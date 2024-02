La Backbone One con l’iPhone 15 Pro Max

La promessa di trasformare l’iPhone in una console di gioco portatile è stata a lungo un sogno per gli appassionati di videogame. Questo è ora possibile grazie al Backbone One, un controller plug-and-play che eleva l’esperienza ludica su iPhone a livelli mai raggiunti prima.

Compatibile con l’ultima gamma di iPhone 15 con porta USB-C (ma esiste anche la versione Lightning) e progettato per i gamer più esigenti, il Backbone One si posiziona come uno strumento rivoluzionario nel mondo del gaming mobile.

In questa recensione approfondiremo le caratteristiche innovative del Backbone One e come possa davvero mutare l’iPhone in una vera e propria console di gioco. Presenta controlli altamente responsivi e una serie di funzionalità avanzate, come i pulsanti per la cattura di screenshot e video e il supporto alla vibrazione personalizzabile.

Questo apparecchio è alimentato dal tuo iPhone e non richiede batterie aggiuntive, integrando anche un ingresso jack da 3.5mm per le cuffie cablate, rendendolo versatile per una pluralità di dispositivi.

Il suo prezzo di 119,99 euro riflette la qualità e le capacità avanzate che offre, e include una prova gratuita di tre mesi di Apple Arcade, aggiungendo ancora più valore al pacchetto.

Connettendolo all’iPhone, il Backbone One apre la porta a un universo di possibilità, dall’accesso a servizi di cloud gaming come Xbox Game Pass e Stadia, fino alla possibilità di giocare ai giochi di Apple Arcade che supportano i controller.

Design ed Ergonomia

Avvicinandovi al Backbone One, è subito evidente come l’attenzione al design e all’ergonomia sia stata una priorità per gli sviluppatori, proponendo una fusione armoniosa tra estetica e funzionalità.

Quando si avvolgono le mani intorno a questo controller per iPhone, ci si accorge di quanto trasformi organicamente lo smartphone in una console di gioco con una presa sicura, che sembra quasi naturale. Ecco alcuni aspetti chiave:

Materiale e Costruzione : realizzato utilizzando una combinazione di plastiche di alta qualità, il Backbone crea un senso di durata senza aggiungere peso in eccesso, un equilibrio delicato che migliora il comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

: realizzato utilizzando una combinazione di plastiche di alta qualità, il Backbone crea un senso di durata senza aggiungere peso in eccesso, un equilibrio delicato che migliora il comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Controlli Intuitivi : l’ergonomia del Backbone One è progettata meticolosamente per garantire che ogni pulsante, leva e trigger sia posizionato per una risposta istantanea. I controlli si adattano perfettamente al layout abituale, il che significa meno curva di apprendimento e più azione in-game.

: l’ergonomia del Backbone One è progettata meticolosamente per garantire che ogni pulsante, leva e trigger sia posizionato per una risposta istantanea. I controlli si adattano perfettamente al layout abituale, il che significa meno curva di apprendimento e più azione in-game. Presa e Comfort: per coloro che trascorrono innumerevoli ore in giochi frenetici, il comfort è cruciale. Il Backbone è sagomato per adattarsi naturalmente nelle mani di diversi giocatori, riducendo lo sforzo sui polsi e consentendo di mantenere un grip sicuro e rilassato anche durante i momenti più intensi.

Dando ulteriore valore a questa solida base di design, la posizione dei pulsanti e dei joystick è stata pensata per migliorare l’accessibilità e minimizzare la fatica durante l’utilizzo, così da lasciarvi concentrare interamente sui videogame per iPhone preferiti senza distrazioni.

Ciò è evidente nel design dei joystick analogici, che offrono un’escursione morbida e precisa, facilitando manovre complesse e mirate con facilità sovrumana.

Il Backbone One incorpora anche un meccanismo di collegamento espandibile, fondamentale per accogliere le dimensioni variabili dell’iPhone, inclusa l’ultima versione iPhone 15. Io l’ho usato, per esempio, con un iPhone 15 Pro Max senza problemi. Questa flessibilità garantisce che il dispositivo resti saldamente in posizione senza la necessità di adattatori supplementari, rendendo l’ensemble iPhone e Backbone un’unica entità coesa e funzionale.

