Il video con le foto. Grande artefatto amato alle feste. Che sia un matrimonio, una cresima, una festa di compleanno, una promozione, c’è sempre il momento in cui parte il video con la somma di alcune foto, una musica di Adele in sottofondo e gente che piange.

Di solito piange solo chi ha scattato le foto o chi era con lui, perché tutti gli altri invitati non possiede gli stessi ricordi.

Quindi, volete creare un video con le foto sul vostro iPhone in modo facile e veloce? Grazie alle app gratuite per iOS, ora è possibile trasformare le vostre preziose foto in splendidi video con musica, in pochi tap. Che si tratti di catturare ricordi di vacanze o immortalare momenti speciali, creare video con foto è un’attività divertente e creativa.

I video con le foto, grande classico alle feste

I video con le foto sono diventati un must durante le feste e le riunioni di famiglia. Permettono di catturare e immortalare momenti speciali in modo creativo e coinvolgente. Ecco alcuni motivi per cui i video con foto sono così apprezzati:

Raccontano una storia: Le foto statiche possono racchiudere un istante, ma un video con foto racconta una storia completa, unendo diverse immagini in sequenza. Questo permette di rivivere l’evento in modo più vivido e coinvolgente. Aggiungono emozioni: Con l’aggiunta di musica e transizioni, i video con foto acquisiscono un’ulteriore dimensione emotiva. La colonna sonora giusta può evocare sentimenti e rendere l’esperienza ancora più memorabile. Condivisione facilitata: È più semplice condividere un video con foto rispetto a un intero album fotografico. Un singolo file video può essere facilmente inviato a parenti e amici, permettendo a tutti di rivivere i momenti speciali. Creatività senza limiti: Le app moderne offrono una vasta gamma di strumenti per personalizzare i video con foto, come filtri, sovrapposizioni di testo e persino animazioni. Questo consente di dare sfogo alla propria creatività e rendere ogni video unico.

I video con foto sono una tradizione consolidata durante le feste e le riunioni familiari. Catturano l’essenza dei momenti speciali in un formato coinvolgente e facile da condividere, rendendoli un must per ogni occasione memorabile.

Come creare un video dalle foto dell’iPhone passo passo

Crea video con l’app Foto di Apple

L’app Foto di Apple offre un modo semplice per creare video dalle foto. Ecco come procedere:

Aprite l’app Foto e selezionate le immagini che volete includere nel video. Tenete premuto sulle foto per qualche secondo e scegliete l’opzione “Presentazione” nel menu che si aprirà. Scegliete un tema per la presentazione e personalizzate musica, transizioni e altri elementi. Rivedete l’anteprima e, se soddisfatti, mandate in streaming il video generato con AirPlay.

L’app Foto consente anche di creare presentazioni da un intero album fotografico, rendendo il processo ancora più rapido.

Creare un video con l’app Foto, ma da scaricare

La soluzione di prima vi consente di creare un video con le foto e base musicale al volo. Ma se volete creare un video da salvare, magari perché dovete inviarlo oppure salvarlo su una pendrive che volete usare con un proiettore, ecco come fare:

Aprite l’app Foto e nel tab Album scorrete in basso fino a scegliere Live Photos. Selezionate le foto da avere come video. Premete sulle foto selezionate per aprire il menu contestuale e scegliete “Salva come video”.

Otterrete un video con l’insieme dei Live Photos delle foto selezionate, ma come noterete manca l’audio. Va aggiunto con un’app di terzi, come la stessa iMovie di Apple.

Opzioni avanzate con iMovie

Se desiderate un maggiore controllo creativo, iMovie di Apple offre strumenti di editing video più avanzati. Ecco come sfruttare al meglio questa app:

Aprite iMovie e scegliete “Nuovo progetto” > “Film“. Sfogliate le foto e video e seleziona quelli da includere. Toccate “Crea film” per iniziare il progetto. Nella timeline, potrete riorganizzare i clip, aggiungere transizioni, titoli, musica e altro ancora. Utilizzate gli strumenti di editing per regolare velocità, applicare filtri e personalizzare ogni aspetto del video.

iMovie offre maggiore flessibilità rispetto alle presentazioni dell’app Foto, consentendovi di creare video altamente personalizzati.

In alternativa potete usare anche l’app Clips di Apple che ha meno funzioni, ma è più semplice da usare.

Altre app per creare video con foto

Oltre alle app di Apple, esistono numerose altre opzioni per creare video con foto sull’iPhone, come:

Clips : App gratuita di Apple per creare brevi video social con effetti e filtri.

: App gratuita di Apple per creare brevi video social con effetti e filtri. Magisto : Potente editor video con stili preimpostati e musiche (a pagamento).

: Potente editor video con stili preimpostati e musiche (a pagamento). InShot, WeVideo, PicPlayPost: Altre app popolari per creare video da foto e musica.

Sperimenta diverse app per trovare quella che meglio si adatta alle tue esigenze creative. Alcune potrebbero essere a pagamento o richiedere un abbonamento.

In conclusione

Grazie alle numerose app disponibili, potete sperimentare diverse funzionalità e stili per realizzare video unici e personalizzati.

Dall’app Foto di Apple alle soluzioni più avanzate come iMovie e Magisto, avete a disposizione una vasta gamma di strumenti per dare vita alle vostre idee.