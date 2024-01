La copertina su Sharper

Sharper è un termine che anticamente veniva utilizzato per indicare una persona scaltra. Una che riusciva a trarre un vantaggio personale da una situazione. Spesso un vantaggio economico.

Ed è questa la logica di fondo di questo film, appunto Sharper, caricato nella piattaforma di Apple TV+ nel febbraio del 2023.

Il film è tratto da un soggetto di Brian Gatewood e Alessandro Tanaka. La produzione è iniziata nel marzo del 2021, con le prime riprese effettuate il settembre successivo a New York. Ma di cosa parla il film?

La trama di Sharper

Il film parte da una libreria. Appartiene a Tom (l’attore Justice Smith ). Un giorno entra la bella Sandra (l’attrice Briana Middleton ) con la quale stringe una relazione amorosa.

Un giorno Sandra riceve la visita di suo fratello con il quale ha un rapporto molto burrascoso. Suo fratello è Max (l’attore Sebastian Stan ) che è caduto in un brutto giro e deve 350.000 $ a dei brutti tizi che minacciano di ucciderlo.

Guarda caso Tom è figlio di Richard Hobbes (l’attore John Lightgow ): un miliardario a capo di un fondo di investimenti e Tom è il suo unico figlio. Quindi ha una grandissima capacità economia. Tom, che ama Sandra, si convince ad aiutare il fratello Max regalando i 350.000 $.

Dopo la consegna del denaro Sandra sparisce. In realtà la ragazza era in combutta con Max per truffare il povero Tom. Da qui parte un giro di vicende tra i vari personaggi. Tra questi c’è Madeline Phillips (l’attrice Julianne Moore che è anche una delle produttrici).

Julianne Moore è Madeline

Le mie impressioni su Sharper

Sharper è uno di quei thriller basati sui colpi di scena. Si inizia con una semplice storia di amore, che si traduce in una truffa, che poi evolve in un’altra storia d’amore, seguita da altre truffe.

In pratica, come indica il titolo, è una gara tra bari che mirano a diventare i più furbi di tutta la vicenda, in una serie di colpi bassi e regolazione dei conti. Lo spettatore viene portato verso zone di confort, come appunto le storie d’amore, per poi costringerlo ad ammettere di aver sbagliato a valutare la situazione.

Justice Smith è Tom

Così, quando si crede di aver ben capito chi è il buono e chi il cattivo, la situazione si ribalta, ancora e ancora, fino ad arrivare ad arrendersi e attendere di arrivare alla fine del film per capire chi ha truffato chi e perché.

Devo ammettere che alcuni passaggi sono un po’ forzati. Alcune scelte dei personaggi, di cui non posso parlare per non fare spoiler, nella vita reale credo sarebbero avvenuti in modo un po’ diversi.

In alcuni passaggi si ha la sensazione di ottenere una trama sbrigativa. Per la serie “dai facciamo che deve andare così altrimenti dobbiamo tirare la cosa ancora per le lunghe”.

In linee generali il film è gradevole. Non tra quelli imperdibili, ma è abbastanza godibile.

Sebastian Stan è Max

L’accoglienza di Sharper

Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio di 69. Quindi non tra i più elevati.

Tra le recensioni leggiamo:

Mentre i colpi di scena continuano a girare fuori controllo, Sharper diventa una frenesia troppo ripiena di giochi di truffa che non sa quando fermarsi.

Sharper è una corsa sulle montagne russe sexy ed emozionante di intrighi e inganno che dà la possibilità ad attori come Sebastian Stan e Julianne Moore di mostrare la loro impressionante gamma.

Sharper non approfondisce i vari temi relativi alle classi sociali, alle merci acquisite dalla ricchezza o agli archi di redenzione presenti nel film, terminando con una brusca sequenza di eventi lontani dalla narrazione radicata sviluppata fino ad allora.

“Sharper” offre un puzzle intricato. È una forte storia psicologica che dura poco meno di due ore. Il suo ritmo è superbo. C’è un elegante senso dell’urbanità e le immagini della direttrice della fotografia Charlotte Bruus Christensen sono eccezionali.

Sharper si può guardare su Apple TV+.

Come non ricordare la sua interpretazione nella serie The Get Down, oppure nei film Jurassic World: Fallen Kingdom e in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. ↩ In precedenza vista in The Tender Bar. ↩ Visto in numerosi film di successo, da Avangers: Endgame, fino a Logan Lucky, The Martian e Captain America: The Winter Soldier. Nella saga degli Avangers interpreta Winter Soldier. ↩ John ha una filmografia lunghissima, da Interstellar e Pet Sematary. ↩ In passato abbiamo visto Julianne in altri prodotti di Apple TV+ come La Storia di Lisey, ma anche in titoli come Kingsman: The Golden Circle, The Hunger Games, Altman, Carrie e altri. ↩

Sharper Regista: Benjamin Caron Data di creazione: 2023-02-13 19:06 Valutazione dell'editor

3.9 Pro Intrighi e colpi di scena coinvolgenti.

Interpretazioni notevoli di Julianne Moore e Sebastian Stan.

Ritmo del film superbo e atmosfera urbana ben rappresentata. Contro Alcuni passaggi forzati nella trama.

Mancanza di approfondimento su temi sociali e redenzione.

Punteggio su Rotten Tomatoes non tra i più elevati, indicando opinioni contrastanti.