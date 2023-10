Con l’uscita della beta di iOS 17.2, Apple ha introdotto la sua nuova app, il Diario, annunciata nel corso della WWDC 2023. Questa app offre agli utenti un modo per registrare i propri pensieri e le proprie attività quotidiane.

L’obiettivo è avere una sorta di moleskine sempre in tasca. Un diario dove sfogarsi, raccogliere pensieri, bei ricordi. Il tutto fa parte della cornice della cura della salute mentale.

Qualcosa del genere la trovate nell’app Day One, una delle storiche per iOS. Il vantaggio è che in Diario non servirà un abbonamento.

Cos’è l’app Diario su iOS 17.2?

Nell’era digitale, l’idea di tenere un diario può sembrare un po’ antiquata. Tuttavia, con l’introduzione del Diario su iOS 17.2, Apple sta cercando di rivitalizzare questa antica tradizione.

L’app Diario (o Journal in inglese), presentata per la prima volta alla Worldwide Developers Conference di Apple a giugno, è un diario digitale quotidiano per gli utenti, che consente loro di registrare le loro attività. Apple la descrive come un modo per gli utenti di auto-riflettere e praticare la gratitudine.

Come funziona l’app Diario?

L’app Diario suggerirà degli elementi

Per iniziare a utilizzare l’app Diario, tutto ciò che bisogna fare è aprire l’app e premere il pulsante “+”. A quel punto, si può iniziare a scrivere un nuovo ingresso.

Quando si aprirà l’app per la prima volta, è possibile decidere quali informazioni l’app Diario può estrarre dal telefono per i suggerimenti di scrittura.

Le opzioni includono l’attività di allenamento, i media come podcast e musica, le foto e le località significative, con possibilità di scattare foto direttamente nell’app o registrare file audio.

Funzioni del Diario

L’app Diario su iOS può estrarre una varietà di informazioni dall’iPhone di un utente per creare suggerimenti di scrittura personalizzati per le voci giornaliere. Questo significa che l’app può utilizzare le foto, gli tuoi allenamenti, i dati sulla tua posizione e altro ancora per suggerire voci di diario.

Ad esempio, se si ha appena completato un allenamento, l’app Diario potrebbe suggerire di scrivere su come è andata, o su come si pensa che l’allenamento aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness.

Sicurezza e privacy

La sicurezza e la privacy sono due aspetti molto importanti dell’app Diario. Le voci sono crittografate end-to-end e l’app è protetta da un codice di accesso e da Face ID per garantire la privacy.

Le informazioni utilizzate per i suggerimenti di scrittura sono tutte processate sul dispositivo e non vengono mai inviate a Apple. Questo significa che le informazioni personali rimangono al sicuro e private.

Gli attuali limiti di Diario

Alcuni suggerimenti dell’app Diario

Bisogna considerare che attualmente l’app Diario è una prima versione di una prima beta di iOS 17.2, quindi alcune funzionalità saranno aggiunte in seguito.

Per esempio al momento non c’è collegamento tra Diario e lo stato d’animo di Mindfulness. Una nuova funzione introdotta con iOS 17 che permette di indicare, circa 2 volte al giorno, il proprio stato d’animo.

Molti automatismi non sono stati ancora integrati, quindi molte funzioni di intelligenza artificiale non ci sono. Inoltre Apple prevede di rilasciare API di integrazioni per le app di terzi. Quindi gli sviluppatori potranno prevedere l’integrazione di informazioni da inviare all’app Diario, in modo da tracciare queste interazioni e avere una pagina personale quotidiana più completa. Popolata automaticamente.

L’app è comunque stata aggiunta nell’App Store. Per scaricarla richiede iOS 17.2 non ancora rilasciato.

In conclusione

Apple presenta l’app Diario con l’uscita di iOS 17.2, un’opportunità per tenere un diario digitale.

L’app Diario consente agli utenti di registrare attività quotidiane e riflettere, senza necessità di abbonamenti.

Questo articolo esplora come funziona l’app Diario, inclusi suggerimenti di scrittura personalizzati basati su dati dell’utente.

La sicurezza e la privacy sono priorità, con crittografia end-to-end e dati elaborati localmente.

Ci sono dei limiti attuali dell’app Diario, inclusi collegamenti futuri con lo stato d’animo di Mindfulness e integrazioni di terze parti.

L’app Diario è disponibile sull’App Store, richiedendo iOS 17.2 non ancora rilasciato.