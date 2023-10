Videocamere di Ajax Systems

C’è Oleksandr Kosovan, CEO di MacPaw, dietro i primi investitori di Ajax Systems. In effetti, come ho sempre ribadito in queste pagine, c’è una grande affinità tra lo stile Apple e quello di Ajax.

Quest’ultima applica lo stesso approccio: produrre hardware e software insieme, con soluzioni create internamente, con il fine di semplificare la vita delle persone, curando l’esperienza utente, mediante prodotti e servizi eleganti.

Di recente l’azienda ha ampliato il suo portafoglio di prodotti innovativi di sicurezza domestica, introducendo nuove funzionalità e collaborando con giganti del settore come Yale.

Ajax Systems: Un’Impresa in continua Innovazione

L’azienda ucraina con una storia di innovazione e resilienza, è diventata una forza dominante nel settore della sicurezza domestica. Ha iniziato la sua avventura nel mondo della sicurezza otto anni fa, e da allora si è costantemente espansa orizzontalmente, aggiungendo al suo portafoglio prodotti verticali completamente nuovi.

La sua spinta all’innovazione si riflette nel suo nuovo slogan “Domina il tuo spazio”, che sottolinea l’impegno dell’azienda nel dare agli utenti il controllo completo dei loro spazi, fornendo sicurezza, convenienza e libertà senza confini.

Andrij Shevchenko ha aperto l’evento Ajax Systems in Italia

Telecamere di Videosorveglianza Ajax: Intelligenza e Privacy in un unico Dispositivo

Uno dei prodotti più notevoli introdotti da Ajax Systems è la sua gamma di telecamere di videosorveglianza. Queste telecamere, denominate TurretCam, BulletCam e DomeCam Mini, sono caratterizzate da un design esclusivo e da una tecnologia all’avanguardia.

Le telecamere Ajax sono dotate di una lente con un angolo di visione di 85 o 110 gradi e una risoluzione di 3K o 4K. Sono in grado di adattarsi ai cambiamenti di luce grazie alla tecnologia True WDR, che corregge l’illuminazione irregolare di scene complesse in tempo reale.

Le telecamere Ajax utilizzano la tecnologia proprietaria JetSparrow per una rapida trasmissione peer-to-peer dei dati video. Questo, combinato con le funzionalità di analisi AI, permette alle telecamere di rilevare e riconoscere tipi di oggetti, come umani, veicoli e animali, conservando così lo spazio di archiviazione registrando solo gli eventi rilevanti.

NVR: Gestione Video per una Sicurezza di Alto Livello

L’Ajax NVR (Network Video Recorder) è un altro prodotto chiave introdotto da ieri. Questo videoregistratore di rete offre l’integrazione con il sistema di gestione video (VMS) Ajax, garantendo una sincronizzazione perfetta con l’intero ecosistema.

NVR è disponibile nelle versioni a 8 e 16 canali e fornisce accesso immediato agli archivi video grazie alla tecnologia di trasmissione JetSparrow con crittografia TLS. All’interno un disco rigido permette di archiviare ore di registrazione ad alta risoluzione.

L’ecosistema Fibra di Ajax per una soluzione cablata

Spazio: Un Ecosistema senza Confini

Per semplificare ulteriormente la gestione dei dispositivi di sicurezza, Ajax Systems ha introdotto un’entità virtuale chiamata “Spazio”.

Gli utenti possono creare facilmente uno “Spazio” direttamente nell’app Ajax, aggiungere i dispositivi necessari e gestirli senza problemi. Spazio può funzionare come il sistema di sicurezza, videosorveglianza o entrambi.

KeyPad TouchScreen: Controllo Avanzato e Comodo

La tastiera wireless con lo schermo sensibile al tocco KeyPad TouchScreen offre un’interfaccia grafica in cui tutte le informazioni importanti sono immediatamente visibili.

Questa soluzione dispone di un’interfaccia intuitiva simile a un’app Ajax, un grande schermo IPS touch e funzioni di sicurezza di fascia alta. Se ricordate l’abbiamo anche recensita di recente.

Integrazione Yale: Collegamento Immediato con una Serratura Intelligente

Le serrature Yale compatibili con il sistema Ajax

Uno dei prodotti che manca nel catalogo dell’azienda è una serratura. A tal proposito Ajax Systems ha annunciato un’integrazione con Yale, un leader nella sicurezza della casa intelligente con oltre un milione di serrature intelligenti già prodotte e un’esperienza di 180 anni.

Gli utenti potranno gestire e automatizzare una serratura intelligente Yale direttamente dall’app Ajax. L’integrazione avverrà per gradi e prevederà inizialmente Stati Uniti e Canada.

Ajax SIM: Esperienza Utente Ajax in una Scheda SIM

L’azienda ha rilasciato un nuovo servizio che prevede una scheda SIM di roaming preinstallata nell’hub. La scheda è programmata per funzionare con quello specifico hub, garantendo una connessione immediata senza ulteriori impostazioni o configurazioni da parte dell’installatore.

In questo modo se va via la rete WiFi o Ethernet, ci sarà sempre una connessione dati per diramare gli allarmi e gli eventi del proprio sistema.

Altri Annunci da Ajax Systems

Ajax Systems ha annunciato che i dispositivi Fibra sono ora ufficialmente certificati secondo Grade 3. La certificazione è fondamentale per gli impianti ad alto rischio, tra cui banche, armerie, agenzie governative, musei, grandi magazzini e uffici con attrezzature e informazioni preziose.

Inoltre una linea Superior sarà gestibile esclusivamente dai rivenditori e installatori autorizzati. Questi dovranno ottenere una certificazione presso la Ajax Academy Online.

In conclusione

Ajax Systems, ispirandosi a Apple, sta rivoluzionando la sicurezza domestica con soluzioni innovative.

Le loro telecamere di videosorveglianza offrono risoluzioni eccezionali e tecnologie all’avanguardia, come l’analisi AI.

L’integrazione del NVR, “Spazio” e KeyPad TouchScreen semplifica notevolmente la gestione dei dispositivi di sicurezza.

La collaborazione con Yale apre nuove possibilità per la gestione avanzata delle serrature intelligenti.

Ajax SIM garantisce una connessione dati affidabile in qualsiasi situazione.

Con certificazioni di alto livello e ulteriori prodotti in arrivo, Ajax Systems è una figura di spicco nella sicurezza domestica, impegnata nell’innovazione costante.