Lanny Smoot sul HoloTile

Disney è una delle aziende che investe di più in ricerca. I suoi progressi vanno dalla robotica, ai laser, fino alla realtà aumentata e virtuale. Un team di ingegneri, chiamati Imagineering, lavorano a soluzioni da utilizzare nei vari parchi di divertimento.

Questo consente di ammodernarli. E se in passato c’erano appena delle marionette, oggi ci sono personaggi che sembrano quasi reali.

L’ultima creazione Disney, chiamata HoloTile, mira a superare i limiti dell’esperienza in realtà virtuale (VR), offrendo una soluzione per il movimento fisico degli utenti.

Progettata dal rinomato Disney Imagineer, Lanny Smoot, la piattaforma HoloTile rappresenta un salto significativo nel settore della VR.

Chi è Lanny Smoot?

Lanny Smoot, membro della Disney Research e veterano dell’Imagineering Research & Development di Disney, è un innovatore acclamato.

Con oltre 100 brevetti al suo attivo, Smoot è stato recentemente introdotto nella National Inventors Hall of Fame, diventando il primo Imagineer Disney a ricevere tale riconoscimento.

La sua ultima invenzione, HoloTile, è un ulteriore esempio della sua abilità nel trasformare i sogni in realtà tangibili.

Cos’è HoloTile?

HoloTile è un sistema di pavimentazione modulare ed espandibile che permette agli utenti di muoversi liberamente in qualsiasi direzione all’interno di un ambiente virtuale, mantenendo sempre la stessa posizione fisica.

Questa caratteristica risolve uno dei problemi più comuni della VR: il disallineamento tra i movimenti dell’utente nel mondo reale e quelli del suo avatar nel mondo virtuale.

Il sistema HoloTile si compone di tante piccole “piastrelle” rotonde che agiscono come mini tapis roulant omnidirezionali. Queste piastrelle sono in grado di coordinarsi tra loro per prevenire che l’utente esca dalla pedana, sincronizzando il movimento delle piastrelle con il contenuto VR.

Questo eviterà che l’utente vada a sbattere nella stanza e farsi del male, mentre si muove nel mondo virtuale.

Come funziona HoloTile?

Il funzionamento di HoloTile è piuttosto semplice, ma altamente efficace. Quando un utente inizia a camminare sulla piattaforma, le tessere si muovono in direzione opposta a quella dell’utente, creando l’illusione di un movimento reale all’interno dell’ambiente virtuale.

Questo meccanismo consente all’utente di camminare, correre o persino danzare nella realtà virtuale senza mai uscire dai confini della pedana.

E non è tutto. HoloTile può ospitare più utenti contemporaneamente, permettendo a ciascuno di essi di muoversi in maniera indipendente senza mai urtarsi o cadere.

Potenziali Applicazioni di HoloTile

Le potenzialità offerte da HoloTile sono immense. Nel mondo della VR, gli utenti potranno esplorare mondi digitali camminando fisicamente, ma rimanendo nello stesso spazio fisico. Questo avvicina l’esperienza VR a quella reale, rendendola più immersiva e coinvolgente.

Nel campo dello spettacolo, ad esempio, artisti e performer potrebbero utilizzare HoloTile per creare scenografie dinamiche e interattive, rivoluzionando l’esperienza teatrale e dei concerti.

Futuro e Innovazioni con Disney Imagineering

Con HoloTile, Lanny Smoot e Disney Imagineering dimostrano ancora una volta come la tecnologia possa essere utilizzata per creare esperienze uniche e memorabili. E sebbene HoloTile sia ancora in fase di ricerca e sviluppo, le sue potenzialità sono immense e potrebbero segnare un punto di svolta nel settore della realtà virtuale.

In conclusione

L’innovativa piattaforma HoloTile di Disney promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo la realtà virtuale. Grazie alla sua capacità di mimare il movimento reale all’interno di un ambiente virtuale, HoloTile potrebbe aprire nuovi orizzonti non solo nel campo della VR, ma anche nello spettacolo e nelle arti performative.