Facilità di Connessione e Setup

Dotato di una connettività intelligente, questo controller per iPhone trasforma il setup di gioco in un’operazione rapida e semplificata, permettendovi di iniziare le sessioni di gioco velocemente, senza la necessità di pairing Bluetooth o l’obbligazione di scaricare aggiornamenti.

Esaminiamo insieme la facilità di connessione e il processo di configurazione:

Plug-and-play : non appena si collega il controller all’iPhone con la presa Lightning integrata (o USB-C se avete preso questa versione per iPhone 15 Pro come me) del Backbone One, si verrà dirottati sull’app da scaricare. Non c’è bisogno di accoppiare il controller o attendere che si carichi, ti basterà collegarlo per trasformare istantaneamente l’iPhone in una console.

: non appena si collega il controller all’iPhone con la presa Lightning integrata (o USB-C se avete preso questa versione per iPhone 15 Pro come me) del Backbone One, si verrà dirottati sull’app da scaricare. Non c’è bisogno di accoppiare il controller o attendere che si carichi, ti basterà collegarlo per trasformare istantaneamente l’iPhone in una console. Compatibilità : l’accessorio funziona con gli iPhone 15 e modelli precedenti compatibili con iOS 15 o superiori. Grazie al supporto nativo, l’esperienza di gioco sarà con un basso livello di attriti, senza ritardi o interruzioni che potrebbero rovinare i momenti cruciali della partita.

: l’accessorio funziona con gli iPhone 15 e modelli precedenti compatibili con iOS 15 o superiori. Grazie al supporto nativo, l’esperienza di gioco sarà con un basso livello di attriti, senza ritardi o interruzioni che potrebbero rovinare i momenti cruciali della partita. Zero Latenza : grazie alla connessione diretta con la porta di ingresso dell’iPhone, il Backbone One garantisce una risposta immediata a ogni comando, proprio come una vera console di gioco, facendo affidamento sul controller per iPhone per offrire un’esperienza ludica senza ritardi.

: grazie alla connessione diretta con la porta di ingresso dell’iPhone, il Backbone One garantisce una risposta immediata a ogni comando, proprio come una vera console di gioco, facendo affidamento sul controller per iPhone per offrire un’esperienza ludica senza ritardi. Adattatore Incluso: per assicurare una compatibilità ottimale con vari modelli di iPhone e le relative custodie, il Backbone One include un adattatore dedicato, ottimizzando così l’utilizzo con dispositivi specifici e garantendo una connessione sicura e stabile.

Le dimensioni compatte, con un peso di soli 133 grammi, assicurano la portabilità. La società ha anche una custodia dedicata per trasportarlo in giro evitando danni. Questa va comprata a parte per 28,95 €.

La custodia edizione Playstation per Backbone One

Una volta completato il semplice processo di setup, con login abilitato al Login with AppleID, si avrà accesso immediato a una vasta libreria di giochi compatibili. Nel momento in cui vi scrivo sono 2.844 giochi.

Ricordate che l’acquisto del Backbone One vi offre anche tre mesi gratuiti di Apple Arcade, aprendo le porte a un’ulteriore gamma di titoli esclusivi senza costi aggiuntivi.

Esperienza di Gioco

Quando si parla della trasformazione dell’iPhone 15 in una console di gioco, l’esperienza utente è fondamentale. Il Backbone One eleva il gaming per dispositivi mobili a nuovi livelli, fornendo un’esperienza tanto immersiva quanto intuitiva. Analizziamo in dettaglio cosa rende questo controller per iPhone un must-have per qualsiasi gamer accanito:

Reattività Senza Paragoni : i videogame per iPhone sono responsivi come una console professionale. Dotato di joystick analogici sensibili, pulsanti d’azione rapid-fire e joystick cliccabili, il Backbone One è progettato per garantire che ogni movimento e ogni comando vengano registrati con precisione millimetrica, senza alcun ritardo. L’esperienza è paragonabile a quella delle console domestiche, offrendo un vantaggio incontestabile in qualsiasi sfida gaming affrontata.

: i videogame per iPhone sono responsivi come una console professionale. Dotato di joystick analogici sensibili, pulsanti d’azione rapid-fire e joystick cliccabili, il Backbone One è progettato per garantire che ogni movimento e ogni comando vengano registrati con precisione millimetrica, senza alcun ritardo. L’esperienza è paragonabile a quella delle console domestiche, offrendo un vantaggio incontestabile in qualsiasi sfida gaming affrontata. Tecnologia DualSense : l’innovazione non finisce qui. Se siete un fan di PlayStation, vi entusiasmerà sapere che il Backbone One è riconosciuto come DualSense dall’app PS Remote Play. Questo significa che potrete giocare ai giochi PS4 e PS5 direttamente dall’iPhone, godendo delle stesse funzionalità del controller di queste console, inclusa la facilità di streaming dei titoli preferiti grazie a una connettività ottimale consigliata di almeno 25 Mbps.

