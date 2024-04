Apple sta organizzando un evento a sorpresa chiamato “Let Loose” il 7 maggio alle 16:00 italiane. L’evento potrà essere seguito in streaming su apple.com, tramite l’app Apple TV o su YouTube.

I rumor suggeriscono che Apple presenterà nuovi iPad, come un iPad Air aggiornato o un iPad Pro rinnovato. Potrebbero essere svelati anche nuovi accessori come una nuova Apple Pencil o una tastiera Magic Keyboard riprogettata per i tablet di Apple.

L’introduzione di nuovi iPad e accessori all’evento “Let Loose” di Apple rientrerebbe nella normale cadenza di aggiornamenti della linea di tablet dell’azienda.

L’evento di Apple Let Loose

L’evento “Let Loose” di Apple è previsto per il 7 maggio alle 16:00 italiane. Durante questo appuntamento, ci aspettiamo che l’azienda presenti le nuove linee di iPad, tra cui possibili modelli Pro con display OLED e il chip M3.

Secondo le indiscrezioni, i nuovi iPad Pro potrebbero essere dotati di schermi OLED, forse limitati solo alla linea Pro. Inoltre, questi dispositivi potrebbero essere alimentati dal processore M3 di Apple, garantendo prestazioni ancora più elevate.

Oltre ai Pro, si vocifera del lancio di nuovi modelli iPad Air. Questi tablet potrebbero includere aggiornamenti hardware significativi, come l’adozione dei chip M2.

Seguire l’Evento

L’evento “Let Loose” sarà trasmesso in streaming live sul sito web di Apple e sul canale YouTube dell’azienda. Questo permetterà agli utenti di tutto il mondo di seguire le novità presentate da Apple.

Per accedere allo streaming, basterà collegarsi al sito apple.com il 7 maggio alle 16:00 ora italiana. In alternativa, gli utenti in possesso di un dispositivo Apple TV potranno avviare l’apposita app e selezionare l’evento dal menu principale.

Oppure si può semplicemente seguire dal canale ufficiale di YouTube.

Apple ha indicato un tempo massimo di 2 ore per l’evento, ma molto probabilmente ne occuperà di meno.

Preparazione

Al fine di garantire un’esperienza di visione ottimale, Apple consiglia di effettuare gli eventuali aggiornamenti di sistema sui propri dispositivi prima dell’evento. Inoltre, assicurarsi di avere una connessione Internet stabile eviterà interruzioni durante lo streaming.

È probabile che a valle dell’evento sia distribuito iOS e iPadOS 17.5.

Cosa potrebbe presentare Apple, tra iPad e Apple Pencil

I nuovi modelli iPad Pro dovrebbero essere i protagonisti dell’evento. Secondo le indiscrezioni, saranno dotati di display OLED e del potente chip M3, per prestazioni ancora più elevate. Questa potrebbe essere la prima volta che Apple introduce schermi OLED sui suoi tablet professionali.

Per la linea iPad Air, si vocifera del lancio di un modello con display da 12,9 pollici, una dimensione finora riservata ai Pro. Un’opzione di grande schermo potrebbe rendere l’Air ancora più versatile per la produttività e l’intrattenimento.

L’immagine promozionale dell’evento ritrae una mano con Apple Pencil, lasciando presagire novità anche per questa penna digitale. Potremmo vedere un aggiornamento con nuove funzionalità, come gesti di “compressione” o supporto per il nuovo sistema visionOS.

Prodotto Novità attese iPad Pro Display OLED, chip M3, design rinnovato iPad Air Opzione display 12,9″, chip M2 Apple Pencil Nuovi gesti, supporto visionOS

Arriverà una nuova Magic Keyboard?

Oltre ai nuovi modelli di iPad, si vocifera che Apple presenterà una nuova versione della Magic Keyboard durante l’evento “Let Loose”. Questa tastiera è progettata per offrire un’esperienza simile a quella di un laptop quando abbinata agli iPad Pro.

Caratteristiche Attese

La nuova Magic Keyboard dovrebbe distinguersi per alcune caratteristiche chiave:

Corpo in alluminio più robusto rispetto al modello attuale in plastica riciclata.

più robusto rispetto al modello attuale in plastica riciclata. Trackpad più ampio per una migliore esperienza di navigazione e multi-tasking.

per una migliore esperienza di navigazione e multi-tasking. Design rinnovato per integrarsi al meglio con i nuovi iPad Pro.

La nuova Magic Keyboard punta a migliorare ulteriormente la produttività degli iPad Pro, trasformandoli in veri e propri sostituti dei laptop tradizionali. Con un corpo più solido e un trackpad più ampio, gli utenti potrebbero beneficiare di un’esperienza di digitazione e navigazione ancora più fluida e confortevole.

In conclusione

Il giorno tanto atteso sta finalmente per arrivare. L’evento “Let Loose” di Apple il 7 maggio promette di svelare le ultime novità nel mondo degli iPad. Prestazioni migliorate grazie ai chip M3, display OLED per un’esperienza visiva straordinaria e un possibile iPad Air da 12,9 pollici per offrire ancora più versatilità.

Queste novità potrebbero rivoluzionare il modo in cui utilizziamo i tablet, portandoli a un nuovo livello di produttività e intrattenimento.

Inoltre, ci si aspetta l’arrivo di una nuova Magic Keyboard dall’aspetto più robusto e con un trackpad più ampio. Questa tastiera mira a trasformare gli iPad Pro in veri e propri sostituti dei laptop tradizionali, consentendo un’esperienza di digitazione e navigazione fluida e confortevole.

Non ci resta che sintonizzarci sullo streaming live dell’evento per scoprire tutte le sorprese che Apple ha in serbo per noi.