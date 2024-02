Recensione del film Fingernails su Apple TV+: Incoerenza Femminile Esplorata

La locandina di Fingernails su Apple TV+

Fingernails, cioè unghie, è un film apparso il 3 novembre 2023 su Apple TV+. Si tratta di un progetto nato nel 2021, quando il regista greco Christos Nikou co-scrisse la sceneggiatura per poi dirigerla.

Nel 2022 Apple Studios comprò i diritti del film con l’obiettivo di partecipare a una serie di festival cinematografici. Infatti la prima si ebbe alla 50° edizione del Telluride Film Festival nell’agosto del 2024, ma poi passò per il Toronto International Film Festival, il Zurich Film Festival, ricevendo delle nomination solo al San Sebastian International Film Festival, al BGI London Film Festival, al São Paulo International Film Festival.

Tutto questo per dire che vinse solo un premio al Thessoloniki Film Festival. Tra i suoi produttori troviamo Cate Blanchett che ha vinto numerosi premi tra Elizabeth, The Aviator, The Golden Age e altri. In pratica Apple aveva puntato sul fatto che Blanchett sapesse come vincere, ma il film tutto sommato non ha vinto granché.

La trama di Fingernails

Anna (l’attrice Jessie Buckley) sta insieme a Ryan (l’attore Jeremy Allen White). I due stanno insieme perché hanno ottenuto il 100% di compatibilità nel test della Love Institute.

Questo istituto ha costruito una macchina che funzionerebbe sul DNA estratto esclusivamente dalle unghie. Quindi chi vuole sapere se ha incontrato l’anima gemella deve effettuare un percorso, fatto di prove dove la coppia cerca di conoscersi meglio, per poi culminare con lo strappo di un’unghia (da qui il titolo del film).

Questo passaggio è abbastanza truculento e credo sia stato messo nella trama come unico scopo di infastidire lo spettatore. Teoricamente si voleva simboleggiare una prova d’amore estrema. Sta di fatto che i responsabili dell’istituto devono prendere una pinza e strappare l’unghia del mignolo a entrambi, per poi metterla in una sorta di forno a microonde.

Il dito fasciato diventa così un brand. Una prova di essere passati dal Love Institute ed essersi sottoposti a un test così invasivo.

Jeremy Allen White e Jessie Buckley

Dopo qualche istante il computer dona una percentuale: 0% se i due non sono compatibili; 50% se solo uno dei due è veramente innamorato; 100% se sono perfettamente compatibili.

Anna si trova così a lavorare nel Love Institute e conosce Amir (l’attore Liz Ahmed). Nel tempo Anna prova un sentimento per Amir e anche lui ricambia. Con uno stratagemma effettua il test della compatibilità con Amir e ne ottiene il 50% di compatibilità.

Effettua quindi un secondo test con Ryan, l’attuale compagno con il quale aveva ottenuto il 100% e riceve per la seconda volta il 100%. Il test è chiaro: è Ryan la sua anima gemella, ma nonostante questo il sentimento per Amir non cambia, anzi, Anna andrà fino in fondo.

Le mie impressioni su Fingernails

Il film è molto cinematografico. Probabilmente deriva dalla tecnica del girato. In alcune occasioni mi è apparso di vedere qualche difetto tipico della pellicola.

Per quanto riguarda la storia l’ho trovata un po’ traballante. Sembra un’ode all’incoerenza femminile. Una sorta di ritratto di un fenomeno ben chiaro da anni. Cerco di spiegarmi meglio perché voglio essere certo che sia chiaro il luogo comune fondante di questa storia.

Abbiamo una donna, Anna, che rappresenta il mondo femminile sempre alla ricerca della felicità, del compagno perfetto. Lo trova, in questo caso Ryan, con il quale ha un bel rapporto. Ryan le offre tutto ciò di cui ha bisogno e che cerca da sempre in un uomo: è di bell’aspetto, è serio, le dà stabilità, la ascolta.

Jessie Buckley e Riz Ahmed

Ma, dopo aver raggiunto questo obiettivo, ecco che Anna, come genericamente tutte le donne, iniziano ad annoiarsi. Inizia a cercare altro, “lo sfizio”, la distrazione. Non si allontana da Ryan perché ci si trova male, anzi, il test le assicura un punteggio maggiore rispetto a quello con Amir.

Nonostante questo le si forma dentro un livello di insoddisfazione tale da distruggere un rapporto, seppure routinario, stabile e felice. Anni e anni di ricerca del partner perfetto buttati al vento per dare colore alla sua routine.

Questo rende il film piuttosto noioso, scontato e stupido.

L’accoglienza di Fingernails

Su Rotten Tomatoes il film ha ottenuto appena un punteggio di 60, quindi la sufficienza. Tra i vari commenti:

Anche se la premessa è forse più interessante dell’esecuzione del film, Fingernails è comunque una versione agrodolce del romanticismo che riesce sulla forza della chimica tra i suoi due attori principali.

La premessa – che un nuovo test scientifico può determinare definitivamente se una coppia è innamorata – è probabilmente più interessante della narrazione nel suo complesso.

Purtroppo, l’esecuzione sembra troppo liscia e fabbricata per trasmettere autenticità, il romanticismo si presenta come debole e le emozioni non riescono a raggiungere il cuore. Ahimè, non punterei neanche su una parola.

In altre parole potrete tranquillamente evitare di vederlo. Suggerito solo a chi ha un rapporto di coppia stabile e duraturo, ma vuole trovare un contenuto multimediale in grado di giustificare le improvvise attenzioni per altre persone.

Indicato anche a chi piace strapparsi le unghie, quindi persone squilibrate.

La Regina Vittoria in Dolittle, Moll in Beast, ma la vediamo anche in Oraetta Mayflower in Fargo. ↩ Attore in ascesa è stato Lip Gallagher nel famoso Shameless, ma anche Carmy in The Bear. ↩ Carlton Drake in Venom, Bodhi Rook in Rogue One, Changez in The Reluctant Fundamentalist e molti altri. ↩

Recensione del film Fingernails su Apple TV+: Incoerenza Femminile Esplorata Regista: Christos Nikou Data di creazione: 2023-11-03 12:02 Valutazione dell'editor

3 Pro Premessa intrigante

Cast talentuoso

Regia curata Contro Storia scontata e noiosa

Personaggi poco sviluppati

Mancanza di originalità