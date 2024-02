Recensione Lezioni di Chimica su Apple TV+: Discriminazione di genere esplorata con maestria

Lezioni di Chimica

Lezioni di Chimica è una serie su Apple TV+ che è arrivata lo scorso 13 ottobre 2023 e che attualmente vede tutti e 8 gli episodi disponibili nella piattaforma di Apple. Si tratta di una serie tratta dall’omonimo libro di Bonnie Garmus.

Annunciato nel 2021, vede protagonista l’attrice Brie Larson nei panni di Elizabeth Zott. Brie è anche una produttrice esecutiva.

La serie ha ricevuto già numerosi premi, come il premio Women Film Critics Circle Awards e molte nomination al Critics Choice Awards e ai Golden Globe.

La trama di Lezioni di Chimica

A differenza del nome, nella serie non ci sono lezioni di chimica. L’ambientazione è anni ’50 in un mondo molto patriarcale. Qui Elizabeth Zott tenta di emergere come scienziata. Le sue intuizioni e il suo approccio scientifico la rendono una scienziata eccezionale.

C’è solo un problema: in un clima patriarcale, può al massimo aspirare a diventare assistente di laboratorio. Presto dovrà vedersela con gli sgambetti dei colleghi, i freni alla carriera fino a veri e propri saccheggi delle sue ricerche.

Elizabeth si innamora poi di Calvin (l’attore Lewis Pullman) da cui ha una figlia fuori dal matrimonio. Calvin poi muore in un incidente e Elizabeth si ritrova single, non sposata, con una figlia, in una società patriarcale.

Ritrova una via di uscita non nella scienza, dove si vede la carriera bloccare ma maschi insicuri, ma nella TV dove guida un programma di cucina di successo chiamato “Cena alle 6”, dove mescola conoscenze di chimica e mental coaching.

Cosa c’è di vero nella storia di Elizabeth?

Una scienziata a cui rubano i lavori, fantascienza? Ovviamente no.

La scrittrice Bonnie Garmus dice però di essersi ispirata alla propria storia personale. L’avrebbe ispirata il clima vissuto in un’agenzia creativa di pubblicità, dove Garmus si vedeva sorpassare da colleghi maschi.

In realtà, andando a curiosare in rete, ho trovato una storia vera simile a quella di Elizabeth. È la storia di Rosalind Franklin, una scienziata che morì nel 1958.

Alice Halsey e Brie Larson

Rosalind era una chimica e lavorò ai fondamenti per la comprensione del DNA, RNA e anche di alcuni virus. Le sue scoperte sul DNA aiutarono la ricerca sulla genetica. Lavori che furono rubati da Crick e James Dewey Watson nel 1953.

Il suo lavoro fu pubblicato terzo nella serie di 3 articoli su Nature Articles, dopo quelli di Crick e James Dewey Watson. Purtroppo la sua dipartita a 37 anni, per un cancro, non le diedero il tempo di lottare per farsi riconoscere nell’ambiente scientifico.

Rosalind non ebbe mai un programma di cucina.

Le mie impressioni su Lezioni di Chimica

La serie è una delle più belle viste su Apple TV+. È un manifesto femminista sano, molto più del film Barbie a cui sono stati attribuiti connotati femministi taumaturgici.

Parlo di femminismo sano perché in Lezioni di Chimica non si tenta di cantare la canzone “in realtà le donne sono migliori degli uomini” o “senza donne non esisterebbero gli uomini”. Non tenta di ridurre il peso dell’uomo per far emergere quello della donna, ma si sottolinea come uomo e donna dovrebbero avere le stesse possibilità.

Brie Larson

È un racconto pulito e giusto perché sottolinea come in una società molto patriarcale l’uomo cerca di sottrarre alla donna per apparire superiore. Elizabeth quindi cerca con dignità e giustizia, senza mai incorrere a sotterfugi o scorciatoie, di sovrastare il maschilismo con il femminismo.

L’ho trovata una serie ricca di valori, di dignità e sentimento.

Molto importante è stato anche integrare la convivenza naturale e per nulla stereotipata tra bianchi e neri. Nella serie Elizabeth è circondata da persone nere e con loro convive con estrema naturalezza. Nella serie non ne esce mai il solito messaggio ritrito “voi bianchi siete avvantaggiati” e neanche “noi popolo nero”.

Brie Larson e Aja Naomi King

È un’unione tra persone messe in secondo piano dall’ego maschile. Un racconto di normalità dietro quella coltre di maschi alfa, per indicare che in realtà un mondo onesto e civile esiste.

Consiglio vivamente la visione.

L’accoglienza di Lezioni di Chimica

Su Rotten Tomatoes ha ricevuto un punteggio di 85. Un punteggio abbastanza alto.

Probabilmente non ci sarà una stagione 2 in quanto la stagione 1 è conclusiva del libro. Quindi potrete vederla sapendo di non rimanere sospesi nella trama.

Trovate Lezioni di Chimica su Apple TV+.

La famosa Captain Marvel nella saga Avangers, ma anche Mason Weaver in Kong: Skull Island. ↩ Il Bob in Top Gun: Maverick, ma anche Garret in Them That Follow. ↩