: l’innovazione non finisce qui. Se siete un fan di PlayStation, vi entusiasmerà sapere che il Backbone One è riconosciuto come DualSense dall’app PS Remote Play. Questo significa che potrete giocare ai giochi PS4 e PS5 direttamente dall’iPhone, godendo delle stesse funzionalità del controller di queste console, inclusa la facilità di streaming dei titoli preferiti grazie a una connettività ottimale consigliata di almeno 25 Mbps. Servizi di Cloud Gaming: La versatilità è forse una delle più grandi forze del Backbone. La sua esperienza videoludica si amplia oltre i confini delle app e dei giochi locali, sconfinando nel regno del cloud gaming. Con servizi come GeForce NOW, avrete accesso a un ampio catalogo di giochi con grafica di alta qualità e bassissima latenza. Il Backbone One non solo supporta questi servizi, ma lo fa con un impatto minimo sulla batteria del telefono e un riscaldamento notevolmente ridotto, offrendo sessioni di gioco prolungate senza timore di surriscaldamenti o consumi eccessivi.

Il controller si integra in modo fluido con una varietà di servizi di gioco in streaming, tra cui Steam Link, PlayStation Remote Play, Amazon Luna e Xbox Game Pass. La mappatura dei pulsanti attraverso l’app associata al Backbone One rende l’interazione col gioco naturalmente semplice e intuitiva.

Inoltre, il fatto che il Backbone One non disponga di una batteria interna e attinga energia direttamente dal dispositivo a cui è collegato, elimina la preoccupazione di dover caricare un altro dispositivo. Questo contribuisce a una sensazione di leggerezza e semplicità durante l’uso, permettendovi di entrare nel vivo dell’azione in un attimo.

Considerando tutto questo, sia che voi preferiate immergervi in mondi fantastici con giochi come ‘Genshin Impact‘, sia che vogliate affrontare la competizione in titoli adrenalinici come ‘Call of Duty: Mobile‘, il Backbone One garantisce un’esperienza di gioco per iPhone di livello superiore.

Sopra l’edizione Playstation e sotto l’edizione classica

Compatibilità con Giochi e Applicazioni

Dalla sua uscita sul mercato, il Backbone One è diventato rapidamente il controller per iPhone preferito da molti giocatori. La sua vasta compatibilità con giochi e applicazioni definisce nuovi standard per il concetto di portare l’iPhone come una console ovunque voi andiate.

Ecco alcuni dettagli chiave:

Piattaforme di Gioco : Backbone One supporta una moltitudine di piattaforme, come Xbox, PlayStation e Steam, permettendovi di trasformare l’iPhone in una console portatile con accesso a un vasto ecosistema di giochi. Potete collegarlo facilmente all’iPhone 15 tramite il connettore USB-C e immergervi in un’esperienza di gioco senza precedenti, evitando di occupare parte dello schermo con le dita.

: Backbone One supporta una moltitudine di piattaforme, come Xbox, PlayStation e Steam, permettendovi di trasformare l’iPhone in una console portatile con accesso a un vasto ecosistema di giochi. Potete collegarlo facilmente all’iPhone 15 tramite il connettore USB-C e immergervi in un’esperienza di gioco senza precedenti, evitando di occupare parte dello schermo con le dita. Ampia Biblioteca di Giochi : l’app di Backbone offre l’accesso a migliaia di videogame per iPhone. Oltre alla famosa Apple Arcade, potrete usufruire di servizi come Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna, tutti accessibili direttamente dal telefono.

: l’app di Backbone offre l’accesso a migliaia di videogame per iPhone. Oltre alla famosa Apple Arcade, potrete usufruire di servizi come Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW e Amazon Luna, tutti accessibili direttamente dal telefono. Funzionalità Integrate e Accessori: con una connessione low-latency affidabile, il Backbone One massimizza la qualità di gioco su diverse app e supporta il gioco remoto tramite le app PS Remote Play e Xbox Remote Play. Inoltre, dispone di una porta USB-C pass-through per la carica del telefono, la trovate sull’angolo destro, e un jack da 3.5 mm per le cuffie, permettendovi di caricare l’iPhone e utilizzare le cuffie mentre giocate.

