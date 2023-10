I nuovi iMac con chip M3

Era ora. L’ultimo annuncio riguarda il suo potente desktop all-in-one, l’iMac risaliva al 2021. Dopo due anni abbondanti di attesa, dopo aver visto l’iPad superarlo in prestazioni e gli iPhone 15 Pro equipararli, arriva finalmente il tanto atteso iMac 2023 con il nuovo chip M3.

Il nuovo computer desktop è stato presentato nel corso dell’evento Scary Fast. Il primo in notturna per Apple e il primo ad essere stato registrato con un iPhone 15 Pro Max ed editato proprio su un iMac.

Ma vediamo le caratteristiche di questo nuovo computer.

Il Chip M3: Un balzo in avanti

Il nuovo iMac M3 rappresenta un balzo in avanti significativo rispetto al suo predecessore. Il chip M3, costruito con un innovativo processo, integra una CPU ad otto core e una GPU fino a dieci core, supportando fino a 24 GB di RAM e 2 TB di archiviazione tramite SSD.

Le prestazioni superiori del chip M3 si riflettono in una serie di benefici tangibili per l’utente. Le applicazioni per la produttività, ad esempio, gireranno fino al 30 percento più velocemente, rendendo l’iMac un alleato prezioso per chi lavora in multitasking.

Per i creatori, il nuovo chip consente fino a 12 flussi di video 4K e Adobe Photoshop elaborerà le foto fino a due volte più velocemente. Inoltre, l’iMac supporta ora anche il Wi-Fi 6E, per trasferimenti di dati ancora più rapidi.

In linea generale questa versione aggiornata è veloce il doppio rispetto alla generazione precedente e 2,5 volte più veloce rispetto alla versione con chip Intel.

Un design che non passa inosservato

Esteticamente, l’iMac 2023 mantiene lo stesso design sottile e colorato che ha reso famosa la generazione precedente. Con uno spessore di soli 11,5 mm, l’iMac 2023 è disponibile in sette splendidi colori: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento.

iMac 2023 con lo stesso design precedente

iMac 2023 in vari colori

Ogni iMac viene fornito con una tastiera Magic Keyboard, un Magic Mouse e un Magic Trackpad, tutti abbinati al colore del computer. Se si desidera un livello di sicurezza aggiuntivo, si può scegliere la Magic Keyboard con Touch ID, che permette di sbloccare il tuo iMac, effettuare pagamenti con Apple Pay e scaricare app in modo semplice e sicuro.

Purtroppo, però, nonostante le aspettative, Apple non ha aggiornato questi accessori per integrare la porta USB-C. La società ha preferito mantenere ingiustificatamente ancora la porta Lightning. Quindi al momento hanno il cavo vecchio e gli stessi ingressi precedenti, come la famosa porta sulla pancia del Magic Mouse.

Prestazioni al top con il Soc M3

Il Soc (System on a Chip) M3 è il cuore pulsante del nuovo iMac. Integrando su un unico circuito memoria, grafica e processore, il M3 permette di avere un computer completo in uno spazio incredibilmente ridotto.

Grazie a questo chip, l’iMac 2023 è in grado di offrire prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto ai PC all-in-one da 24″ più venduti equipaggiati con il processore Intel Core i7 più recente.

Display Retina 4,5K con 11,3 milioni di pixel

Una delle caratteristiche più impressionanti del nuovo iMac è il suo display Retina da 24″ con risoluzione 4,5K. Con 500 nit di luminosità e una gamma di oltre un miliardo di colori, il display offre un’esperienza visiva vivida e brillante, che permette di immergersi completamente nei tuoi film, videogiochi e progetti di lavoro.

Il nuovo modello non è solo potente e bello da vedere, ma offre anche una qualità audio e video migliorata. La nuova videocamera FaceTime HD a 1080p e i tre microfoni di qualità professionale garantiscono videochiamate nitide e limpide.

Inoltre, il sistema audio a sei altoparlanti offre un’esperienza sonora avvolgente, supportando l’audio spaziale con Dolby Atmos.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iMac M3 da 24 pollici è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi, con spedizioni previste a partire dal 7 novembre. I prezzi partono da 1.629 € per il modello con GPU a otto core e arrivano fino a 1.859 € per il modello con GPU a dieci core.

In conclusione

Il nuovo iMac 2023 con il chip M3 rappresenta un notevole balzo in avanti rispetto al suo predecessore.

Il chip M3 offre prestazioni superiori, supportando fino a 24 GB di RAM e 2 TB di archiviazione SSD.

L’iMac M3 è ideale per la produttività e i creatori, con notevoli miglioramenti nelle prestazioni di multitasking e nell’elaborazione dei video e delle immagini.

Il design sottile e i vivaci colori rendono l’iMac 2023 un oggetto di design.

Il display Retina 4,5K offre un’esperienza visiva straordinaria con audio di alta qualità.

Il nuovo iMac è disponibile in diverse configurazioni a partire da 1.629 €.