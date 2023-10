La nuova Apple Pencil economica

Niente nuovi iPad nella giornata di oggi. Nonostante la mancanza di eventi o grandi annunci, non siamo rimasti completamente a bocca asciutta, perché la società ha deciso di presentare la nuova Apple Pencil economica.

Si tratta di una versione depotenziata, ma munita di porta USB-C, che è unica tra le varie generazioni di matite intelligenti. Ma vediamo cosa sa fare.

Sguardo generale sulla nuova Apple Pencil

La nuova Apple Pencil economica offre incredibili caratteristiche che i clienti adorano già, come la precisione pixel per pixel, la bassa latenza e la sensibilità all’inclinazione. Questo strumento di scrittura digitale è ideale per prendere appunti, disegnare, annotare documenti, tenere un diario e molto altro.

Design ed estetica

La nuova versione presenta un design opaco con una parte piatta che si attacca magneticamente al lato dell’iPad, rendendola sempre a portata di mano. Questa caratteristica la rende molto comoda e di facile accesso per gli utenti.

Abbinamento e ricarica

Un altro aspetto degno di nota della nuova Apple Pencil è il suo metodo di abbinamento e ricarica. Questa penna digitale si abbina e si ricarica tramite cavo USB-C, perdendo la ricarica magnetica che invece troviamo nella seconda generazione. Basta togliere il tappo per scoprire la porta.

Quando è attaccata magneticamente all’iPad, entra in modalità standby per risparmiare batteria. Questo significa che non è costantemente in ricarica, preservando la salute della batteria.

Comparazione con le generazioni precedenti di Apple Pencil

La nuova Apple Pencil, anche se più economica, non sostituisce nessuno dei modelli precedenti. Anzi, si aggiunge alla gamma di Apple Pencil di cui fanno parte la Apple Pencil di 1ª e 2ª generazione.

Apple Pencil di 1ª generazione

La Apple Pencil di 1ª generazione è sensibile alla pressione, offrendo un’esperienza di disegno incredibilmente fluida e naturale. Questa penna è compatibile con l’iPad di decima generazione, e la porta Lightning su iPad di nona generazione permette di abbinarla e ricaricarla facilmente.

Apple Pencil di 2ª generazione

La Apple Pencil di 2ª generazione migliora ulteriormente i flussi di lavoro professionali grazie al supporto per la pressione, il gesto doppio tap e la funzione ‘hover’ senza contatto sui modelli di iPad Pro con M2.

Compatibile con iPad Pro, iPad Air e iPad mini, la Apple Pencil di 2ª generazione ha una finitura opaca e un lato piatto che si attacca magneticamente per l’abbinamento e la ricarica.

La nuova Apple Pencil nel contesto di iPadOS 17

iPadOS 17 porta su iPad nuovi livelli di personalizzazione e funzionalità. Ecco alcuni esempi di come la nuova Apple Pencil può essere utilizzata in combinazione con le nuove funzionalità di iPadOS 17:

App Note

L’app Note offre nuovi modi di organizzare, leggere, annotare e collaborare sui PDF. Ora, le note possono essere collegate tra loro rapidamente, aumentando l’efficienza e la produttività.

Freeform

Freeform è arricchito con nuovi strumenti per disegnare e la funzione “Segui”, che permette di mostrare alle altre persone cosa si sta facendo sulla propria lavagna. Questo rende la collaborazione più fluida e interattiva.

Schermata di blocco

La nuova schermata di blocco offre nuove opzioni di personalizzazione con sfondi bellissimi, nuovi modi di visualizzare le foto preferite, e colori e font espressivi per rendere unico l’aspetto della data e dell’ora.

Widget interattivi

I widget interattivi danno una marcia in più alle informazioni visibili a colpo d’occhio, permettendo di svolgere diverse attività con un semplice tap, direttamente dalla schermata Home o di blocco.

App Messaggi

Nell’app Messaggi, la ricerca è stata aggiornata e sono disponibili nuovi modi di esprimersi, tra cui un’esperienza con nuovi adesivi emoji e la possibilità di creare Adesivi live sollevando il soggetto nelle foto.

Prezzo e disponibilità

La nuova Apple Pencil sarà disponibile a partire da inizio novembre. Sarà venduta in Italia al prezzo di 95 euro.

La nuova Apple Pencil è compatibile con tutti i modelli di iPad con porta USB-C, inclusi iPad (10ª generazione), iPad Air (4ª e 5ª generazione), iPad Pro 11″ (1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione), iPad Pro 12,9″ (3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione) e iPad mini (6ª generazione).

Per il settore Education, la nuova Apple Pencil è in vendita a partire da 85 euro.

La prima generazione è in vendita per 119 € (su Amazon la trovate a 109 €), mentre la seconda generazione è in vendita per 149 € (su Amazon la trovate a 129,90 €).

In conclusione

La nuova Apple Pencil, nonostante sia più economica, non sostituisce le generazioni precedenti ma si aggiunge alla gamma di Apple Pencil, offrendo una scelta più ampia agli utenti.

È un’ottima opzione per gli utenti che desiderano un’esperienza di scrittura e disegno digitale di alta qualità senza dover spendere una fortuna.

Con la sua compatibilità con una vasta gamma di modelli iPad, rappresenta un valore aggiunto per chiunque voglia sfruttare appieno le potenzialità del proprio dispositivo. Per chi opera nel settore dell’istruzione, il prezzo ancora più accessibile rende questa penna un’opzione interessante.

Confronto tra le Apple Pencil