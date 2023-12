L’AI che studia la normativa. Immagine creata con Bing.

La potenza dell’intelligenza artificiale (IA) ha il potenziale di rivoluzionare il nostro vivere quotidiano, ottimizzando settori come la sanità, i trasporti, la produzione industriale e l’energia.

Per garantire un uso dell’IA che sia sicuro e trasparente, è fondamentale un adeguato regolamento. In questo contesto, l’Unione Europea (UE) ha proposto l’AI Act, un regolamento progettato per assicurare un utilizzo dell’IA che sia non solo sicuro, ma anche eticamente responsabile.

Il significato dell’AI Act proposto dall’Unione Europea

L’AI Act è un regolamento proposto dal Parlamento europeo nel 2021 con l’obiettivo di introdurre un quadro normativo comune per l’IA.

Il regolamento si applica a tutti i settori (tranne il militare) e a tutti i tipi di IA, regolamentando i fornitori di sistemi e le entità che ne fanno uso in via professionale.

Il regolamento, che rappresenta un primo passo verso una normativa più articolata, mira a classificare le applicazioni di IA in base al loro rischio di causare danni.

Principalmente, la classificazione si divide in tre categorie:

pratiche vietate

sistemi ad alto rischio

altri sistemi di IA.

Questa regolamentazione è un passo fondamentale per garantire un uso sicuro dell’IA ed evitare gli abusi.

Cosa significa l’AI Act per le aziende?

Per le aziende, l’AI Act rappresenta un punto di riferimento importante. Esso stabilisce norme chiare per l’uso dell’IA, garantendo sicurezza e trasparenza. Inoltre, il regolamento propone l’introduzione di un Consiglio Europeo per l’IA per promuovere la cooperazione nazionale e garantire il rispetto delle norme.

La legislazione sull’intelligenza artificiale ha un impatto significativo sull’innovazione tecnologica. Da un lato, un quadro normativo chiaro e stabile può incentivare l’innovazione, facilitando l’adozione e l’uso dell’IA. D’altra parte, una regolamentazione eccessiva potrebbe ostacolare l’innovazione e la competitività delle aziende europee nel settore dell’IA.

La posizione dell’Unione Europea sull’IA e la sua regolamentazione

L’UE ha adottato un approccio proattivo alla regolamentazione dell’IA, mirando a garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali.

Il Consiglio europeo ha presentato il suo pacchetto sull’IA nel 2021, cercando di promuovere un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia nell’IA attraverso regole e azioni concrete, delineando un futuro digitale sicuro e affidabile.

Ma cosa prevede l’AI Act? Tra i temi trattati dal testo ci sono argomenti molto importanti, come il riconoscimento facciale. L’Italia, con altri paesi, si è espressa a favore nell’uso di questa tecnologia in caso di necessità.

Tra i casi di necessità si annovera la minaccia terroristica, la ricerca di vittime e la ricerca di persone accusate di reati gravi come omicidi, sequestri e violenza sessuale. In questi casi le forze dell’ordine possono usare il riconoscimento facciale per trovare velocemente i fuggitivi.

Un’altra norma vieta il sistema cinese in Europa, relativo al punteggio sociale. Non è possibile creare un profilo di una persona aggregando dati con l’intelligenza artificiale e attribuirgli un punteggio per renderlo più o meno affidabile nella società civile.

Vietata anche la possibilità di creare algoritmi in grado di agire sulla psicologia delle persone e manipolarne i comportamenti.

Critiche e controversie relative all’AI Act

Nonostante le sue potenziali implicazioni positive, l’AI Act ha suscitato critiche e controversie. Alcuni sostengono che la regolamentazione dell’intelligenza artificiale sia troppo restrittiva e possa ostacolare l’innovazione.

Altri critici sostengono che l’AI Act non vada abbastanza lontano nel proteggere le persone dai potenziali danni causati dai sistemi di IA, come la polizia predittiva, visto che non ci sono limiti in ambito militare.

Sebbene l’AI Act sia specifico per l’UE, potrebbe avere implicazioni globali. Allo stesso modo del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’UE, che ha rafforzato la privacy, l’AI Act potrebbe diventare uno standard globale, influenzando la regolamentazione dell’IA in altre parti del mondo.

Il futuro dell’IA sotto l’AI Act dell’Unione Europea

L’AI Act rappresenta un passo importante verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale è utilizzata in modo sicuro e responsabile. Con la sua adozione, l’UE, guidata dal Consiglio europeo, può garantire che l’IA sia utilizzata a beneficio di tutti, promuovendo l’innovazione e proteggendo i diritti fondamentali.

Nel contempo, l’AI Act rappresenta una sfida per le aziende, che dovranno adattarsi al nuovo regolamento e garantire la conformità dei loro sistemi di IA.

Sebbene l’AI Act rappresenti un passo importante, la regolamentazione dell’intelligenza artificiale è un processo in continua evoluzione. Sarà importante che l’UE continui a monitorare e adattare le sue norme per garantire che l’IA sia utilizzata in modo sicuro e responsabile nel futuro.

In parole povere

L’Unione Europea propone l’AI Act, un regolamento per garantire un uso sicuro ed eticamente responsabile dell’intelligenza artificiale (IA). Coprendo tutti i settori tranne il militare, il regolamento classifica le applicazioni di IA in base al rischio, rappresentando un punto di riferimento per le aziende e sollevando dibattiti sul suo impatto sull’innovazione.