.

La recensione di MacWorld

I benchmark dei nuovi MacBook Pro 2023

MacWorld ha effettuato una serie di test di benchmark per valutarne le prestazioni. I test hanno confrontato le prestazioni dell’M2 Pro con quelle dell’M1 Pro, dell’M1 Max e dell’M2, nonché con un vecchio MacBook Pro Intel da 16 pollici.

I risultati mostrano che l’M2 Pro è il 20% più veloce dell’M1 Pro e che l’M2 Pro è il 37% più veloce dell’M1 Pro nell’encoding video utilizzando Handbrake. Tuttavia, non si nota un aumento significativo rispetto all’M2 nei test di singolo core.

Anche le prestazioni grafiche sono risultate migliori nell’M2 Pro rispetto all’M2, con un aumento del 27-30% nei giochi Rise of the Tomb Raider e Civilization VI. In generale, le prestazioni dell’M2 Pro sono migliori rispetto ai suoi predecessori, soprattutto per quanto riguarda i compiti che richiedono una maggiore potenza del processore.

La recensione di Gizmodo

Il display ha una risoluzione leggermente inferiore al 4K, ma è in grado di visualizzare contenuti HDR e raggiungere 120Hz. Si consiglia di scegliere una configurazione con 16-32 GB di RAM, a meno che il proprio lavoro non ne richieda di più.

La scelta dello storage dipenderà dalle esigenze personali e dalla quantità di dati che si desidera conservare sul laptop o su dispositivi esterni. La tacca sullo schermo è ancora presente e non è del tutto necessaria, poiché è utilizzata solo per integrare il sensore di FaceTime nell’hardware del laptop.

Inoltre, si ritiene che la mancanza di porte USB-A possa rappresentare un problema per i videogiocatori e sarebbe utile avere opzioni di colore per la serie Pro.

La recensione di PCMag

La tastiera è retroilluminata e utilizza il sistema di sicurezza T2 per proteggere i dati dell’utente. Il touchpad è molto grande e utilizza la tecnologia Force Touch per offrire un controllo preciso e un feedback tattile. Il touchpad è uno dei migliori che abbiamo visto su un qualsiasi dispositivo.

Il MacBook Pro ha anche un display Liquid Retina XDR da 16,2 pollici con una risoluzione di 3456 x 2234 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il display utilizza la tecnologia ProMotion di Apple che adatta la frequenza di aggiornamento alla velocità dell’immagine per un’esperienza visiva più fluida.

Il display utilizza anche la tecnologia mini LED per offrire un contrasto eccezionale e colori vivaci. Tuttavia, il display presenta anche alcuni problemi, come la tacca per la fotocamera e l’assenza di controlli touch. Nel complesso, il nuovo MacBook Pro è un dispositivo potente e ben costruito che offre prestazioni eccezionali e un’esperienza visiva di qualità superiore.

La recensione di Pocket-Lint

Il nuovo MacBook Pro 16 pollici (2023, M2 Max) offre una serie di miglioramenti rispetto alla sua versione precedente, tra cui una tastiera migliorata con la nuova tecnologia di tasti a scatto che è stata introdotta per la prima volta sull’ultimo MacBook Air. La tastiera è molto comoda da usare e offre un feedback preciso per ogni tasto premuto. Il touchpad è anche molto grande, offrendo spazio sufficiente per tutti i tuoi gesti, clic e scorrimenti.

Sul fronte delle prestazioni, il MacBook Pro (M2 Pro/Max) supporta Wi-Fi 6E, anche se per sfruttare al meglio questa tecnologia è necessario disporre di una rete che supporti anche la banda a 6 GHz. La porta HDMI supporta i televisori e i display con risoluzione 4K fino a 240Hz o i televisori 8K fino a 60Hz.

È dotato di sei altoparlanti con woofer e supportano l’audio spaziale quando si riproduce musica o video con Dolby Atmos sugli altoparlanti integrati. La qualità degli altoparlanti è ottima e significativamente migliore rispetto al MacBook Air.

Per quanto riguarda le prestazioni e la durata della batteria, il MacBook Pro offre prestazioni eccellenti in tutto ciò che fa, dal processing di immagini e filtri su Photoshop alla rendering video in Final Cut Pro. La batteria è in grado di durare fino a 22 ore per il modello da 16 pollici e 18 ore per quello da 14 pollici.

Tuttavia, ci sono alcune cose che non piacciono del MacBook Pro, come la tacca della webcam che interrompe il contenuto sullo schermo. Inoltre, manca la possibilità di controllare il touch screen, che è diventato una caratteristica comune dei laptop Windows.

In conclusione

In generale, le recensioni del MacBook Pro 2023 mostrano che il dispositivo offre prestazioni migliori rispetto ai suoi predecessori, soprattutto per quanto riguarda i compiti che richiedono una maggiore potenza del processore.

Tuttavia, il prezzo elevato per la RAM di 96 GB e lo storage potrebbe scoraggiare molti acquirenti a meno che non lavorino per studi cinematografici o televisivi di grandi dimensioni.

In alternativa, si consiglia di considerare l’acquisto di un MacBook Pro M2 13 pollici o di un M1 Pro 14 pollici, che sono ancora potenti e più economici rispetto al nuovo modello.