La compatibilità non finisce qui. L’utilizzo pratico del Backbone One si estende anche ad altri dispositivi. Sebbene non sia direttamente compatibile con le connessioni fisiche alle console via cavi, potete usarlo con un iPad, un Mac o un PC tramite connessione cavo, purché voi abbiate un abbonamento attivo a Backbone+. Questi costa 39,99 € l’anno e offre una serie di servizi, come la chat vocale, 20 opzioni sbloccate, sconti e altro.

La connettività migliorata, unita ai continui aggiornamenti software gratuiti e il supporto tecnico esperto, lasciano pochi dubbi sul perché sia considerato uno dei migliori controller per iPhone sul mercato.

Rapporto Qualità-Prezzo

Se considerate l’acquisto del Backbone One, un criterio cruciale su cui riflettere è il rapporto qualità-prezzo che offre. A un primo sguardo, il prezzo di 119,99 € può sembrare elevato rispetto ad altri controller per iPhone presenti sul mercato, ma è fondamentale considerare cosa si riceve in cambio dell’investimento. Ecco alcuni fattori che giustificano la spesa:

Esclusività e Funzionalità Avanzate : il dispositivo non è semplicemente un controller; è una piattaforma che trasforma l’iPhone in una console di gioco realistica, offrendo una serie esclusiva di funzionalità che difficilmente si trovano in dispositivi alternativi.

: il dispositivo non è semplicemente un controller; è una piattaforma che trasforma l’iPhone in una console di gioco realistica, offrendo una serie esclusiva di funzionalità che difficilmente si trovano in dispositivi alternativi. Reattività dei controlli superiore , paragonabile alle console da gioco professionali.

, paragonabile alle console da gioco professionali. Design ergonomico e materiali di alta qualità che promettono durabilità e comfort prolungato.

che promettono durabilità e comfort prolungato. Supporto nativo per i più popolari servizi di cloud gaming .

. Investimento a Lungo Termine : tenendo conto degli aggiornamenti continui e del supporto per le ultime versioni iOS, il Backbone è più un investimento a lungo termine che un semplice acquisto. Il suo meccanismo allungabile garantisce la compatibilità anche con gli iPhone futuri.

: tenendo conto degli aggiornamenti continui e del supporto per le ultime versioni iOS, il Backbone è più un investimento a lungo termine che un semplice acquisto. Il suo meccanismo allungabile garantisce la compatibilità anche con gli iPhone futuri. Valore Aggiunto: L’offerta della prova gratuita di tre mesi ad Apple Arcade rappresenta un valore aggiunto significativo.

Valutando il Backbone nella sua totalità, si rivela un’opzione di prezzo equo alla luce delle sue caratteristiche premium, della continua evoluzione attraverso aggiornamenti software e della capacità di migliorare notevolmente il gameplay su iPhone.

La promessa di trasformare il tuo iPhone in una vera console di gioco è mantenuta con vigore dal Backbone One, rendendo il rapporto qualità-prezzo uno dei più vantaggiosi nella nicchia dei controller per iPhone.

In conclusione

Il Backbone One si afferma come un eccezionale strumento di trasformazione per l’iPhone 15, esaltando ogni aspetto del gaming portatile con caratteristiche che spaziano dalla reattività dei controlli all’estesa compatibilità con giochi e servizi di cloud gaming.

La porta USB-C del Backbone One

Abbiamo esaminato come il suo design ergonomico e la sua eccellente integrazione con l’iPhone offrano un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, che si equipara alle console domestiche, rispettando la promessa di rendere il smartphone un centro nevralgico per l’intrattenimento videoludico.

Con i suoi aspetti innovativi e la facilità d’uso plug-and-play, il Backbone One non solo risponde alle esigenze dei gamer più appassionati, ma si proietta anche come una scelta saggia per coloro che cercano un ottimo rapporto qualità-prezzo nel lungo termine.

La sua presenza nel panorama del mobile gaming è, senza dubbio, una rivoluzione per il concetto di gioco in movimento. Lo trovate nel sito del produttore. Fate attenzione a scegliere la versione corretta per il vostro smartphone in fase d’ordine.