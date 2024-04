Nell’episodio 3 della prima stagione di Black Mirror, chiamata “La storia intera di te”, il protagonista aveva un dispositivo impiantato nella testa, chiamato Granulo, che consentiva di registrare costantemente la propria vita e riviverla.

Al momento non si parla di impianti neurali, ma di una spilla da usare attaccata ai vestiti oppure appesa al collo mediante un laccio. Il risultato è però molto simile.

Limitless Pendant è una piccola spilla alimentata dall’intelligenza artificiale che registra e organizza dettagli fondamentali come parole, nomi e date durante la giornata.

Questo ciondolo con AI ascolta gli incontri, estrae dati chiave e li memorizza in uno spazio cloud.

Si presenta in diversi colori ed assomiglia a un AirTag rinchiuso in una custodia. Limitless Pendant cattura l’audio, individua le informazioni rilevanti e le rende disponibili per una rapida consultazione.

Può essere utilizzato per ricordare titoli di app, film o dettagli di riunioni. Un LED segnala quando è in registrazione e il consenso è richiesto prima di registrare altri.

A cosa serve Limitless Pendant

Un assistente discreto e intelligente

Limitless Pendant è una piccola spilla alimentata dall’intelligenza artificiale che funge da assistente avanzato e discreto. Questo dispositivo indossabile cattura le conversazioni, estrae le informazioni chiave utilizzando l’AI e le organizza per un facile accesso futuro.

Registrazione e archiviazione delle informazioni

Grazie al microfono integrato, Limitless Pendant registra parole, nomi, numeri, date, percentuali e altri dettagli importanti durante gli incontri. L’AI garantisce che nulla venga dimenticato, consentendo di recuperare facilmente informazioni come l’app per ricette menzionata durante una riunione o il film che si desiderava guardare.

Caratteristiche principali

Può essere agganciato a una tasca della camicia, al bordo di un maglione o indossato come ciondolo

Indicatore LED per la registrazione attiva e necessità di consenso prima di registrare altre persone

Connettività wireless tramite Wi-Fi e Bluetooth

Fino a 100 ore di durata della batteria con ricarica tramite USB-C

Abbonamento opzionale a $19/mese per funzionalità aggiuntive come superare le 10 ore al mese di registrazione.

I casi d’uso di Limitless Pendant

Uno strumento versatile

Limitless Pendant trova applicazione in molteplici scenari. Può essere un alleato prezioso per studenti e professionisti che devono prendere appunti durante lezioni o riunioni. L’accurata trascrizione e la capacità di estrarre informazioni chiave come nomi, date e numeri rendono Limitless un assistente digitale discreto ma efficace.

Uno strumento per il business

Nel mondo aziendale, Limitless Pendant può semplificare la gestione delle riunioni. Grazie all’integrazione con Gmail e Google Calendar, il dispositivo può accedere ad agende e dettagli dei partecipanti per contestualizzare gli incontri. La trascrizione completa facilita la revisione dei punti chiave e la condivisione di resoconti precisi.

Uno strumento per la vita quotidiana

Limitless non è solo uno strumento per il lavoro. Può essere utile anche nella vita di tutti i giorni, come ricordare titoli di film o app menzionati da amici. La modalità di consenso garantisce la privacy, interrompendo la registrazione in presenza di nuove voci fino all’autorizzazione.

Un esempio di note registrare da Limitless

Stiamo andando verso gli indossabili con AI

L’ascesa degli indossabili intelligenti

L’introduzione di dispositivi come Limitless Pendant segna un passo importante verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa parte integrante della nostra vita quotidiana. Questi accessori indossabili non solo offrono funzionalità pratiche, ma rappresentano anche un cambiamento nel modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Vantaggi e potenziale

Gli indossabili con AI promettono di semplificare la gestione delle informazioni e migliorare la nostra capacità di ricordare dettagli importanti.

Grazie all’elaborazione dei dati in tempo reale, possono fornire assistenza contestuale e suggerimenti mirati alle nostre esigenze. Inoltre, l’integrazione con altri dispositivi intelligenti apre la strada a nuove possibilità di automazione e personalizzazione.

Considerazioni etiche

Tuttavia, è fondamentale affrontare le implicazioni etiche legate alla raccolta e all’utilizzo dei dati personali. La privacy e il consenso devono essere al centro dello sviluppo di questi dispositivi. Sarà cruciale trovare un equilibrio tra i vantaggi offerti dall’IA e la tutela dei diritti individuali.

In conclusione

Limitless Pendant rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l’intelligenza artificiale diventa parte integrante della nostra vita quotidiana.

Questo dispositivo indossabile semplifica la gestione delle informazioni, migliorando la nostra capacità di ricordare dettagli importanti. Sebbene sollevi questioni etiche legate alla privacy e al consenso, offre un’opportunità per ripensare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.

Man mano che dispositivi simili diventano più comuni, sarà cruciale trovare un equilibrio tra i vantaggi offerti dall’IA e la tutela dei diritti individuali. Limitless Pendant potrebbe essere solo l’inizio di un’era in cui l’assistenza contestuale e la personalizzazione diventano parti integranti della nostra esperienza quotidiana.