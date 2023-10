Il nuovo Keypad Touchscreen

Ajax è un marchio leader nel settore della sicurezza domestica e aziendale. Offre una gamma di prodotti all’avanguardia che combinano design elegante, tecnologia innovativa e funzionalità affidabili.

L’abbiamo incontrata diverse volte in passato. I suoi prodotti, i servizi e il suo modo di proporre soluzioni per la sicurezza e la domotica, ricordano molto lo stile di Apple. Inoltre tutti questi accessori si possono gestire da un’app per iPhone e Apple Watch.

In questa recensione, ci concentreremo su tre dei loro prodotti recenti: KeyPad Touchscreen, FireProtect 2 e WaterStop.

KeyPad Touchscreen: Controllo alla Punta delle Dita

Ajax ha già dei Keypad: dei tastierini numerici dove attivare e disattivare l’allarme, autenticarsi e così via. I vecchi modelli sono con tastierino a sfioramento, invece questo modello è touchscreen.

Questo significa che c’è uno schermo, come quello di uno smartphone, che permette di agire sui pulsanti e icone della sua interfaccia grafica. In altre parole il KeyPad Touchscreen è un sistema in grado di evolvere negli anni, adattandosi alla propria configurazione di casa.

Con questo accessorio è possibile armare o disarmare il sistema, attivare una modalità notturna o inviare un allarme di panico con un solo tocco. Il display a colori da 5” mostra chiaramente lo stato del sistema, mentre il feedback tattile conferma ogni comando.

Grazie alla sua funzione di codice forzato, il KeyPad Touchscreen può inviare un segnale di allarme silenzioso alla stazione di monitoraggio nel caso in cui l’utente sia costretto a disarmare il sistema sotto minaccia.

Il dispositivo integra sia il tema bianco che quello dark e consente di configurare dei pulsanti rapidi come l’allarme anti-panico, anti-incendio e la richiesta di aiuto. Integra l’allarme anti-tamper e supporta accessori di autenticazione come Pass e Tag.

Facile da configurare, consente anche di far accedere alla sua interfaccia con un codice, oppure semplicemente avvicinando l’iPhone. L’autonomia è di 1,5 anni con le batterie che si possono cambiare con le CR123A.

FireProtect 2: Protezione Avanzata Contro il Fuoco

Il FireProtect 2 di Ajax è un rilevatore di fumo e calore di alta qualità. Grazie alla sua capacità di rilevare rapidamente aumenti di temperatura e l’insorgere di fumo, il dispositivo offre una protezione affidabile contro gli incendi.

Il dispositivo è progettato per rilevare fumo visibile in qualsiasi fase di un incendio. Può anche rilevare un aumento critico della temperatura in casa, anche in assenza di fumo. In caso di allarme, FireProtect 2 attiva una sirena integrata per avvisare gli abitanti della casa.

Inoltre, FireProtect 2 può funzionare in modo indipendente dal sistema Ajax, inviando un allarme al proprietario e alla stazione di monitoraggio anche se il sistema di sicurezza è disarmato.

A differenza del FireProtect 1, che rileva temperatura e fumo, il nuovo modello rileva anche la CO2 nell’aria. Utile per quei casi dove non ci sono fumi o incendi, ma malfunzionamento di stufe e camini.

Spesso sentiamo di episodi di stufe a gas che portano l’asfissia per mancanza di ossigeno negli ambienti. Questo dispositivo rileva l’aumento vertiginoso della CO2 e si attiva.

La sirena integrata è da 85 dB. La camera di fumo è resistente alla polvere e inaccessibile agli insetti. Un sensore ottico evita i falsi allarmi da fumi. La batteria consente un’autonomia di almeno 7 anni.

WaterStop: Una Soluzione Completa per la Prevenzione degli Allagamenti

Il WaterStop di Ajax

Da qualche anno Ajax vende il LeaksProtect: un sensore da appoggiare a terra, nei pressi delle fonti d’acqua di casa. Se questo sensore si bagna significa che c’è un possibile allagamento in casa. Ma cosa accade se non siete a casa e c’è un allagamento in corso?

La soluzione è il WaterStop di Ajax: una valvola di interruzione dell’acqua controllata a distanza che prevenire allagamenti domestici. Si tratta di un dispositivo indispensabile per chi desidera proteggere la propria casa o ufficio da danni causati da perdite d’acqua.

WaterStop può chiudere automaticamente l’acqua in soli 5 secondi se un allarme di allagamento viene attivato. Il dispositivo combina una valvola di alta qualità e un potente attuatore elettrico.

Grazie all’app Ajax, è possibile controllare WaterStop e verificare il suo stato da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, è possibile creare uno scenario per chiudere l’acqua a un ora precisa o quando si arma il sistema.

Il dispositivo è compatibile con i tubi ISO 5211 da 1”, 3/4 o 1/2. Basta prendere il modello giusto, e integra una valvola Bonomi. È compatibile sia con i tubi di acqua fredda che di acqua calda.

Se la batteria dovesse scaricarsi, considerate che ha una durata di 3 anni, consente comunque di aprire o chiudere l’acqua manualmente. Se in casa vostra è già presente una valvola Bonomi di chiusura dell’acqua, potete semplicemente attaccare il WaterStop a essa.

In conclusione

La recensione dei prodotti Ajax, tra cui il KeyPad Touchscreen, il FireProtect 2 e il WaterStop, ci ha fornito un’immagine chiara della loro eccellenza nel settore della sicurezza domestica e della domotica. Ajax si distingue per la sua innovazione tecnologica, il design elegante e la funzionalità affidabile, proprio come lo stile di Apple.

Il KeyPad Touchscreen offre un controllo intuitivo e versatile, consentendoci di armare o disarmare il sistema in modo semplice e sicuro. La sua capacità di evolversi nel tempo lo rende una scelta intelligente per qualsiasi configurazione domestica.

Il FireProtect 2 si dimostra un rilevatore di fumo e calore all’avanguardia, in grado di proteggere dalle emergenze legate agli incendi e persino dalla CO2. La sua autonomia di 7 anni e la capacità di funzionare indipendentemente dal sistema Ajax lo rendono un dispositivo cruciale per la sicurezza di casa.

Infine, il WaterStop offre una soluzione completa per la prevenzione degli allagamenti, consentendoci di controllare l’acqua a distanza e proteggere la nostra casa da danni costosi. La sua compatibilità con diverse dimensioni di tubi lo rende flessibile e adatto a diverse situazioni.

In definitiva, Ajax si conferma come un marchio leader che abbraccia l’innovazione e la sicurezza. Se cercate soluzioni avanzate per la vostra casa o l’ufficio, questi prodotti meritano sicuramente la vostra attenzione. Mantenete la vostra sicurezza al passo con la tecnologia e la comodità con Ajax.